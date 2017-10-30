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новость Отказ в аресте турбин Siemens, поставленных в Крым, подтвержден

30.10.2017
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
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9-й арбитражный апелляционный суд в Москве отклонил жалобу германского концерна Siemens на отказ в аресте его газовых турбин, которые в нарушение договора были поставлены в аннексированный Крым. Об этом сообщает Интерфакс.

Siemens добивался ареста турбин как обеспечительной меры на время рассмотрения его иска, поданного в июле к "Сименсу - технологиям газовых турбин" - собственному совместному предприятию с российской фирмой "Силовые машины", - а также ОАО "Технопромэкспорт" и одноименному ООО - дочерней фирме "Ростеха". ОАО "Технопромэкспорт" покупала турбины Siemens, а ООО доставила их в Крым. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

Однако 18 августа судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин отказал в применении такой обеспечительной меры, указав, будто "доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер". Вопрос был рассмотрен без вызова сторон.

7 сентября судья этого же суда Екатерина Абрамова - также без вызова сторон - отклонила повторное ходатайство истца, несмотря на то что в документе указывалось, что ответчик уже ведет монтаж турбин в Крыму.

Слушания по существу иска должны были начаться полутора неделями позже, 18-го числа. Однако по ходатайству двух ответчиков - обеих фирм "Технопромэкспорт" - заседание отложили еще на месяц. Между тем третий ответчик - "Сименс - технологии газовых турбин" - без переведен в соистцы.

На слушаниях 16 октября ООО "Технопромэкспорт" подало к Siemens встречный иск. В нем оспариваются три пункта контракта на поставку турбин в Россию. Первый запрещает без согласия поставщика перевозить технику в другой регион кроме изначально заявленного, второй не позволяет использовать турбины за пределами Краснодарского края, третий дает Siemens право не выполнять условия сделки, противоречащие санкциям Евросоюза и США. Как сообщалось, "Технопромэкспорт" указал во встречном иске, что эти условия контракта "прямо угрожают суверенитету России".

О незаконной доставке четырех турбин Siemens в Крым стало известно в первой половине июля. Согласно контракту техника была поставлена для строящейся электростанции в Тамани, Краснодарский край. Однако в действительности две турбины привезли в Севастополь, а две другие - в Феодосию. При этом "Технопромэкспорт" за несколько предшествовавших месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и совместное с Siemens предприятие "Интеравтоматика", на котором турбины реконструировали, чтобы, скрыв их происхождение, перевезти на аннексированный полуостров. 21 июля Siemens вышел из капитала этого СП.

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30.10.2017
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