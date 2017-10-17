О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Media/Freepress/m.264863.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Media/Freepress/m.264863.html
Также: Свобода слова, Религия, Право, Интернет, СМИ, Общество

новость Питая ненавистью грудь

В Краснодаре возбуждено дело о возбуждении ненависти к атеистам
17.10.2017
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
Максим Дроздов. Фото с ФБ-страницы Алексея Аванесяна
Реклама

В отношении жителя Краснодара Максима Дроздова открыто дело о возбуждении ненависти к социальной группе "атеисты". Об этом сообщает адвокат Алексей Аванесян.

"Как можно умудриться, тролля в ВК сложившуюся ситуацию с массовым оскорблением чувств так называемых верующих, негативно оценить социальную группу "атеисты" обычным стихотворением и призвать к враждебным действиям строчкой: "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!", - пишет адвокат. - Я это к тому, что впервые в РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 282 УК в отношении поэта, якобы негативно оценившего социальную группу "атеисты".

Дроздов опубликовал стихотворение про "мифическую деревню, где возмущенная общественность сжигает учительницу, отрицающую Бога". "Зацвели в лесу пролески, вдалеке щебечет птичка. На костре со слабым треском догорает еретичка", - цитирует адвокат строки из нее.

В сентябре Дроздова в рамках доследственной проверки дважды опрашивали в следователь краснодарского управления СКР. "Заявитель посчитал, что, оскорбляя социальную группу "еретички", оскорбляются и атеисты тож", - отметил Аванесян.

В России неоднократно открывались дела о возбуждении ненависти и вражды по отношению к представителям различных религий. Так, в июле в отношении жителя Петербурга Леонарда Конвишера открыли уголовное дело за репост во "Вконтакте" антихристианских" картинок".

27 июля в суд было передано дело о возбуждении ненависти к христианам в отношении администратора ВК-сообщества "Яблоки Идунн" 41-летней жительницы Барнаула Натальи Телегиной. Оно было открыто по доносу неоязычника из Петербурга, главы "Общины Асатру" Евгения Салтыкова, известного под псевдонимом Сигвальд Годи. Телегиной вменили публикацию в "Яблоках Идунн" картинки с викингом, занесшим боевой молот над горящим христианским храмом. Как отмечалось, это было первое дело об оскорблении чувств христиан, возбужденное по доносу одного язычника на другого. Позже стало известно, что СКР помимо уже известной картинки с викингом также обвинил Салтыкову в публикации неких изображений с текстами, возбуждающих ненависть и вражду к религии и "лицам, относящимся к уроженцам Кавказа".

В июне екатеринбургского видеоблогера Руслана Соколовского, автора ролика "Ловим покемонов в церкви", приговорили к трем с половиной годам условного сроказа оскорбление чувств верующих и возбуждение ненависти к христианству и исламу. 7 июля Свердловский областной суд снизил срок его условного наказания до двух лет и трех месяцев.

Оставить комментарий Обсудить
17.10.2017
новость Новости по теме
18.09.2017 Чувашский волонтер Миронов осужден к 2 годам 3 месяцам колонии-поселения →
12.09.2017 Для чувашского волонтера Миронова просят 2 с половиной года реального срока →
18.08.2017 Против петербуржца Конвишера открыли дело за "антихристианские" репосты →
27.07.2017 Дело неоязычницы Телегиной ушло в суд →
14.07.2017 Соколовского включили в список экстремистов и террористов →
12.07.2017 Против жителя Ангарска открыли дело за видео, на котором иконой красят стену →
07.07.2017 Суд смягчил наказание Соколовскому →
18.05.2017 В Белгороде оштрафовали девушку, прикурившую от свечи в церкви →
11.05.2017 Суд приговорил Соколовского к трем с половиной годам условно →
04.05.2017 Прокуратура проведет проверку из-за видео с танцами в калужской церкви →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30667
Play own
Великая Финляндия на Енисее
Реклама
Выбор читателей
новость Росгвардию оснастят электрощитами
Учения Росгвардии. Фото: rosgvard.ru
новость За что лишат родительских прав
Верховный суд России. Фото: vsrf.ru
новость Киев: большой протест
Столкновения в Киеве. Кадр трансляции
в блоге Бесстрашная Памфилова
383
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
в блоге Отречение от Мединского
383
новость Убита известная журналистка
Дафне Каруана Галиция. Фото: lovinmalta.com
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость "Столица ИГ" Ракка взята
Солдаты Сирийского Курдистана в Ракке. Кадр видео Reuters
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
новость Израиль уничтожил сирийскую батарею
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
новость Фальшивые оппоненты Мединского
Владимир Мединский. Фото: medinskiy.ru
новость Родители ответят не по-детски
Школьники и студенты на шествии против коррупции, 26 марта 2017. Фото: Ю.Тимофеев/Грани.Ру
в блоге Русская реставрация
383
новость Кремль потроллил США за $2 млн
Офис "Интернет-исследований". Фото: svoboda.org
новость КНДР пугает ядерной войной
Запуск баллистических ракет в КНДР. Кадр ЦТАК
в блоге Валдайские сирены
383
новость Новые потери вагнеровцев
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
новость В кино по паспорту
Табличка с возрастным ограничением