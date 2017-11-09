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новость Прекращение дела против астраханского активиста Стенина отменено

09.11.2017
Игорь Стенин в суде, 09.11.2017. Фото с личной ВК-страницы
Игорь Стенин в суде, 09.11.2017. Фото с личной ВК-страницы
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Коллегия Верховного суда в составе Сергея Абрамова (председательствующий), Виктора Смирнова и Татьяны Романовой отменила кассационное определение, оправдавшее лидера движения "Русские Астрахани" Игоря Стенина до делу об экстремизме. Об этом сообщает корреспондент "Граней" из зала суда.

Дело направлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию - Астраханский облсуд. У самого Стенина, который вместе с адвокатом Татьяной Иванушкиной участвовал в слушаниях по видеосвязи из этого суда, коллегия постановила взять подписку о невыезде.

Решение принято по представлению замгенпрокурора Леонида Коржинека. Как передавал "Кавказский узел", который заявлял, будто при рассмотрении кассационной жалобы Стенина президиумом областного суда "были допущены такие нарушения закона, в том числе искажения его буквы и духа, которые повлияли на исход дела, исказили саму суть правосудия и смысл судебного решения как акта правосудия".

Между тем в Советском райсуде Астрахани уже начались слушания по гражданскому иску Стенина, который потребовал 5 миллионов рублей в возмещение морального вреда за незаконное уголовное преследование. Очередные слушания были назначены на 23 ноября. Как можно предположить, в связи с нынешним решением ВС разбирательство будет прекращено.

Дело против Стенина ФСБ возбудила в январе 2015 года. Активисту вменили часть 2 статьи 280 УК (публичные призывы к экстремизму через интернет). Поводом к открытию дела послужил пост, который Стенин, выступавший во "Вконтакте" под псевдонимом Ингвар Стефан, опубликовал 28 августа 2014-го, в разгар наступления российских войск на Мариуполь, в ВК-группе "РОА Русские Астрахани (от 14 до 88)". Пост состоял всего лишь из двух фраз: "Смерть кремлевским оккупантам! Руки прочь от Украины!".

Фабула дела при этом оказалась сфабрикована - активисту наряду с его текстом вменили и еще один. Непосредственно под постом Стенина находится комментарий пользователя Сергея Романова. Романов скопировал небольшой текст о ситуации в зоне АТО, помещенный в тот же день на личной ФБ-странице украинским журналистом Петром Шуклиновым, а также дал ссылку на оригинал публикации.

Процесс Стенина вела судья Советского райсуда Астрахани Лилия Лисицкая. Слушания проходили в закрытом режиме. На суде, так же как и на следствии, Стенин подчеркивал, что под его постом выше комментария Романова стоят лайки, что было бы невозможно, если бы пост и комментарий представляли собой одну публикацию. Он ходатайствовал о приобщении к материалам дела своей переписки со службой поддержки "Вконтакте". Агенты поддержки подтвердили, что пост Стенина и комментарий Романова - это две разные записи. Однако судья в ходатайстве отказала.

16 мая 2016 года Лисицкая приговорила Стенина к двум годам колонии-поселения. 28 июля член президиума Астраханского облсуда Адиля Тагирова оставила решение Лисицкой в силе. 26 октября судья этого же суда Евгения Теслина отклонила кассационную жалобу осужденного.

9 сентября 2016 года, после вступления приговора в законную силу, Стенин явился на участок колонии-поселения в ИК-10 в своем городе. Между тем уже в следующем месяце политзека незаконно этапировали в другой регион.

7 ноября Стенин был доставлен в КП-2 в поселке Садовый Кирсановского района Тамбовской области. Уже три дня спустя фсиновцы обратились в суд с представлением об ужесточении политзеку приговора. 28 ноября судья Кирсановского райсуда Надежда Королева постановила перевести Стенина в колонию общего режима. 24 января 2017 года Тамбовский облсуд подтвердил это решение. 1 марта Стенина этапировали в ИК-3 в поселке Зеленый Рассказовского района Тамбовщины. Там же отбывал срок координатор Левого фронта Сергей Удальцов, осужденный по Болотному делу.

Однако 30 мая президиум Астраханского облсуда во главе с зампредом Татьяной Шустовой отменил приговор Стенину и прекратил его дело за отсутствием состава преступления. Активист был освобожден.

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09.11.2017
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