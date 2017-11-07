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новость Петербург: активистов "Свободной Ингрии" освобождают под подписку

07.11.2017
Михаил Войтенков на III Форуме свободной России, Вильнюс. Фото Константина Ершова
Михаил Войтенков на III Форуме свободной России, Вильнюс. Фото Константина Ершова
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В Петербурге активистов "Свободной Ингрии" Михаила Войтенкова, Эльдара (Ильяса) Миникаева и Диану Ретинскую, которых задержали 5 ноября по пути на акцию протеста, вменив хранение оружия, освобождают под подписку о невыезде. Об этом сообщает Фонтанка.Ру.

Утром "Телеграф" передавал со ссылкой на правозащитника Динара Идрисова, что после обеда в Дзержинском райсуде города пройдут слушания о выборе задержанным меры пресечения. Издание передавало, что адвокаты Дарья Кольцова, Валентин Пышкин и Максим Камакин, которые защищают соответственно Войтенкова, Миникаева и Ретинскую, будут ходатайствовать о домашнем аресте подозреваемых.

Однако "Медиазона", ссылаясь на Объединенную пресс-службу судов Петербурга, пишет, что заседания о выборе активистам "Свободной Ингрии" меры пресечения на вторник не назначались.

Адвокат Пышкин уточнил изданию, что дело против задержанных квалифицировано по части 1 статьи 35 - части 1 статьи 222 УК (незаконное хранение оружия группой лиц). Оппозиционерам грозит до четырех лет колонии. Дознание по делу ведет полиция.

Ранее сообщалось, что против 47-летнего Войтенкова, 27-летнего Миникаева и 48-летней Ретинской могут открыть дело о подготовке теракта. Оперативники ЦПЭ, прибывшие к задержанным в городской ОП-78, утверждали, будто наган, гранаты РГД и коктейли Молотова, якобы найденные в машине Войтенкова, оппозиционеры намеревались применить против полицейских на акции у Смольного.

"Квалификацию выбирают на самом высоком уровне, - писала Фонтанка.Ру. - Судьбу троих задержанных жителей Петербурга решают генералы МВД и Следственного комитета".

Suzuki Jimny Войтенкова, в котором он ехал вместе с товарищами ехал на акцию к Смольному, остановили в воскресенье около полудня у метро "Чернышевская". После прибытия в отдел, рассказывал Войтенков, он доступа к своей машине уже не имел. Между тем через час после прибытия активистов в отдел джип досмотрели. Тогда из-под водительского сиденья и были извлечены наган с патронами, гранаты и коктейли Молотова.

Функционер "Открытой России" Андрей Пивоваров опубликовал снимок одной из понятых, присутствовавших при досмотре. На фото, взятом, очевидно, из аккаунта понятой в соцсети, она изображена в полицейском бушлате.

Позже появилась информация, что активистами "Свободной Ингрии" заинтересовались после сюжета, опубликованного 8 октября в платной версии "Дождя". Автор - Евгений Баламутенко - изобразил Войтенкова (в сюжете фамилия искажена - Лайтенков) и Ретинскую сепаратистами, которые ненавидят москвичей и добиваются отделения Петербурга от России. Также в кадре был продемонстрирован обрез. Уже на другой день сюжет о "Свободной Ингрии" удалили - как предполагалось, из-за поступивших жалоб.

Сразу после публикации сюжета, писали СМИ, силовики начали активно изучать в соцсетях страницы Войтенкова и основанные им паблики.

"Свободная Ингрия" выступает за автономию Петербурга и Ленинградской области. Речь идет о самостоятельном налаживании международных отношений и распоряжении собранными в регионе налогами, а также о культурной автономии. Представители движения подчеркивают, что не являются сепаратистами.

Несмотря на это, 11 июля нынешнего года Генпрокуратура потребовала заблокировать сайт "Свободной Ингрии". Чиновники заявили, будто "сайт содержал призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка". 24 июля стало известно, что хостинг-провайдер сайта выполнил требование ведомства.

В 2016 году против администратора ВК-сообщества "Свободная Ингрия" Артема Чеботарева открыли дело по части 1 статьи 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды), предусматривающей до четырех лет колонии. В конце того же года был вынесен приговор. Об итогах разбирательства СМИ не писали; ряд фактов позволяет предположить, что реального срока Чеботареву не дали.

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07.11.2017
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