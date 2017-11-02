О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Crime/m.265312.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Crime/m.265312.html
Также: Криминал, Право, Спецслужбы, Происшествия, Общество, Россия, Политика

новость Что ты там строишь? Кому?

Бывшего замдиректора ФСИН обвиняют в получении взяток на 110 миллионов рублей
02.11.2017
Николай Баринов. Фото: fsin.su
Николай Баринов. Фото: fsin.su
Реклама

Управление СКР по Петербургу возбудило в отношении бывшего замдиректорв Федеральной службы исполнения наказаний Николая Баринова уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во ФСИН Баринов курировал выполнение работ на строительстве следственного изолятора "Кресты-2" в Петербурге. По версии следствия, в 2007 году Баринов потребовал от руководителей двух компаний, принимающих участие в строительстве, "не менее 12 процентов от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет компаний в целях исполнения работ по объекту". За это чиновник обещал обеспечить подписание документов о выполненных работах. С октября 2007 по декабрь 2012 года Баринов "неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей", сообщают в СКР.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и УФСБ по Петербургу и Ленинградской области подозреваемый был изобличен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.

13 сентября замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Олег Коршунов был задержан по подозрению в причастности к хищениям при строительстве СИЗО "Кресты-2". На другой день фсиновца арестовали. В отношении Коршунова возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Следственный изолятор "Кресты-2" строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства ОАО "Генеральная строительная корпорация" и субподрядчик ООО "Петроинвест" подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

В ночь на 3 марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину подполковника петербургского управления ФСИН Николая Чернова. Офицер получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот. 7 марта Чернов скончался в госпитале.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, которое, в частности, отвечало за сооружение СИЗО "Кресты-2". Чернов также курировал этот проект. Кроме того, был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков, который руководил бригадами на строительстве изолятора. По версии следствия, Садыков по заказу Мойсеенко застрелил Чернова. 1 сентября суд арестовал еще одного фигуранта дела, Игоря Захарова. Его подозревают в передаче Садыкову оружия для убийства Чернова.

9 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке дороги к строящемуся СИЗО. Дорога к изолятору построена так и не была, а "неустановленные лица" похитили не менее 12,2 миллиона рублей, отметили в СКР. 18 марта был задержан бывший гендиректор ОАО "Генеральная строительной корпорация" Виктор Кудрин. Его обвиняют в хищении 56 миллионов рублей при строительстве "Крестов-2".

31 августа стало известно, что Мойсеенко инкриминируют также получение взятки. По версии следствия, в марте 2010 года он предложил Руслану Хамхокову, генеральному директору одного из подрядчиков строительства СИЗО ООО "Петроинвест", подписать акты о якобы выполненных работах. В качестве вознаграждения он потребовал от коммерсанта не менее 10 процентов от каждого перечисления денег на счета компании. С марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков арестован, ему вменяют дачу взятки.

Оставить комментарий Обсудить
02.11.2017
новость Новости по теме
18.09.2017 Первый замначальника тульского УФСИН Снурницын задержан по делу о взятке →
13.09.2017 Замдиректора ФСИН Коршунов задержан по делу о растрате в "Крестах-2" →
01.09.2017 В Петербурге арестован третий фигурант дела об убийстве подполковника ФСИН →
14.06.2017 Бывшего главу ФСИН Реймера приговорили к восьми годам колонии →
18.03.2017 В Петербурге задержан экс-директор строившей "Кресты-2" компании →
09.03.2017 При строительстве дороги к "Крестам-2" похищены три четверти выделенных денег →
07.03.2017 В Петербурге скончался раненый в ходе покушения подполковник ФСИН →
25.02.2016 Экс-главу ФСИН обвинили в получении отката в 140 миллионов рублей →
16.06.2008 "Кресты" станут самым "комфортным" СИЗО →
Фото и Видео
27403
Play own
10 лет без Политковской
26072
Play own
Убийство депутата Рыбака: два года спустя
24473
Play own
Нападение на Ионова: наказать виновных
24191
Play own
Избиты защитники парка Дружбы
Реклама


Выбор читателей
статья Россия - приют проходимцев
Виталий Портников
новость Дочка Путина все богатеет
Катерина Тихонова. Фото: kashin.guru
новость "Артподготовка" и коктейли Молотова
Задержанные активисты "Артподготовки". Источник: telegram-канал "Кремлевская прачка"
статья Биоматериалы Путина
Илья Мильштейн
новость Мовенко: следствие завершено
Игорь Мовенко. Фото: crimeahrg.org
новость Борисов: Вину не признаю
Дмитрий Борисов в суде, 01.11.2017. Фото Ильи Новикова
статья Как отец деда заложил
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
в блоге Чеченцы, чегемцы и Ленин
383
новость Российская провокация в Техасе
Митинг у исламского центра "Давах" в Хьюстоне, 21.05.2016. Кадр видео с ФБ-страницы CW39
новость Кремль не хочет хоронить Ленина
Саркофаг Владимира Ленина. Фото: rus-ekskurs.net
новость Сирия: кто платит за вывоз убитых
Антон Добрыгин. Источник: ВК-группа "#Свои"
новость Нальчик: как без рук побить мента
Аслан Иритов. Кадр "Дождя"
новость Нью-Йорк: розыск земляка террориста
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
новость VPN-сервисы прогнулись под РКН
Александр Жаров. Фото: rkn.gov.ru
новость Новая акция дальнобойщиков
Машины забастовщиков на стоянке в Химках. Фото: activatica.org
новость Британия: отставка из-за домогательств
Майкл Фэллон. Фото: gov.uk
новость Главреда обвиняют в вымогательстве
Госпитализация Игоря Рудникова. Фото: newkaliningrad.ru
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость Умер писатель Владимир Маканин