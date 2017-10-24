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новость Кондуит и шпиономания

В московской школе учителям приказали следить за детьми в соцсетях
24.10.2017
Школьник за компьютером. Фото: sevizm.mos.ru
Школьник за компьютером. Фото: sevizm.mos.ru
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Директор московской школы № 2120 Алла Шурухина приказала классным руководителям вести мониторинг активности учеников в соцсетях. Об этом сообщает сайт "Такие дела" со ссылкой на копию приказа.

В документе предлагаться "считать, что предупреждение вовлечения несовершеннолетних в неформальные объединения - приоритетная задача профилактики негативных проявлений". Особое внимание педагоги должны обратить на учеников, которые входят в объединения "зацеперов", а также "объединения дополнительного образования физкультурно спортивной и туристическо-краеведческой направленности".

Как рассказали изданию две классных руководительницы школы № 2120, им сообщили, что теперь их обязанностью, которую обещали прописать даже в рабочем договоре, будет ведение "профилактического мониторинга" активности их учеников во всех популярных социальных сетях, в том числе "ВКонтакте", Фейсбуке, Инстаграме, "Одноклассниках". Учителя должны отслеживать, в какие группы вступают школьники, какие публикуют посты, кого добавляют в друзья.

Педагогам предписывается "Алгоритмом проведения мониторинга социальных сетей по выявлению фактов вовлечения несовершеннолетних в деятельность асоциальных сообществ". При этом учителям не объяснили, что это такое и как с ним работать.

Приказ издан по итогам прошедшего в конце сентября заседания "Межведомственной постоянно действующей рабочей группы по вопросам профилактики негативных проявлений среди обучающихся образовательных организаций, подведомственных Дерартамента образования города Москвы". "Пока неизвестно, распространяется ли эта практика на остальные школы и иные учебные заведения Москвы и другие субъекты страны", - отмечает издание.

В апреле 2014 года Минобрнауки подготовило проект постановления правительства "Об антитеррористической защищенности организаций, осуществляющих образовательную деятельность". В документе содержалось положение, обязывающее образовательные учреждения следить за интернет-активностью преподавателей и учащихся. Эта мера необходима для предотвращения возможных террористических угроз, отмечалось в документе.

Также предполагалось мониторить интернет-ресурсы, форумы, блоги и сообщества в социальных сетях, занимающиеся распространением информации террористической и экстремистской направленности, которые по каким-либо причинам могут посещать учащиеся и работники образовательных организаций. На учеников и работников школ и вузов, проявляющих интерес к террористической деятельности, предлагалось составлять психологические портреты.

В Минобрнауки также предлагали проводить разъяснительную работу среди обучающихся и преподавателей "о необходимости безотлагательного информирования руководства организации и правоохранительных органов о выявленных фактах террористической и иной противоправной деятельности". .

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24.10.2017
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