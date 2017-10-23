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Двенадцать задержанных на антикоррупционной акции 26 марта в Москве подали жалобы в ЕСПЧ с помощью юристов правозащитного центра "Мемориал", сообщается на сайте организации.

В суд пожаловались девять жителей Москвы и Московской области, остальные трое заявителей живут в Башкирии, Свердловской и Брянской областях. При этом один из подавших жалобу, Александр Дьяченко, в протестной акции не участвовал.

Заявители жалуются на нарушение статей 3 (запрет пыток), 5 (право на свободу и личную неприкосновенность), 6 (право на справедливый суд), 10 (свобода выражения мнения) и 11 (свобода собраний и объединений) Европейской конвенции.

Задержанных, говорится в жалобах, от одного до пяти часов держали в тесных машинах, прежде чем доставить в отдел, в полиции им не давали достаточно еды и воды, некоторым долго не позволяли пойти в туалет. Одному демонстранту было негде спать. Все заявители вышли на свободу или в день задержания, или на другой день.

На шестерых задержанных составили протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП (нарушение участником порядка проведения публичного мероприятия), еще на пятерых - по части 6.1 той же статьи (участие в "несанкционированном" мероприятии, "повлекшем создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения"), троим протестующим вменили часть 1 статьи 19.3 (неповиновение сотруднику полиции).

Дела задержанных слушались в Тверском райсуде Москвы. При этом только в одном случае суд согласился опросить полицейских, которые задерживали демонстрантов или составляли протоколы, были удовлетворены только два из пяти ходатайств участников акции о просмотре в суде видеозаписи задержания. В итоге все заявители были признаны виновными, трое из них получили различные сроки административного арета. Впоследствии Мосгорсуд снизил двоим демонстрантам сумму штрафа. Как отмечается, суд нарушил статью 6 Европейской конвенции, признав заявителей виновными только на основании письменных показаний и рапортов полицейских.

Первую жалобу на незаконное задержание на мартовской акции подал 26 апреля координатор "Открытой России" в Сочи Виталий Небиеридзе. Активист подавал в мэрию города уведомление о митинге, получил отказ, 26 марта попытался вместо митинга провести флешмоб, был задержан и арестован на восемь суток.

26 марта по всей стране прошли антикоррупционные акции ( ВИДЕО). В Москве было задержано более тысячи человек, более 60 были административно арестованы. После акции по обвинению в причинении насилия полицейским (часть 1 статьи 318 УК) были арестованы семеро ее участников: Александр Шпаков, Юрий Кулий, Станислав Зимовец, Андрей Косых, Дмитрий Крепкин, Дмитрий Борисов и Алексей Политиков. Впоследствии Шпаков получил полтора года общего режима, Кулий - восемь месяцев колонии-поселения, Зимовец - два с половиной года общего режима, Косых - три года восемь месяцев общего режима, Политиков - два года общего режима. Дело Крепкина слушается в суде, следствие против Борисова продолжается.