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Ленинский районный суд Ульяновска оштрафовал на 10 тысяч рублей активиста движения "Открытая Россия" Андрея Извекова за возложение цветов к памятнику жертвам политических репрессий. Об этом сообщается на сайте движения.

Извекову вменили часть 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка его проведения).

7 октября, в день памяти журналистки Анны Политковской, в Ульяновске прошла согласованная акция. Ее участники прошли по улицам города и возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий. Полиция активистам не мешала.

12 октября Извекова и еще троих активистов вызвали в центр "Э". Там на координатора ульяновского отделения "Открытой России" Алену Штыкину составили протокол об организации несогласованного шествия, а на Извекова, Евгения Мясоедова и Михаила Самарина - об участии в несогласованной акции..

Как утверждают в центре "Э", активисты в рамках разрешенного шествия провели несанкционированное мероприятие "выражающее протест политике президента" с использованием "средств агитации". Под последними полицейские подразумевают шары с символикой политика Алексея Навального.

Из-за ошибок в протоколах судебные заседания в отношении Штыкиной, Мясоедова и Самарина отложены до 1 ноября.

Кроме того, во вторник координатору ульяновского штаба Навального Евгению Рудковскому также пришла повестка в центр "Э".