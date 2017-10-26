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новость Экс-сенатор Джабраилов оштрафован за употребление наркотиков

26.10.2017
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
Умар Джабраилов. Кадр видео с youtube-канала "Моя столица"
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Мировой судья судебного участка 370 Тверского района Москвы оштрафовал на 4 тысячи рублей бывшего члена Совета Федерации от Чечни, миллионера Умара Джабраилова за употребление наркотиков. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-секретаря Тверского райсуда.

Джабраилов признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача).

По словам пресс-секретаря, уголовное дело экс-сенатора в суд пока не поступало. Между тем в четверг в главке столичной полиции сообщили, что дело о хулиганстве в отношении Джабраилова передано в Тверской райсуд для рассмотрения по существу. Экс-сенатор полностью признал вину и согласился на особый порядок судопроизводства.

Вечером 29 августа в московском отеле Four Seasons (бывшая гостиница "Москва") Джабраилов устроил стрельбу из пистолета. Полицейские обнаружили отверстия от пуль в потолке номера. Миллионер при задержании не сопротивлялся, хотя сначала заявил полицейским: "Без боя не сдамся". Пострадавших в результате инцидента не было. Источник в правоохранительных органах сообщил, что в номере Джабраилова обнаружили белый порошок, бутылки с алкоголем и неизвестные таблетки.

Джабраилова доставили в отдел полиции "Китай-город". Там его допросили в качестве подозреваемого по делу о хулиганстве, а затем отпустили под подписку о невыезде.

4 октября Джабраилову предъявили обвинение по пункту "а" части 1 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное с применением оружия). Максимальная санкция по этой части статьи - лишение свободы на срок до пяти лет.

Джабраилову 59 лет. Он бывший владелец отеля "Рэдиссон-Славянская". В 1996 году американский бизнесмен Пол Тейтум, возглавлявший совместное предприятие "Интурист-РедАмер - Гостиница и деловой центр", заявил, что Джабраилов угрожал убить его, чтобы вывести из списка учредителей фирмы. Позже в том же году неизвестный расстрелял Тейтума в подземном переходе рядом с Киевским вокзалом Москвы. Причастность Джабраилова к преступлению доказана не была, но США запретили ему въезд в страну.

В 2000 году Джабраилов выдвигался в президенты России. По итогам выборов его объявили занявшим 11-е место с 78,5 тысячи голосов.

Пост сенатора от Чечни Джабраилов занимал в 2004-2009 годах. Он был зампредом комитета Совфеда по международным делам и членом российской делегации в ПАСЕ.

Сейчас Джабраилов является совладельцем девяти фирм, наиболее крупная из которых - "Аванти стройгрупп". Также миллионер возглавляет генсовет "общественной площадки развития бизнес-патриотизма в России "Аванти". По информации "Дождя", именно эта структура организовала поездку Елизаветы Песковой, дочери пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, на судостроительный завод в аннексированном Крыму для урегулирования делового спора.

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26.10.2017
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