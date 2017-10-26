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Судебно-медицинская экспертиза признала невменяемым Дениса Мурашова, который поджег входные двери киноконцертного зала "Космос" в Екатеринбурге, сообщается на сайте свердловского управления СКР. Мурашов выступал против показа фильма Алексея Учителя "Матильда".

Как утверждается, Мурашов "не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими".

Предварительное следствие по делу Мурашова завершено, материалы отправят в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. В суде будет решаться вопрос о направлении поджигателя на принудительное лечение.

Противнику "Матильды" вменяют часть 2 статьи 167 УК (умышленное повреждение имущества путем поджога), предусматривающую до пяти лет колонии.

По сведениям "Комсомольской правды", Мурашов состоял в псевдоправославной секте "отрока Вячеслава". Последователи секты поклоняются 10-летнему Вячеславу Крашенинникову, который умер от лейкоза в 1993 году в Чебаркуле Челябинской области. Многие из них ездят в Чебаркуль на могилу ребенка. Они верят в скорый приход Антихриста, поклоняются Николаю II, отказываются принимать паспорта и делать прививки. Возглавляет секту мать Крашенинникова Валентина.

Как утверждается, Мурашов в прошлом занимался ремонтным бизнесом. Около двух лет назад у мужчины диагностировали острую шизофрению. Тогда же он бросил работу и стал увлекаться псевдорелигиозной литературой.

4 сентября около 5:50 утра по местному времени (3:50 мск) Мурашов на своем УАЗе врезался во входные двери "Космоса", после чего поджег машину и убежал. Пламя переметнулось с машины на здание киноконцертного зала. В результате вход в кинотеатр полностью сгорел. При пожаре никто не пострадал. В машине поджигателя нашли три газовых баллона, две 200-литровые бочки с бензином и дрова.

Мурашова задержали в тот же день, когда он с ожогами обратился в больницу за медпомощью. На допросе он объяснил свой поступок выходом на экраны "Матильды". При этом тогда еще не было известно, когда состоится премьера картины.

39-летний Мурашов - житель Ирбита Свердловской области. На ОК-странице Мурашова есть его фотографии во время крещенского купания, а также у Храма-на-Крови, построенного на месте Ипатьевского дома, где в 1918 году были расстреляны Николай II и его семья. На своей странице в соцсети он призывал православных не принимать электронные документы. "Об этом нас предупреждал святой Паисий Святогорец Афонский и многие другие старцы - это отречение от Христа", - пояснял Мурашов. Другой его пост гласил: "Если новая власть в Украине разрешит однополые браки - значит, она от дьявола".

В августе Мурашов участвовал в митинге против "Матильды" в Тюмени и дал интервью местным журналистам. "Я приехал из Свердловской области. Прочитал в интернете, что здесь будет проходить митинг против этого поганого фильма. Я очень рад, что здесь так много единомышленников. Мы должны бороться с этой порнухой. Сообща должны все стоять против него. Пусть этот Учитель убирается, показывает этот фильм где-нибудь там, в Антарктиде, пингвинам", - говорил он.