

Путин на открытии памятника Александру III в аннексированном Крыму. 2017 год. Фото: kremlin.ru

140 лет назад, 12 апреля 1881 года, император Александр III разрешил свободный въезд и выезд из России. Это событие было непосредственно связано с другим, произошедшим месяцем ранее, - убийством террористами "Народной воли" его отца. Новый царь надеялся разрядить обстановку внутри страны, рассчитывая, что часть недовольных самодержавием предпочтет покинуть пределы империи.

За последующие 4 года из России выехало 921,6 тысячи человек, а въехало более миллиона. Значительную часть эмигрантов из Российской империи составляли евреи, которые подвергались целому ряду ограничений, в том числе в плане свободы передвижения (пресловутая черта оседлости). Воспитателю Александра III и обер-прокурору Священного Синода Константину Победоносцеву, во многом определявшему внутреннюю политику этого царствования, приписывают такую формулу решения "еврейского вопроса": "Треть евреев вымрет, треть ассимилируется, треть эмигрирует". Вряд ли Константин Петрович когда-нибудь что-либо подобное говорил, но в том, что царское правительство эмиграцию евреев приветствовало, сомневаться не приходится.

Евреев гнали из Российской империи также погромы, начавшиеся как раз в это время. За 1880-1890 годы в США прибыло около 600 тысяч евреев, а за 1900-1914 годы - еще 1,5 миллиона. Подавляющее большинство их было с территории Российской империи. Всего за 1881-1912 годы из России эмигрировало 1 миллион 889 тысяч евреев, из них 84% в США, 8,5% в Англию, 2,2% в Канаду и 2,1% в Палестину. Евреи составляли 44% всех эмигрантов из царской России, тогда как их доля в населении империи не превышала 4%.

Поскольку евреи, как и поляки, были очень весомо представлены в рядах революционных партий, правительство надеялось, что этот "бродильный элемент", как и многие революционеры иных национальностей, окажется за пределами империи и революции не будет. Однако возможность для политических противников самодержавия свободно эмигрировать нисколько не разрядила обстановку в России. Скорее наоборот. Эмигранты налаживали выпуск запрещенной литературы и прессы, предназначенной для отправки в Россию. Только в Европе российские политэмигранты издавали между 1855 и 1917 годами 287 наименований газет и журналов. Из-за рубежа революционные партии имели возможность координировать деятельность своих соратников в России, а также, пользуясь свободой въезда, посылали туда своих эмиссаров.

Полной свободы выезда из России не было. Сохранялся запрет на выезд мужчин в призывном возрасте - до 20 лет. Обычно этот вопрос решался взяткой полицейским и таможенникам в размере 25 рублей за каждого подозрительного члена семьи. Сумма была немаленькая и примерно равнялась среднемесячной зарплате российского рабочего в конце XIX века. А духоборов царское правительство отпускало за пределы России очень неохотно, опасаясь, что их зарубежные колонии будут вводить в искушение православное население империи. Только в 1898 году под давлением международного общественного мнения, на которое сильно влиял поддерживавший духоборов Лев Толстой, духовным христианам стали беспрепятственно выдавать загранпаспорта, но при выезде требовали дать подписку о "невозвращении впредь в пределы империи".

Разрешая свободный выезд, российское правительство рассчитывало на эмиграцию части крестьян для снижения остроты проблемы аграрного перенаселения, приводившего к голоду в неурожайные годы. Однако крестьянство, лишь 20 годами ранее освободившееся от крепостной зависимости, большой охоты к перемене мест не испытывало, да и было довольно крепко привязано к месту жительства выкупными платежами. Поэтому крестьянская эмиграция была незначительна и проблему малоземелья не решала. Из восточнославянского населения покидали Россию главным образом православные сектанты - духоборы, молокане и другие духовные христиане, подвергавшиеся гонениям со стороны властей.

Миграция шла в обе стороны. После 1881 года европейцы в Россию почти не приезжали. В российской промышленности не было нехватки рабочих рук, а зарплаты были ниже, чем в Европе. Поток иммигрантов шел главным образом из Азии. В Сибирь и особенно на Дальний Восток, где сохранялось автохтонное китайское и маньчжурское население, приехало на работу значительное число мигрантов из Китая, а также уроженцев Кореи. В годы Первой мировой войны, когда из-за мобилизации в тылу остро не хватало рабочих рук, дальневосточные иммигранты широко распространились по всей империи, включая ее европейскую часть. А после начала нефтяного бума в Баку в 1870-е годы в Закавказье пошел поток иммиграции из Персии, в первую очередь азербайджанцев, в меньшей степени - персов и армян. Почти все они сохранили персидское подданство.

После прихода к власти большевиков в 1917 году въезд и выезд были поставлены под жесткий государственный контроль. Покинуть Советскую Россию, а потом и СССР, равно как и въехать в страну можно было только с разрешения советского государства. Впрочем, некоторых идейных противников советской власти, которых расстрелять вроде было не за что, высылали в принудительном порядке за границу, как, например, пассажиров знаменитого "философского парохода". Все они вынуждены были подписать обязательство не возвращаться в Россию под угрозой расстрела.

В годы НЭПа была предпринята попытка привлечь рабочую силу из-за границы, прежде всего американских фермеров и промышленных рабочих из США. Таким образом пытались буквально воплотить в жизнь сталинский лозунг - "Соединение русского революционного размаха с американской деловитостью". У американцев пытались научиться хозяйствовать. Была даже создана Комиссия по делам ввозного труда. Но уже в 1926 году коммуны и артели, созданные иностранцами, были признаны "рассадниками капитализма в деревне" и официальная трудовая иммиграция была прекращена. После этого в СССР принимали только политических эмигрантов - коммунистов и их союзников, которым грозили преследования на родине. Многие из них были расстреляны или отправлены в лагерь в годы Большого террора.

Те, кто приезжал в СССР в 20-е годы, в том числе немногие вернувшиеся эмигранты, исчислялись лишь десятками тысяч (большинство из них подверглось репрессиям в конце 30-х годов), тогда как в 1917-1929 годах Советский Союз покинуло около 4 миллионов человек. Примерно половина из них ушла вместе с остатками белых армий, а другая половина либо выехала из страны легально, с разрешения cоветского правительства, либо нелегально перешла границу, которая в то время охранялась еще довольно плохо. Тогда, по примеру царского правительства, большевистское руководство считало, что тем, кому не нравится cоветская власть, лучше позволить покинуть страну или насильно выслать их, как это произошло в 1929 году с Львом Троцким.

Ситуация изменилась в 1930 году, в связи с коллективизацией и вызванным ей голодом. Появилось много желающих покинуть "советский рай" просто из-за тяжелых условий жизни. Но теперь Сталин рассматривал всех советских граждан как потенциальных бойцов Красной Армии и строителей ВПК. Поэтому выездные визы практически перестали выдаваться, а охрана сухопутных границ была усилена настолько, что их нелегальный переход, приравненный к измене родине, стал почти невозможен. Несогласных с курсом Сталина теперь не высылали за границу, а уничтожали. Из СССР выпускали теперь как бы в служебные командировки (легальная валюта была только у государства) и только "благонадежных".

В 1937-1938 годах в рамках "операций по национальным контингентам" НКВД репрессировал общины, состоявшие из эмигрантов или потомков ранее приехавших в Россию переселенцев - немцев, поляков, эстонцев, латышей, эстонцев, финнов, румын, греков и др. Около 300 тысяч человек было расстреляно, сотни тысяч были оправлены в лагеря. Почти все персидские подданные были депортированы в Иран. Репрессиям также подверглись китайцы - как граждане СССР, так и граждане Китая, равно как и корейцы. Многих из них депортировали в Среднюю Азию.

После Второй мировой войны в СССР вернулось несколько десятков тысяч русских эмигрантов, а также армян. В середине 50-х годов была в ограниченном объеме разрешена эмиграция немцев. В 1955-1979 годах из СССР выехало 77 тысяч советских граждан немецкой национальности. В 1968 году в ограниченном объеме началась еврейская эмиграция, хотя любому еврею могли произвольно отказать в выезде. Всего в 1970-1988 годах из СССР выехала 291 тысяча евреев, причем с конца 70-х и до середины 80-х годов их почти не выпускали. Образовалась значительная по численности категория "отказников", боровшихся за право на эмиграцию. После прихода к власти Михаила Горбачева политика смягчилась: в 1989-1991 годах из СССР выехало 472 тысячи евреев.

20 мая 1991 года была принята последняя редакция закона СССР "О порядке выезда граждан за рубеж", разрешавшая выезд всех граждан по ходатайству государственных, общественных (в том числе религиозных) организаций, а также предприятий. После провала августовского путча выезд фактически стал свободным, но только в 1993 году в России были официально отменены выездные визы и разрешена свободная выдача загранпаспортов. Право на свободный выезд из страны было закреплено в законе 1996 года.

В России борьба за демократию всегда ассоциировалась с борьбой за право свободного выезда из страны, и полная либерализация процедуры произошла только в первой половине 90-х. Это одно из немногих завоеваний, еще не отмененных путинским режимом.