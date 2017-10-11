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новость Российские госкомпании закупали продукцию Microsoft в обход санкций

11.10.2017
Штаб-квартира Microsoft. Фото с сайта компании
Штаб-квартира Microsoft. Фото с сайта компании
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Российские государственные компании и организации, а также крымские предприятия в обход санкций покупали программное обеспечение Microsoft. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информацию с сайта госзакупок.

По данным Reuters, находящиеся под санкциями предприятия приобрели более 5 тысяч продуктов Microsoft на 60 миллионов рублей (более миллиона долларов). Пользователи предоставили американской корпорации ложную информацию о себе либо закупали программы через третьих лиц. Среди покупателей агентство называет "Алмаз-Антей", Главгосэкспертизу, а также курорт Минобороны "Крым" и расположенный на полуострове судостроительный завод "Море".

"Microsoft твердо привержена соблюдению правовых требований и в последние недели изучает этот вопрос, - заявили агентству в американской корпорации. - У нас действует строгий порядок соблюдения правил торговли по всему миру, призванный обеспечить соблюдение нашими партнерами всех условий и предусматривающий немедленную приостановку предполагаемых ненадлежащих продаж партнерами, а также строгие меры, направленные на предотвращение получения доступа и использования наших продуктов и услуг клиентами, на которых распространяются запреты".

В марте 2014 года США и ЕС ввели санкции против России в связи с оккупацией Крыма. С тех пор список неоднократно расширялся. 12 сентября 2014 года США и Евросоюз ввели секторальные санкции против России в связи с ситуацией на Украине. Санкции, в частности, запрещают экспорт американскими и европейскими компаниями любых продуктов, услуг и технологий в Крым.

Тем не менее на полуостров продолжает в обход санкций поступать западная продукция. Так, 6 июля Reuters сообщил, что две из четырех турбин производства "Сименс - технологии газовых турбин", которые согласно контракту должны были быть установлены на строящейся электростанции в Тамани, прибыли морем в Севастополь.

10 июля в Siemens заявили, что не давали согласия на поставку турбин на аннексированный украинский полуостров, а покупатель установок "Технопромэкспорт" за последние несколько месяцев неоднократно письменно подтверждал, что в Крым оборудование не попадет.

Между тем 13 июля Reuters сообщило, что на судне, пришвартованном в порту Феодосии, обнаружены объекты, по форме и размерам напоминающие две другие турбины Siemens. 21-го числа германский концерн подтвердил, что в Крым доставлены все четыре турбины, предназначавшиеся согласно контракту для таманской электростанции. В этой связи Siemens объявил, что выходит из капитала совместного предприятия "Интеравтоматика". Именно "Интеравтоматика", заявили в концерне, реконструировала турбины, чтобы, скрыв их происхождение, обойти запрет на поставку техники в Крым. Кроме того, Siemens сообщил, что прекращает поставки генерирующего оборудования российским фирмам, подконтрольным государству, расторгая соответствующие соглашения.

4 августа Евросоюз ввел санкции в связи с поставками турбин в Крым

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11.10.2017
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