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Суд в Башкирии изъял имущество на 18 миллионов рублей, приобретенное на неустановленные доходы, у бывшего сотрудника антикоррупционного управления регионального МВД Ильнура Юсупова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

"Суд обратил в доход государства четырехкомнатную квартиру площадью 163 кв. м. по улице Пушкина в Уфе стоимостью 10 миллионов рублей, автомобиль Toyota Highlander стоимостью около 2 миллионов рублей, таунхаус в селе Дмитриевка стоимостью 2,8 миллиона рублей, жилой дом площадью 191 кв. м. с 10 сотками земли в деревне Ушаково стоимостью 3,5 миллиона рублей. Общая стоимость указанного имущества превысила 18 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 35-летний замначальника одного из отделов управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД с 2013 по 2015 годы совместно с женой приобрел три квартиры, жилой дом, три земельных участка, автомобили Toyota Highlander, Lexus ES 250 общей стоимостью свыше 21,6 миллиона рублей, построил коттедж площадью около 200 кв.м. При этом, по официальным данным, годовой доход семьи составлял около 1,5 миллиона рублей.

"Учитывая, что служащий не представил доказательства законности приобретения имущества, прокуратура направила в суд иск о его обращении в доход государства. При рассмотрении гражданского дела экс-сотрудник полиции утверждал, что крупные денежные суммы он якобы получил по договорам займа и дарения. При этом оригиналы документов ответчик суду не представил", - говорится в пресс-релизе.

За сокрытие расходов Юсупов уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия.

В сентябре 2016 года по обвинению в коррупции был арестован врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД полковник Дмитрий Захарченко. У него и его родственников было найдено имущество и наличные деньги на сумму около 9 миллиардов рублей. Захарченко отрицает, что имущество принадлежит ему и было получено преступным путем. Мать и сестра полковника утверждают, 120 миллионов долларов им "кто-то подкинул". Прокуратура потребовала изъять имущество Захарченко в доход государства.