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Судья Смольнинского райсуда Петербурга Светлана Резникова арестовала бывшего замдиректора ФСИН Николая Баринова на срок до 31 декабря по делу об откатах. Об этом сообщается на telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

О задержании Баринова стало известно 2 ноября. На другой день Резникова отложила рассмотрение ходатайства СКР об аресте фсиновца, запросив данные о состоянии его здоровья.

Как передает "Медиазона", Баринова отправят в СИЗО-4 "Лебедева". При этом подозреваемого, который страдает сахарным диабетом, сразу поместят в больницу изолятора.

Фсиновцу вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии. Согласно фабуле дела, в 2007 году, курируя в должности замдиректора тюремного ведомства постройку СИЗО "Кресты-2" в Колпинском районе Петербурга, Баринов предложил гендиректорам двух строительных фирм, занимавшихся работами на объекте, подписывать документы об исполнении работ за 12-процентный откат с каждого денежного поступления за эти работы. Затем, в 2007-2012-м, фсиновец неоднократно получал от бизнесменов откаты. Общую их сумму СКР оценивает минимум в 110 миллионов рублей.

13 сентября по делу о причастности к хищениям при постройке "Крестов-2" был задержан действующий замдиректора ФСИН Олег Коршунов. На другой день его арестовали. По части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения) Коршунову грозит до 10 лет колонии.