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Управление СКР по Петербургу возбудило в отношении бывшего замдиректорв Федеральной службы исполнения наказаний Николая Баринова уголовное дело по статье 290 УК (получение взятки). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во ФСИН Баринов курировал выполнение работ на строительстве следственного изолятора "Кресты-2" в Петербурге. По версии следствия, в 2007 году Баринов потребовал от руководителей двух компаний, принимающих участие в строительстве, "не менее 12 процентов от каждого перечисления денежных средств, поступающего на расчетный счет компаний в целях исполнения работ по объекту". За это чиновник обещал обеспечить подписание документов о выполненных работах. С октября 2007 по декабрь 2012 года Баринов "неоднократно получал от вышеуказанных лиц взятки в различных размерах, а всего в общей сумме не менее 110 миллионов рублей", сообщают в СКР.

"В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий совместно с сотрудниками ФСБ и УФСБ по Петербургу и Ленинградской области подозреваемый был изобличен и задержан. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении ему обвинения", - говорится в сообщении.

13 сентября замдиректора ФСИН генерал-лейтенант Олег Коршунов был задержан по подозрению в причастности к хищениям при строительстве СИЗО "Кресты-2". На другой день фсиновца арестовали. В отношении Коршунова возбуждено дело по части 4 статьи 160 УК (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Следственный изолятор "Кресты-2" строится в Колпинском районе Петербурга с 2007 года. Сроки его сдачи неоднократно переносились. Генподрядчик строительства ОАО "Генеральная строительная корпорация" и субподрядчик ООО "Петроинвест" подали друг на друга иски о банкротстве в Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области.

В ночь на 3 марта во Всеволожском районе Ленинградской области неизвестные расстреляли машину подполковника петербургского управления ФСИН Николая Чернова. Офицер получил восемь ранений в шею, плечо, грудь, руку и живот. 7 марта Чернов скончался в госпитале.

Вечером 5 марта по подозрению в организации покушения был задержан начальник Чернова, полковник ФСИН Сергей Мойсеенко. Суд поместил его под стражу. Во ФСИН Мойсеенко руководил управлением капитального строительства, которое, в частности, отвечало за сооружение СИЗО "Кресты-2". Чернов также курировал этот проект. Кроме того, был задержан 63-летний местный житель Сабир Садыков, который руководил бригадами на строительстве изолятора. По версии следствия, Садыков по заказу Мойсеенко застрелил Чернова. 1 сентября суд арестовал еще одного фигуранта дела, Игоря Захарова. Его подозревают в передаче Садыкову оружия для убийства Чернова.

9 марта СКР возбудил уголовное дело о мошенничестве при прокладке дороги к строящемуся СИЗО. Дорога к изолятору построена так и не была, а "неустановленные лица" похитили не менее 12,2 миллиона рублей, отметили в СКР. 18 марта был задержан бывший гендиректор ОАО "Генеральная строительной корпорация" Виктор Кудрин. Его обвиняют в хищении 56 миллионов рублей при строительстве "Крестов-2".

31 августа стало известно, что Мойсеенко инкриминируют также получение взятки. По версии следствия, в марте 2010 года он предложил Руслану Хамхокову, генеральному директору одного из подрядчиков строительства СИЗО ООО "Петроинвест", подписать акты о якобы выполненных работах. В качестве вознаграждения он потребовал от коммерсанта не менее 10 процентов от каждого перечисления денег на счета компании. С марта 2010 по август 2015 года Хамхоков через посредников неоднократно передал Мойсеенко взятки на общую сумму не менее 350 миллионов рублей. Хамхоков арестован, ему вменяют дачу взятки.