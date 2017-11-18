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Обвиняемый в призывах к массовым беспорядкам и к терроризму математик Дмитрий Богатов может быть переведен в статус свидетеля после проверки на детекторе лжи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"Богатову в ближайшее время могут изменить статус с обвиняемого на свидетеля в связи с результатами, полученными в ходе (обследования на) полиграфе", - сказал собеседник агентства.

Адвокаты Богатова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Накануне адвокат Саркис Дарбинян сообщил, что Богатов прошел проверку на полиграфе для подтверждения своего алиби. Полиграфологи Олег Барышев и Андрей Молчанов, которые раньше работали в МВД, "подтвердили полную непричастность Дмитрия Богатова к совершенному иными людьми преступлению", отметил юрист.

В начале октября следователь сам предложил Богатову пройти исследование на полиграфе. Математик настаивает на наличии алиби. Во время публикаций призывов он находился в спортзале с супругой, а потом был с ней же в магазине. Это подтверждают записи с камер наблюдения.

"Это была достаточно длительная и изнурительная процедура, которая заняла много часов. Поначалу я думал, что мне будут задавать вопросы, на которые нельзя ответить однозначно "да" или "нет". Но формулировки всех вопросов обсуждались до тех пор, пока я не соглашался, что на них можно ответить однозначно", - приводит рассказ Богатова адвокат.

14 ноября другой адвокат математика Алексей Тепцов направил следователю ходатайство о приобщении к делу результатов проверки на полиграфе. Пока решение по этому обращению не вынесено.

25-летнему Богатову вменяются призывы к участию в протестах 2 апреля. Согласно фабуле дела, 29 марта математик с аккаунта, ведущегося под именем Айрат Баширов, опубликовал во "Вконтакте" следующее сообщение: "2 апреля на Красной площади. На хуй согласования. Тряпки, бутылки, бензин, скипидар, пенопласт, ацетон - по возможности". Как утверждается, запись была сделана с IP-адреса квартиры обвиняемого.

Сам Богатов настаивает, что на момент вменяемой ему публикации дома не находился. Его адвокаты указывали, что публикации от имени Айрата Баширова распространялись с нескольких IP-адресов и лишь один из них соответствует квартире обвиняемого. Кроме того, отмечала защита, этот IP-адрес принадлежал выходному узлу сети Tor, поэтому написать сообщение мог любой пользователь анонимной сети, подключившийся к узлу.

При этом после задержания Богатова пользователь, имеющий доступ к аккаунту "Айрат Баширов", взял на себя ответственность за публикацию вмененных математику постов. Пользователь рассказал, что живет в США, с знаком Богатовым не был, но может документально подтвердить, что тот не причастен к публикациям.

В ночь на 6 апреля Богатова задержали. Математику вменили часть 3 статьи 212 УК (призывы к массовым беспорядкам), предусматривающую до двух лет колонии. Однако 7 апреля судья Пресненского райсуда Москвы Евгений Найденов отказал в аресте задержанного. Он указал, что согласно части 1 статьи 108 УПК (заключение под стражу) арест подозреваемых по делам о преступлениях небольшой тяжести - то есть таких, за которых УК предусматривает не более трех лет, - не допускается.

Несмотря на это решение, задержанного не освободили. Вместо этого дело Богатова переквалифицировали, предъявив математику обвинение по части 1 статьи 30 - части 1 статьи 212 (приготовление к организации массовых беспорядков) и части 2 статьи 205.2 УК (публичные призывы к терроризму через интернет). Максимальное наказание по первому обвинению - семь с половиной лет колонии, по второму - семь лет. 10 апреля тот же судья Найденов отправил Богатова в СИЗО.

В поддержку Богатова выступили разработчики Tor, а также операционных систем Linux Debian, в создании которых принимал участие математик. В мае заявление в защиту Богатова сделал американский перебежчик Эдвард Сноуден.

Кроме того, инициативная группа МГУ, выпускником которого является Богатов, организовала сбор подписей на имя Владимира Путина и ректора вуза Виктора Садовничего с просьбой вмешаться в расследование дела и привлечь к нему компетентных специалистов. Подписи под документом поставили 1544 преподавателя, аспиранта и студента университета. 17 июля обращение было передано в канцелярию Садовничего, а на другой день - в администрацию президента.

24 июля Богатова перевели под домашний арест. 27 октября Пресненский суд Москвы продлил Богатову до 31 января 2018 года срок меры пресечения. Вместе с тем следствие удовлетворило ходатайство Богатова о посещении необходимых ему врачей.