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Роснефть подала иск в Арбитражный суд Москвы к издательскому дому "Коммерсант" из-за статьи в одноименной газете о госзакупках, в которой компания приводилась в пример. Как сообщает ТАСС, иск поступил в суд еще 2 октября.

Претензии у компании возникли к статье шеф-редактора газеты Дмитрия Бутрина "Исправленного три года ждут", вышедшей 14 августа. В публикации речь идет о новых поправках в закон о госзакупках, предложенных Минфином: они должны исключить возникновение конфликта интересов при заключении сделок госкомпаниями.

В статье говорится: "Сама по себе закупка чего угодно зампредом правления условной "Роснефти" у своей жены до тех пор, пока судом не установлен какой-либо ущерб от этого "Роснефти", до Нового года, в общем, законна".

Представители компании заявили, что "автор выдвигает огульные обвинения в адрес "условного" топ-менеджера "Роснефти", который якобы осуществляет закупки у своей жены". "Воображаемый пример закрепляет в общественном сознании негативный образ компании", - подчеркнули в "Роснефти".

"Мы не понимаем, что конкретно мы должны опровергнуть, поэтому будем ждать решения суда", - прокомментировал иск директор издательского дома "Коммерсант" Владимир Желонкин. По его словам, в колонке Бутрина "про конкретную "Роснефть" ничего не говорится".

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы взыскал 390 тысяч рублей по иску "Роснефти" с медиахолдинга РБК и четырех его журналистов. Также ответчиков обязали удалить статью "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", ставшую предметом иска, и дать опровержение.

Однако в марте 9-й арбитражный апелляционный суд отменил взыскание средств с РБК. В мае "Роснефть" обжаловала это решение, однако уже через месяц заключила с медиахолдингом мировое соглашение. В РБК признали факты, изложенные в публикации, не соответствующими действительности и порочащими репутацию "Роснефти", а также извинились перед президентом компании Игорем Сечиным.

В статье утверждалось, что президент "Роснефти" Игорь Сечин просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций, опасаясь, что BP получит блокирующий пакет корпорации в ходе приватизации 19,5 процента ее акций. Также в публикации сообщалось со ссылкой на неназванных федеральных чиновников, что покупателей акций "Роснефти" обяжут не заключать акционерное соглашение с BP.