О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.265028.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.265028.html
Также: Право, Акции протеста, Регионы, Общество, Россия, Политика

новость Суд в Ульяновске оштрафовал активиста "Открытой России" за согласованную акцию

24.10.2017
Акция памяти Анны Политковской в Ульяновске. Фото: openrussia.org
Акция памяти Анны Политковской в Ульяновске. Фото: openrussia.org
Реклама

Ленинский районный суд Ульяновска оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста движения "Открытая Россия" Андрея Извекова за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Об этом сообщается на сайте движения.

Извекову вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

7 октября, в день памяти журналистки Анны Политковской, в Ульяновске прошла согласованная акция. Ее участники прошли по улицам города и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Полиция активистам не мешала.

12 октября Извекова и еще троих активистов вызвали в центр "Э". Там на координатора ульяновского отделения "Открытой России" Алену Штыкину составили протокол об организации несогласованного шествия, а на Извекова, Евгения Мясоедова и Михаила Самарина - об участии в несогласованной акции..

Как утверждают в центре "Э", активисты в рамках разрешенного шествия провели несанкционированное мероприятие "выражающее протест политике президента" с использованием "средств агитации". Под последними полицейские подразумевают шары с символикой политика Алексея Навального.

Из-за ошибок в протоколах судебные заседания в отношении Штыкиной, Мясоедова и Самарина отложены до 1 ноября.

Кроме того, во вторник координатору ульяновского штаба Навального Евгению Рудковскому также пришла повестка в центр "Э".

Оставить комментарий Обсудить
24.10.2017
статья Статьи по теме
Протест на Тверской 07.10.2017. Фото Д.Борко/Грани.Ру

День протеста

07.10.2017

7 октября люди вышли на улицы по призыву Алексея Навального. Сам оппозиционный кандидат в президенты и глава его штаба Леонид Волков сидят под арестом. В Москве прогулка по Тверской прошла мирно, группа активистов пыталась разбить протестный лагерь на Манежной. В Питере - жесткий разгон, есть раненые. По всей стране - задержания, штрафы, обыски, угрозы. Хроника.
новость Новости по теме
27.06.2017 За возложение цветов к зданию Минкомсвязи задержан несовершеннолетний →
02.06.2017 Прекращены дела об экстремизме против ульяновского активиста Алферьева →
02.11.2016 Против ульяновского активиста Алферьева ФСБ открыла дело по 280-й статье →
21.10.2016 На ульяновского активиста Алферьева фабрикуют новое дело об экстремизме →
14.06.2016 В Ульяновске избит руководитель регионального отделения ПАРНАС →
02.12.2015 В Пензе троих коммунистов оштрафовали за возложение цветов к памятнику Ленину →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
в блоге Смелость Ксении Собчак
383
новость Штаб Собчак возглавит Малашенко
Ксения Собчак. Кадр "Дождя"
статья Путин против Козырева
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Ржаная правда против Америки
383
статья За что травят Харви
РЕКЛАМА
новость Песков о нападении на журналистку
Татьяна Фельгенгауэр. Фото: echo.msk.ru
новость Нападение на Фельгенгауэр
Татьяна Фельгенгауэр. Кадр RTVi
новость ВС пересмотрит дело Пичугина
Алексей Пичугин. Фото: old.khodorkovsky.ru
новость За Родину-мать дадут больше
Картинка с "облитым зеленкой" памятником
в блоге Угроза паровоза
383
новость Козни с архивом консульства
Генконсульство России в Сан-Франциско. Фото: Википедия
новость Третий срок Собянина
Сергей Собянин. Фото: zao.mos.ru
статья Шоу Ксении Собчак
Виталий Портников
новость Атака на квартиру Рогозина
Дмитрий Рогозин. Фото: kremlin.ru
новость Нападение на "Эхе": видео
Гриц на проходной "Эха Москвы". Кадр видеонаблюдения
новость Арабский шабаш на путинском фестивале
Антиизраильская демонстрация в Сочи. Кадр видео NEWSru.co.il
новость Отставки из-за Мединского
Павел Уваров. Фото: ras.ru
новость Россия не заплатит взнос в ЕСПЧ
ЕСПЧ. Фото: echr.coe.int
новость Чечня: стрельба по своим
Силовики Росгвардии на учениях. Фото: rosgvard.ru
новость Атака на Интерфакс и "Фонтанку"
Хакер. Фото: spy-soft.net