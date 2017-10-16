О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Society/Law/m.264834.html | http://mirror715.graniru.info/Society/Law/m.264834.html
Также: Право, Спецслужбы, Криминал, Общество, Россия, Происшествия, Политика | Персоны: Александр Бастрыкин

новость Экс-глава УСБ СКР Максименко пожаловался на угрозы со стороны ФСБ

16.10.2017
Михаил Максименко. Кадр РЕН-ТВ
Михаил Максименко. Кадр РЕН-ТВ
Реклама

Экс-глава управления собственной безопасности СКР Михаил Максименко, арестованный по делу о взяточничестве, заявил в Мосгорсуде на заседании по продлению меры пресечения, что сотрудники ФСБ угрожали ему большим тюремным сроком в случае отказа от дачи показаний. Судья Сергей Груздев продлил Максименко арест до 19 января.

"Сотрудникам ФСБ нужно только одно - чтобы я признал в вину в преступлениях, которые я не совершал. Мне неоднократно в ходе общения с сотрудниками ФСБ назывались конкретные сроки, которые будут назначены мне по приговору суда - это 20-22 года строгого режима с отбыванием наказания в самой ужасной колонии, что есть в России", - цитирует его Интерфакс.

По словам Максименко, его преследование направлено на дискредитацию главы СКР Александра Бастрыкина. "В данной ситуации я решил отказаться дачи показаний по этому делу, потому что более года я пытался доказать свою невиновность. Я не буду наговаривать на честных сотрудников СКР то, что хотелось бы ФСБ, несмотря на то суровое наказание, которое предопределило для меня ФСБ", - добавил экс-силовик.

Как передает РБК, на слушаниях адвокат Максименко Андрей Гривцов заявил, что бывшему руководителю УСБ СКР дважды вменили получение взятки от вора в законе Захария Калашова (Шакро Молодого). В первом случае речь идет о взятке в 500 тысяч евро, во втором эпизоде фигурирует взятка в 500 тысяч долларов. Как утверждается, обе суммы Максименко получил за одни и те же действия, по обоим делам проходят одинаковые фигуранты.

На том же процессе следователь заявил, что СКР объявил в международный розыск предпринимателя Дмитрия Смычковского, которого подозревают в даче взятки Максименко. По словам чиновника, дела о коррупции в СКР открыты против 6 фигурантов, все они объединены в одно производство.

Максименко вместе со своим заместителем Александром Ламоновым и бывшим первым замначальника ГСУ СКР по Москве генерал-майором Денисом Никандровым был арестованы в июле прошлого года после обысков, проведенных ФСБ в центральном и столичном управлениях СКР. Всем троим арестованным вменяется часть 6 статьи 290 УК (получение взятки в особо крупном размере), предусматривающая от 8 до 15 лет колонии.

Всего, по словам Гривцова, в деле против Максименко четыре эпизода. Два из них - получение взятки от Калашова. По версии следствия, Максименко взял деньги от вора в законе за развал дела против него о перестрелке на улице Родчельской в декабре 2015 года, а также общую опеку над группировкой Калашова и решение возникших у нее проблем. Как утверждает ФСБ, Калашов для установления контактов с сотрудниками СКР воспользовался связями директора подконтрольного ему ЧОПа Дмитрия Звонцова. Тот еще по прежней службе в МВД был знаком с Максименко. Последний, используя Ламонова в качестве посредника, организовал несколько встреч между Звонцовым и Никандровым.

Еще одним эпизодом стало получение Максименко подержанного Jeep Wrangler стоимостью 1,5 миллиона рублей от владельца крупного строительного бизнеса Дмитрия Смычковского. Это квалифицируется как получение взятки в особо крупном размере.

Кроме того, Максименко также вменяют получение от бизнесмена Бадри Шенгелии 1 миллиона рублей за возбуждение уголовного дела против петербургских полицейских, которые в 2014 году изъяли у него дорогостоящие часы Hublot и не вернули.

В июне "Коммерсант" писал, что следователи проверяют Максименко на получение взятки щенками элитной породы.

Оставить комментарий Обсудить
16.10.2017
в блоге Блоги
383
Пара фраз 25.07.2016
в блоге Мы будем и впредь
статья Статьи по теме
Илья Мильштейн. Courtesy photo

Межродовые схватки

Илья Мильштейн, 22.07.2016

Ибо все они и есть государство: Путин, Золотов, Бортников, Патрушев, Бастрыкин, Чайка. Они тут власть - от первой до четвертой, и в поединках между ними, в этих исполненных подлинного драматизма столкновениях жаб с гадюками, определяется и перепроверяется сила их административных ресурсов.
новость Новости по теме
08.09.2017 "Коммерсант": Экс-замглавы московского СКР Никандров дал показания на сослуживцев →
04.09.2017 Интерфакс: Руководителя московского управления СКР Дрыманова допросили силовики →
07.10.2016 ФСБ прослушивала сотрудников СКР с помощью самовара с собственным логотипом →
21.09.2016 "Росбалт": Дела Шакро Молодого и чиновников СКР объединены в одно производство →
22.08.2016 Владимир Маркин поблагодарил ФСБ за арест сотрудников своего ведомства →
08.08.2016 СМИ: Против Шакро Молодого открыто дело об организации преступного сообщества →
08.08.2016 Мосгорсуд признал законным арест Шакро Молодого →
29.07.2016 СМИ: Следователи СКР подали в отставку в связи с делом о взятках от Шакро →
28.07.2016 "Росбалт": Начальник столичного главка СКР Дрыманов не уходил на пенсию →
26.07.2016 Замглавы УСБ СКР Ламонову предъявлено обвинение в получении взятки →
24.07.2016 Бастрыкин: Очищение рядов СКР будет продолжено →
23.07.2016 СМИ: Дело чиновников СКР могут передать из ФСБ военным следователям →
21.07.2016 СМИ: При обысках у чиновников СКР найдена коллекция часов на 500 тысяч евро →
21.07.2016 "Коммерсант": Зачистки в СКР были санкционированы главой ведомства Бастрыкиным →
20.07.2016 СМИ: Глава московского управления СКР Дрыманов ушел в отставку →
19.07.2016 Высокопоставленных сотрудников СКР арестовали по делу о взятке →
Фото и Видео
32660
Play own
Как бард стал политбеженцем
31528
Play own
Нельзя валить кремлевскую крысу
30879
Play own
"Дело АВН": приговор за идею референдума
30878
Play own
Первый экстремист Балакова
Реклама
Выбор читателей
новость Израиль уничтожил сирийскую батарею
Самолет ВВС Израиля. Фото: jpost.com
статья Покаяние за "Спящих"
Илья Мильштейн. Courtesy photo
статья Вайнстин и голливудские нравы
Владимир Абаринов
статья Глядя на гибель Америки
статья Бард стал политбеженцем: ВИДЕО
Борис Яковлев. Кадр Грани.Ру
РЕКЛАМА
новость Гей рассказал о пытках в Чечне
Максим Лапунов. Кадр трансляции
в блоге Русская реставрация
383
в блоге Валдайские сирены
383
новость Новые потери вагнеровцев
Гроб Азата Нуруллина. Фото: citeam.org
новость Telegram оштрафовали
Павел Дуров. Фото из личного твиттера
новость В "Матильде" не нашли нарушений
Кадр из трейлера фильма "Матильда"
новость Дерипаска грозит Манафорту
Олег Дерипаска. Фото: Википедия
новость Иск Siemens вновь отложен
Газовые турбины Siemens в порту Феодосии. Кадр видео Reuters
новость Смертельный яд для Латыниной
Юлия Латынина. Фото Дмитрия Рожкова
новость Ротенберг построит мост на Сахалин
Аркадий Ротенберг и Владимир Путин в спортзале
новость Гибель Качиньского: новая улика
Лех Качиньский. Кадр TVP
новость Памятник "героям Донбасса"
Открытие памятника "героям Донбасса". Фото: svoboda.org
новость Акция Павленского в Париже
Акция Петра Павленского в Париже. Фото: Сара Константэн
в блоге "Жизнь налаживается"
383
статья Голос "нации страха"
Виталий Портников