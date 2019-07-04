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Вчера в Хайфе в возрасте 100 лет скончалась Мальва Ноевна Ланда, старейшая участница демократического движения в СССР, женщина легендарная и необыкновенная. Последние годы она прожила в Израиле, прикованная к постели, но окруженная заботой родных и медиков.
Она прожила большую жизнь, не просто долгую, но насыщенную тяжелыми и драматическими событиями. Геолог по профессии, она пришла в демократическое движение на шестом десятке, но ее энергии и предприимчивости могли позавидовать молодые. Она опекала семьи политзаключенных, стояла со всеми перед закрытыми судами, когда там шли судебные процессы по политическим делам. Она ездила по всей стране, и КГБ иной раз сбивался с ног, потеряв ее из виду.
Мальва Ланда была в первом составе Московской Хельсинкской группы - той, настоящей, учрежденной в 1976 году, а не сегодняшней - пародийной и соглашательской. После ареста Александра Гинзбурга в 1977 году Мальва Ланда вместе с Кронидом Любарским и Татьяной Ходорович стала распорядителем Фонда помощи политзаключенным.
Ее дважды судили: один раз по вздорному обвинению в поджоге собственного дома, другой раз - за распространение заведомо ложных измышлений, порочащих советский государственный и общественный строй. Она дважды была в ссылке - в Сибири и в Казахстане.
Она была неугомонна и приветлива, добра с друзьями и неуступчива с властями. Ее можно было убедить, но невозможно сломать. Она никогда не думала об эмиграции как о мере личной безопасности. Она бесстрашно встречала опасность, не уворачиваясь от нее, не убегая, не выискивая оправдания для отступничества. Она никогда не просила помилования или снисхождения к себе. Она была по-настоящему мужественным человеком, что было дано далеко не всем даже в демократическом движении. Она была человеком чести и слова. Это так много значит в наши дни. Как, впрочем, и во все времена.
Мы будем вспоминать о ней с теплотой и признательностью. Даже просто знать ее было большой удачей в нашей сумбурной и изменчивой жизни.
Мне все равно, как кто уехал или не уехал, я не сужу и не хвалю ни тех, ни других, но мнение Подрабинека оспорю. Как можно считать добровольным отъезд после двух тюремных сроков Андрея Амальрика или Петра Григоренко? Их что, нерепрессивная, очевидно, советская власть не выгоняла, не выпроваживала, не выжимала, не выдавливала, не вынуждала?
Наверное, это было мучительнее всего: с ее мужеством, умом, темпераментом бессильно наблюдать, как страна медленно и неотвратимо вновь погружается в авторитарное болото. Как на российский трон внезапно взбирается человек из толпы топтунов, годами отравлявших жизнь ей и Сахарову.