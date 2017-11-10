О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265517.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265517.html
Также: Право, Криминал, Полиция, Спецслужбы, Общество, Россия, Происшествия, Политика

новость Отрекаясь от суммы

Полковник Захарченко отрекся от найденного у него имущества
10.11.2017
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
Дмитрий Захарченко. Фото: poliksal.ru
Реклама

Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко отрицает, что найденное у его родственников имущество на сумму около 9 миллиардов рублей принадлежит ему и было получено преступным путем. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Захарченко жил на зарплату сотрудника правоохранительных органов. Он не располагал такими денежными средствами, о которых говорит прокуратура и которые она хочет изъять", - заявил его адвокат Александр Горбатенк.

Мать и сестра Захарченко утверждают, что миллиарды рублей им кто-то подкинул. "Они сказали, что это не их - подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов - ничего себе подкинули!" - заявил представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы. По данным ведомства, обе женщины работают педагогами, "их заработок несоразмерен полученному имуществу".

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в кабинете Захарченко нашли более чем 23 миллиона рублей, что почти вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет - 12 миллионов рублей. "В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", - сказал прокурор.

В четверг в МВД сообщили, что уволен начальник управления "Т" Александр Тищенко, непосредственный руководитель Захарченко. Предупреждения о неполном служебном соответствии начальник антикоррупционного главка Андрей Курносенко, руководитель отдела конспирации, кадров и государственной службы этого же главка Владимир Абметко, а также глава управления на транспорте МВД по ЦФО Олег Калинкин. Ранее он занимал пост замглавы ГУЭБиПК и курировал управление Захарченко.

3 ноября стало известно, что Генпрокуратура просит изъять в пользу государства все имущество Захарченко. "В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллиона рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллиардов евро, - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. - Помимо обнаруженных денег, в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля - Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid - и золотой слиток массой 500 грраммов".

Вместе с Захарченко ответчиками по иску заявлены его отец, Виктор Захарченко, малолетний сын, а также ряд сожительниц, в том числе ранее обвинявшаяся по делу Анастасия Пестрикова. Документов, подтверждающих законное происхождение средств, у них нет. По словам источника, следователи считают, что им удалось найти все состояние полковника.

Бывший врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Известно об инкриминируемых Захарченко трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре". Сообщалось, что Захарченко могут вменить и другие эпизоды.

Кроме взяточничества, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

По делу Захарченко объявлен в розыск его шурин, скрывшийся от органов предварительного следствия полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Также в розыске находится бывший генерал МВД и Росгвардии Алексей Лаушкин. По данным следствия, Сенин и Лаушкин были посредниками при передаче Захарченко взяток от Дусса.

Комментарии 2 комментария | Оставить комментарий Обсудить
10.11.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 15.09.2016
в блоге Ни кубометра валюты
новость Новости по теме
03.11.2017 Генпрокуратура требует изъять все имущество полковника Захарченко →
30.08.2017 Полковника Захарченко заподозрили в получении еще одной взятки →
07.06.2017 Генерал Лаушкин подтвердил получение взятки для полковника Захарченко →
26.05.2017 Арестовано имущество отца полковника Захарченко на 400 миллионов рублей →
17.05.2017 Уволен начальник подмосковного главка Росгвардии Лаушкин - фигурант дела Захарченко →
15.05.2017 Родственника полковника Захарченко обвинили в дезертирстве из ФСБ →
30.04.2017 "Росбалт": Следствие установило связь арестованного полковника Захарченко с подрядчиками РЖД →
27.04.2017 Экс-начальник антикоррупционного главка МВД Сугробов получил 22 года строгого режима →
28.02.2017 Руководитель антикоррупционного управления МВД уволен из-за недвижимости в Черногории →
08.12.2016 Задержаны двое сотрудников антикоррупционного главка МВД →
08.12.2016 Спецслужбы проводят обыск в антикоррупционном главке МВД →
22.11.2016 Суд арестовал банковские счета по делу полковника Захарченко →
05.11.2016 Колокольцев уволил главу еще одного из управлений антикоррупционного главка МВД →
29.09.2016 Полковника Захарченко и его непосредственного начальника уволили из МВД →
26.09.2016 "Новая": Полковник Захарченко причастен к хищениям в РЖД →
17.09.2016 "Коммерсант": Антикоррупционный главк МВД может быть ликвидирован →
16.09.2016 К расследованию дела полковника Захарченко подключили ФРС США →
15.09.2016 СКР связал изъятые у Захарченко миллиарды рублей c "семейным бизнесом" →
14.09.2016 "Росбалт": На счетах отца Захарченко обнаружено 300 миллионов евро →
13.09.2016 Колокольцев назначил проверку главка МВД →
10.09.2016 При обыске у полковника полиции нашли валюту на 8 миллиардов рублей →
09.09.2016 Задержан исполняющий обязанности главы одного из управлений ГУЭБиПК →
Фото и Видео
33244
Play own
Борис Стомахин: В России суда нет
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
Реклама


Выбор читателей
статья Побег из России
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Путин Антибиотик
Виталий Портников
новость Дума отомстит Америке
Вячеслав Володин. Фото: duma.gov.ru
в блоге Не влезай, убьет!
383
статья А кто не упырь?
РЕКЛАМА
новость ФСБ обвиняет "Артподготовку"
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Фото: @protest_msk
новость Еще одна химатака в Сирии
Остатки взрывателя из Эль-Латамины. Фото: facebook.com/CITeam.org
новость Здоровье Клыха ухудшилось
Станислав Клых в суде, 06.09.2016
новость Бученков бежал из России
Дмитрий Бученков в Мосгорсуде, 28.11.2016. Фото Дмитрия Борко/Грани.Ру
в блоге Ксения Собчак: груз прошлого
383
в блоге Нестареющий Кончаловский
383
новость Калининград: арест за "баррикады" в чате
Александр Петровский. Источник: ВК-страница поддержки политзека
новость Умер Михаил Задорнов
Михаил Задорнов. Кадр трансляции концерта
новость Встреча Путина с Трампом: ясности нет
Владимир Путин и Дональд Трамп в Гамбурге. Фото: kremlin.ru
статья Росс и "Рашагейт"
Владимир Абаринов
новость ЧМ-2018: студентов выгонят из общежитий
Фрагмент эмблемы ЧМ-2018 по футболу
новость КС о встречах с депутатами
Конституционный суд. Фото: ksrf.ru
в блоге Тренинг для бояр
383
новость SERB курирует Окопный
Алексей Окопный. Фото Сергея Аксенова
новость Госдеп о кознях Москвы
Госдепартамент США. Фото: state.gov