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Генпрокуратура просит изъять в пользу государства все имущество бывшего сотрудника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковника МВД Дмитрия Захарченко, обвиняемого в злоупотреблении полномочиями, воспрепятствовании следствию и взяточничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллиона рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллиардов евро, - сказал собеседник агентства. - Помимо обнаруженных денег, в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля - Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid - и золотой слиток массой 500 грраммов".

Вместе с Захарченко ответчиками по иску заявлены его отец, Виктор Захарченко, малолетний сын, а также ряд сожительниц, в том числе ранее обвинявшаяся по делу Анастасия Пестрикова. Документов, подтверждающих законное происхождение средств, у них нет.

По словам источника, следователи считают, что им удалось найти все состояние полковника.

Бывший врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Известно об инкриминируемых Захарченко трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре". Сообщалось, что Захарченко могут вменить и другие эпизоды.

Кроме взяточничества, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

По делу Захарченко объявлен в розыск его шурин, скрывшийся от органов предварительного следствия полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Также в розыске находится бывший генерал МВД и Росгвардии Алексей Лаушкин. По данным следствия, Сенин и Лаушкин были посредниками при передаче Захарченко взяток от Дусса.