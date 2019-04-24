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Также: Право, Политзеки, Европа, Общество, Россия, Мир, Политика | Персоны: Илья Мильштейн, Алексей Навальный, Олег Навальный

статья Дело пахнет

Илья Мильштейн, 24.04.2019
Духи Ив Роше
Духи Ив Роше
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Алексей Навальный вызван повесткой. На сей раз - уникальный случай - в заграничный суд, причем в качестве свидетеля обвинения. Ответчиком выступает компания "Ив Роше", которую российские власти ранее использовали в процессе против братьев Навальных. По версии следователей СКР, ФСБ и прокуроров, братья, учредившие фирму "Главподписка", украли у производителей косметики и парфюмерии около 30 миллионов рублей. 30 декабря 2014-го Алексей был приговорен к 3,5 годам условного заключения, а его брат Олег сел на тот же срок.

В начале был суд - как водится, Замоскворецкий районный г. Москвы. Потом был сайт с интересным названием: "Один вопрос к Ив Роше". Затем французский адвокат Уильям Бурдон ознакомился с его содержанием и изъявил желание в рамках юридической процедуры привлечь к ответу знаменитую компанию. Теперь пришло время держать ответ. Теперь снова суд, который начинается во французском Ване, - по делу "о даче заведомо ложных показаний в отношении третьего лица". Такой круговорот судов в природе, сюжет отчасти ароматический, отчасти комический, но более всего - трагический. Сюжет, в котором уместились судьбы многих заложников.

Упомянем, во-первых, сотрудников московского отделения "Ив Роше", которые совсем не хотели быть пострадавшими и по мере сил отбивались от Кремля, ФСБ и СКР, однако потерпели досадное поражение. Поскольку, во-вторых, гендиректор "Ив Роше Восток" Брюно Лепру, "трус и ничтожество", как его называет основатель ФБК, поддержал обвинителей. Если же говорить о полноценной трагедии, то нельзя не вспомнить о судьбе Олега Навального, который отдувался за брата, год отсидевшего под домашним арестом. Олега отправили в лагерь исключительно для того, чтобы поглумиться над Алексеем. Просчитанная подлость этого приговора была очевидной с первого дня.

Полагаю, что во французском суде, который начинается 30 апреля и куда уже вызваны Олег и Алексей, с этим приговором и с этим Брюно разберутся весьма основательно. Жаль, туда не приедут по повестке ни Путин, ни Бастрыкин, ни Бортников, ни следователи, ни прокуроры, ни судьи разных российских инстанций, выносившие и подтверждавшие беззаконные вердикты. Впрочем, незримо присутствовать в этом суде они будут несомненно, и говорить о них там станут чуть ли не каждый день.

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Илья Мильштейн, 24.04.2019
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