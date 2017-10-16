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новость Турбины вертятся медленно

"Технопромэкспорт" подал встречный иск к Siemens по сделке с турбинами
16.10.2017
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
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ООО "ВО "Технопромэкспорт", которое строит в аннексированном Крыму две электростанции, подает встречное исковое заявление к Siemens о признании недействительной части сделки по турбинам. Об этом сообщает Интерфакс.

Представитель ответчика на вопрос судьи о том, возражают ли они против удовлетворения иска Siemens, ответил утвердительно и заявил, что в ТПЭ "хотели бы подать встречный иск". Какие именно пункты контракта от 10 марта 2015 года, заключенного между "Сименс - Технологии газовых турбин" и "ВО "Технопромэкспорт", намерен оспорить ответчик, не сообщается.

Суд объявил перерыв в рассмотрении иска до 18 октября для ознакомления истцов с встречными требованиями ТПЭ.

6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства "Сименс - технологии газовых турбин", которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь. В Siemens заверили, что "примут оперативные меры, чтобы предотвратить незаконное использование оборудования". В частности, концерн пообещал не участвовать в монтаже турбин и не обеспечивать их гарантийное обслуживание.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет. Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens.

Siemens подал к "Сименс - технологии газовых турбин", ООО и ОАО "Технопромэкспорт" иск в связи поставкой турбин в Крым. ОАО выступала покупателем оборудования, а ООО доставила его в Крым. иска, поданного в июле. Концерн настаивает на признании сделки недействительной с применением соответствующих последствий.

12 июля судья Арбитражного суда Москвы Владислав Сорокин оставил иск без движения, сославшись на нарушения в документе. 18 августа, после подачи Siemens заявления об их устранении, иск был принят к рассмотрению. Сразу после этого Сорокин без вызова сторон вынес решение об отказе в аресте турбин в качестве обеспечительной меры на время рассмотрения иска. "Доводы заявителя носят предположительный, неопределенный характер, - говорилось в определении. - Заявителем не доказаны необходимость принятия тех обеспечительных мер, о которых он просит".

21 июля германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым. Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

8 сентября Арбитражный суд Москвы повторно отказал Siemens в наложении ареста на поставленные в Крым газотурбинные установки. Компания обратилась в суд с заявлением о принятии обеспечительных мер, в связи с тем, что "Технопромэкспорт" уже приступил к монтажу оборудования на строящейся в Крыму электростанции.

18 сентября суд удовлетворил ходатайство "Сименс технологии газовых турбин" о переводе из ответчиков в соистцы. Предварительные слушания по просьбе ответчиков суд перенес на 16 октября. Ответчики сослались на то, что 3 октября кассационная инстанция должна рассмотреть дело о признании недействительности договора о поставке турбин в рамках банкротства ОАО "Технопромэкспорт".

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым. В список попали замглавы Минэнерго Андрей Черезов, начальник департамента этого министерства Евгений Грабчак и директор ООО "Технопромэкспорт" Сергей Топор-Гилка, а также ОАО и ООО "Технопромэкспорт" и "Интеравтоматика".

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16.10.2017
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