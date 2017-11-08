О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265466.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265466.html
Также: Право, Регионы, Общество, Политика, Россия, Полиция, Свобода слова, СМИ | Персоны: Евгений Доможиров

новость Прокурор запросил условный срок для вологодского активиста Доможирова

08.11.2017
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
Евгений Доможиров. Фото: dvizhenievmeste.com
Реклама

На прениях в Грязовецком райсуде Вологодской области представитель обвинения попросил приговорить к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком три года лидера регионального отделения Партии прогресса Евгения Доможирова. Об этом сообщает "Медиазона" со ссылкой на адвоката активиста Виталия Черкасова.

Доможирова обвиняют в клевете (часть 2 статьи 128.1 УК), публичном оскорблении полицейского (статья 319) и возбуждении ненависти к социальной группе "вологодские сотрудники полиции" (часть 1 статьи 282, единственная среди предъявленных предусматривает лишение свободы - от двух до пяти лет). Активист отказался признавать вину по всем эпизодам.

Дело о клевете против Доможирова было открыто 30 июля 2016 года. Как рассказал Черкасов, Доможиров обвинил прокурора области Александра Гринева в крышевании местной предпринимательницы. Прокурор на это никак публично не отреагировал, а женщина сама подала в полицию заявление на активиста.

В тот же вечер около 22 часов восемь полицейских явились в дом матери Доможирова Галины Александровой в деревне Троицкое Грязовецкого района, где тогда находился ее сын, и заявили, что намерены провести обыск. Александрова потребовала у силовиков документы. В ответ они начали прорываться в дом силой, при этом пенсионерке повредили руку. В итоге, однако, полицейские удалились, так и не попав в дом.

9 августа прошлого года следователь по особо важным делам областного главка СКР Н. Шилов возбудил против Александровой дело. 13 октября матерную брань в адрес полицейского вменили и самому Доможирову, также участвовавшему в конфликте 30 июля. "Экстремистскую" 282-ю статью политику вменили за публикацию в интернете текста и комментариев об этом инциденте, в которых, согласно фабуле дела, содержатся фразы, "унижающие человеческое достоинство по признакам принадлежности лиц к определенной социальной группе".

30 марта мировой судья судебного участка № 34 города Грязовца Вологодской области признал Александрову виновной в публичном оскорблении сотрудника полиции и приговорил ее к штрафу в размере 6 тысяч рублей.

В заключении эксперта Минюста Алены Красиковой отмечалось, что в словах Александровой "Да пошел ты на хуй" содержатся признаки унижения. В суде эксперт пояснила, что фраза "негативно оценивает личность сотрудника полиции, что свидетельствует о выраженности негативного отношения к нему, превосходства над ним, понижении его социального статуса". Привлеченные стороной защиты лингвисты пришли к выводу, что заключение Красиковой научно и методически не обосновано. Адвокат Черкасов заявил, что решение мирового судьи будет обжаловано.

Ранее Доможиров был депутатом областного заксобрания. В ноябре 2012 года оппозиционера лишили мандата, после того как он был оштрафован на 20 тысяч рублей по статье 318 УК (применение насилия к представителю власти). Согласно фабуле дела, в октябре 2011-го Доможиров на митинге напал на полицейского. На деле он сам пострадал от полицейского насилия - ему сломали палец на ноге.

В мае 2016 года на Доможирова совершили покушение. Неизвестный несколько раз выстрелил политику в спину из травматического пистолета.

24 мая 2016 года полицейские задержали Доможирова после встречи с местными жителями, выступающими за сохранение парка на Фрязиновской улице. На другой день судья Вологодского горсуда Елена Бахарева арестовала политика на 15 суток. 10 суток он получил по части 2 статьи 20.2 КоАП (проведение публичного мероприятия без уведомления), еще 5 - по части 1 статьи 19.3 (неповиновение законному требованию полицейского).

Оставить комментарий Обсудить
08.11.2017
новость Новости по теме
09.08.2017 Вологодского оппозиционера Доможирова судят по делу об экстремизме →
17.04.2017 Завершено расследование дела об экстремизме в отношении Доможирова →
30.03.2017 Суд оштрафовал мать вологодского оппозиционера Доможирова за оскорбление полицейского →
13.10.2016 Против вологодского оппозиционера Доможирова открыто дело об экстремизме →
01.09.2016 В Вологде возбудили дело в отношении матери оппозиционера →
26.05.2016 В Вологде лидеру местного отделения Партии прогресса дали 10 суток ареста →
26.05.2016 В Вологде задержали лидера местного отделения Партии прогресса →
19.05.2016 Лидера вологодского отделения Партии прогресса расстреляли из травматики →
04.03.2016 Лидера вологодского отделения Партии прогресса подозревают в оскорблении чиновника →
17.11.2014 В Вологде полиция изъяла тираж местного выпуска газеты "Популярная политика" →
18.04.2013 Вологодский оппозиционер задержан по обвинению в лжесвидетельстве →
10.01.2013 На вологодского оппозиционера совершено нападение →
Фото и Видео
33244
Play own
Борис Стомахин: В России суда нет
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
Реклама


Выбор читателей
статья А кто не упырь?
статья Мальцев как Гапон
Илья Мильштейн. Courtesy photo
новость СКР требует экстрадиции Родченкова
Григорий Родченков. Фото: championat.com
новость Приговор Пичугину подтвержден
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
РЕКЛАМА
в блоге Самобытный 1917-й
383
в блоге Желтым детям на забаву
383
новость Сечин даст показания по делу Улюкаева
Игорь Сечин. Фото: rosneft.ru
новость Красноярск: смерть в камере пыток
Ислам Магомадов. Фото: kommersant.ru
новость Турчак стал вице-спикером СФ
Андрей Турчак. Фото с сайта er.ru
новость Романова уехала после доноса
Ольга Романова. Фото с личной ФБ-страницы
новость Голодающий волонтер госпиталиирован
Игорь Сливин. Фото: vk.com/teamnavalny_tmb
в блоге За красных и за белых
383
новость Россия отвергает доклад СМР
Заседание Совета безопасности ООН. Фото: un.org
новость Песков: Москва надеется на участие в Играх
Дмитрий Песков. Кадр CNN
новость Акция 5 ноября: беспредел в Москве
Задержание на Манежной, 05.11.2017. Кадр "Радио Свобода"
новость Генерал ФСБ перешел в "Ростех"
Николай Андрианов. Фото: infoforum.ru
в блоге Коммунист с кубышкой
383
новость Гастроли с одобрения СБУ
Интервью Петра Порошенко CNN. Кадр видеоролика
статья Вторжение похитителей тел
Владимир Абаринов
новость Офшор бывшей жены Сечина
Марина Сечина. Фото: sportfm.ru