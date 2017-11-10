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Бывший сотрудник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции полковник МВД Дмитрий Захарченко отрицает, что найденное у его родственников имущество на сумму около 9 миллиардов рублей принадлежит ему и было получено преступным путем. Об этом сообщает "Коммерсант".

"Захарченко жил на зарплату сотрудника правоохранительных органов. Он не располагал такими денежными средствами, о которых говорит прокуратура и которые она хочет изъять", - заявил его адвокат Александр Горбатенк.

Мать и сестра Захарченко утверждают, что миллиарды рублей им кто-то подкинул. "Они сказали, что это не их - подкинули, такую версию они нам сейчас выдвигают. 120 миллионов долларов - ничего себе подкинули!" - заявил представитель Генпрокуратуры в Никулинском райсуде Москвы. По данным ведомства, обе женщины работают педагогами, "их заработок несоразмерен полученному имуществу".

Представитель Генпрокуратуры напомнил, что в кабинете Захарченко нашли более чем 23 миллиона рублей, что почти вдвое превышает весь легальный доход полковника за 15 лет - 12 миллионов рублей. "В ГУЭБиПК при нем обнаружено 92 тысячи рублей, 13 миллионов рублей, 170 тысяч долларов и пять тысяч евро. По мнению прокуратуры, эту сумму он извлек за один трудодень", - сказал прокурор.

В четверг в МВД сообщили, что уволен начальник управления "Т" Александр Тищенко, непосредственный руководитель Захарченко. Предупреждения о неполном служебном соответствии начальник антикоррупционного главка Андрей Курносенко, руководитель отдела конспирации, кадров и государственной службы этого же главка Владимир Абметко, а также глава управления на транспорте МВД по ЦФО Олег Калинкин. Ранее он занимал пост замглавы ГУЭБиПК и курировал управление Захарченко.

3 ноября стало известно, что Генпрокуратура просит изъять в пользу государства все имущество Захарченко. "В ходе расследования у Захарченко и членов его семьи были обнаружены и арестованы более 374 миллиона рублей, более 140 миллионов долларов, более 2 миллиардов евро, - рассказал источник ТАСС в правоохранительных органах. - Помимо обнаруженных денег, в своем иске Генпрокуратура просит обратить в доход государства 13 квартир, 14 машино-мест, четыре автомобиля - Mercedes-Benz 250, Mercedes-Benz S500 4МATIC, Porsche Cayenne GTS, Porsche Cayenne S Hybrid - и золотой слиток массой 500 грраммов".

Вместе с Захарченко ответчиками по иску заявлены его отец, Виктор Захарченко, малолетний сын, а также ряд сожительниц, в том числе ранее обвинявшаяся по делу Анастасия Пестрикова. Документов, подтверждающих законное происхождение средств, у них нет. По словам источника, следователи считают, что им удалось найти все состояние полковника.

Бывший врио начальника управления "Т" антикоррупционного главка МВД Захарченко находится в СИЗО с сентября 2016 года. Ему вменены статьи 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 290 (получение взятки) и 294 УК (воспрепятствование следствию). Как сообщалось, при обыске у полковника было изъято свыше 120 миллионов долларов и 2 миллиона евро наличными.

Известно об инкриминируемых Захарченко трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере, в частности 7 миллионов рублей от бывшего руководителя и совладельца компании "Русинжиниринг" Анатолия Пшегорницкого, 800 тысяч долларов от ресторатора Меди Дусса и от него же - 3,5 миллиона рублей в виде дисконтной карты ресторана "Ла Маре". Сообщалось, что Захарченко могут вменить и другие эпизоды.

Кроме взяточничества, Захарченко обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия за то, что он якобы предупредил сестру финансового директора "Нота-банка" Галины Марчуковой Ларису Марчукову о предстоящих обысках.

По делу Захарченко объявлен в розыск его шурин, скрывшийся от органов предварительного следствия полковник ФСБ Дмитрий Сенин. Также в розыске находится бывший генерал МВД и Росгвардии Алексей Лаушкин. По данным следствия, Сенин и Лаушкин были посредниками при передаче Захарченко взяток от Дусса.