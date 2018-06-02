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Историки на гибридной войне

История сегодня все больше становится полем для политических баталий. В России отечественная история давно уже превратилась в средство пропаганды и ведения гибридной войны в постсоветских государствах, а многие российские историки переквалифицировались в пропагандистов. Идеологическая борьба на историческом фронте идет непримиримая, и ее жертвами нередко становятся честные и профессиональные историки, не замешанные ни в каких политических играх.

Российско-польская "историческая" война перешла в горячую фазу осенью прошлого года. Сначала из Польши был выслан новосибирский историк Дмитрий Карнаухов, вообще-то занимавшийся польской историей XV-XVII веков, но в последние годы исследовавший также проблемы исторической памяти XX века. В обоснование его высылки после четырехлетнего пребывания в Польше утверждалось, что Карнаухов "действовал против государственных интересов Польши, инициировал элементы гибридной войны против Польши, а также поддерживал контакты с российскими спецслужбами".

Насколько эти обвинения справедливы, судить трудно. Полагаю, одной из реальных причин высылки послужило то, что Карнаухов представлял в Польше весьма специфическое учреждение - Российский институт стратегических исследований (РИСИ), который действительно занимается тем, что поляки инкриминировали российскому профессору. РИСИ был создан в 1992 году из бывшего НИИ разведывательных проблем Первого главного управления КГБ СССР в качестве аналитического центра Службы внешней разведки России. В 2009 году его реорганизовали и переподчинили администрации президента России. А с начала 2017 года РИСИ возглавляет Михаил Фрадков, бывший глава СВР. Для большинства сотрудников этого института характерны монархические взгляды и стремление к восстановлению "единой и неделимой" Российской империи, что активно используется в ведении "гибридной войны" на постсоветском пространстве. Главную же свою задачу в исторических исследованиях они видят в поиске проявлений русофобии.

С российской стороны тут же последовал симметричный ответ. Из страны выслали польского историка Хенрика Глебоцкого. Никаких конкретных обвинений против него публично не выдвинули, ясно давая понять, что это всего лишь ответная акция. Глебоцкий известен как крупный специалист по истории взаимоотношений русских и поляков, российского государства и польского общества в XIX и в начале XX века, еще до восстановления польской независимости. В центре его научных интересов находится история польского восстания 1863-1864 годов. В последние годы Глебоцкий также занимался "польской операцией" НКВД 1937-1938 годов и перед самой своей высылкой читал лекции на эту тему в петербургском "Мемориале", однако вряд ли был наказан за такое "прегрешение".

А вот теперь прошел новый раунд "исторической" войны, на этот раз с политологическим подтекстом. Сначала во въезде в страны шенгенской зоны по запросу Польши было отказано двум россиянам, Олегу Бондаренко и Алексею Мартынову, гордо именующим себя политологами, а на самом деле являющимся государственными пропагандистами, в том числе в сфере истории.

Бондаренко до 2014 года возглавлял Российско-украинский информационный центр в Киеве и подозревался в присвоении значительной части средств, выделявшихся этому заведению Россией. Он также известен своими тесными связями с крайне правыми и крайне левыми пророссийскими партиями, такими как Сербская радикальная партия, германские Левая партия и "Альтернатива для Германии" и др.

А Мартынов тоже возглавлял довольно специфические структуры - Российско-приднестровский информационно-аналитический центр при Коллегии военных экспертов - ветеранов военной службы, аппарат Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества "За демократию и права народов" (название вполне себе правозащитное, если не знать, что в "содружество" входят только Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье), а сейчас является директором неправительственной организации "Международный институт новейших государств" (те же непризнанные государства плюс Нагорный Карабах). Так что перед нами никакие не политологи, а закаленные бойцы "гибридной войны".

Расплачиваться же за меры, принятые против пропагандистов, опять пришлось профессиональному историку - на этот раз Славомиру Дембскому, директору Польского института международных дел, автору вышедшей в 2017 году в России книги "Между Берлином и Москвой. Германо-советские отношения в 1939–1941 гг." (тема, замечу, для Кремля столь же болезненная, как и "польская операция" НКВД). Дембский направлялся в Москву на Примаковские чтения - конференцию по проблемам международных отношений. Но его не только не пропустили через границу, но и пытались на ночь поместить в камеру (ближайший обратный рейс был только утром) и угрожали применить к нему физическую силу. Польские историки сейчас и так редко ездят в Россию. А теперь, вероятно, еще крепко подумают, стоит ли вообще ехать. Москва явно хочет ограничить контакты польских ученых, занимающихся "горячими" темами истории XX века, с российскими коллегами и архивами.

Но историкам нужна не война, а диалог, причем прежде всего в треугольнике Россия - Польша - Украина. В истории трех стран есть немало болезненных тем, особенно касающихся событий XX века, по которым не утихает полемика между историками и политиками и которые все больше приобретают актуальное политическое звучание. Чтобы остудить страсти и предотвратить политические спекуляции, необходимо попытаться выработать общий взгляд на трагические события, приемлемый для историков всех стран, будь то Волынская резня и Катынь, советско-польская и польско-украинская война, "польская операция" НКВД, депортации поляков в СССР и украинцев в Польше...

Недавно польские, российские и украинские историки и философы собрались в Париже под эгидой ордена бернардинцев, чтобы достичь взаимного примирения по образцу достигнутого после Второй мировой войны франко-германского и германо-польского примирения. Процесс германо-польского примирения начался еще в начале 60-х годов, при коммунистическом режиме, с письма польских епископов, призвавших поляков к покаянию за преступления, свершенные против мирного немецкого населения в последние месяцы войны и сразу после нее.

Инициатором проекта выступил руководитель исследовательского отдела Колледжа бернардинцев Антуан Аржаковский. Из России были приглашены Андрей Зубов, Никита Петров, Ирина Карацуба, Николай Эппле. Украину представляли президент Украинского католического университета епископ Борис Гудзяк, историк Олег Турий, философ Константин Сигов. Совместную декларацию подписали также поэт Ольга Седакова, польский теолог Войцех Суровка и французский историк Коринн Дефранс, специалист по франко-германскому примирению.



Парижский семинар историков и философов. Фото Марии Щур/Радио Свобода

Можно надеяться, что к начинанию присоединятся известные польские и украинские историки. Ведь сегодня покаяние и прощение одинаково необходимы и России, и Украине, и Польше. Противоречия по вопросам истории активно используются сегодня российской пропагандой, чтобы поссорить Украину и Польшу. И только подлинное украинско-польское примирение выбьет из рук Кремля это опасное оружие. Следует помнить, что окончательно примириться русские и поляки, русские и украинцы смогут только тогда, когда в России восторжествует демократия, произойдет отказ от имперского мышления и будут освобождены оккупированные украинские территории. Но начинать процесс примирения нужно уже сейчас.