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Также: История, Россия, Общество, Политика | Персоны: Андрей Архангельский, Михаил Калужский, Елена Волкова

статья Всё о победобесии

08.05.2018
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Сегодня победобесие - главная скрепа режима и единственно верное учение. Это триумф агитпропа. Это оправдание прошлых и нынешних преступлений. Это милитаристская истерика. Это шовинизм и сталинизм. Это инструмент репрессий и гибридной агрессии. В нашем спецпроекте - разбор фейков, хроника скандалов, подборка перлов пропаганды, анализ культурных и психологических аспектов.

Почему и зачем Россия предается победобесию на площадях и в парках, в кино и по телевизору, по разнарядке и по зову сердца?

Андрей Архангельский - о современном смысле Победы, Михаил Калужский - о России для мертвых, Елена Волкова - о религиозном культе 9 мая, Ксения Полуэктова-Кример - о российском восприятии Холокоста, Владимир Ермоленко - о политике памяти в России и на Украине.

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Комментарии 132 комментария | Оставить комментарий Обсудить
08.05.2018
в блоге Блоги
383
Пара фраз 04.07.2017
в блоге Борьба за миф
383
Пара фраз 10.05.2017
в блоге Строго добровольно
383
Пара фраз 17.02.2017
в блоге Бой в "Бессмертном полку"
383
Пара фраз 20.05.2016
в блоге Бессмертный полк мертвых душ
383
Пара фраз 18.05.2016
в блоге Потомство чудовища
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Илья Мильштейн. Courtesy photo

Отгремев, закончился парад

Илья Мильштейн, 10.05.2016

Зычный голос над площадью, заглушаемый грохотом сапог, ревом бронетехники и гудением самолетов. Толпы ряженых "ветеранов". Собачки и котики с георгиевскими лентами, младенцы в гимнастерках... Яростные дискуссии в блогах, в ходе которых мы опять узнали, что самый разделенный в мире народ разделяет буквально все, в том числе и Победа.
Портрет Моторолы на шествии "Бессмертного полка" в Москве. Кадр Граней.Ру

Хотели как лучше, вышло как всегда

09.05.2017

Московское шествие "Бессмертный полк" собрало, по утверждению полиции, 850 тысяч участников. На Красной площади к колонне присоединился Владимир Путин. В числе портретов, которые несли демонстранты, были фото пророссийских террористов, убитых на востоке Украины. Ранее на Красной площади прошел военный парад. Из иностранных лидеров его посетил только президент Молдавии Игорь Додон. ВИДЕО.
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Победа над правдой

Борис Соколов, 10.05.2015

После юбилейных торжеств в Москве остается впечатление, что победа в Великой Отечественной войне - единственное оправдание существования Российского государства. Чтобы доказать народу величие победы и приглушить вопрос о ее цене, продолжается занижение советских и завышение немецких военных потерь.
Виталий Портников. Фото с сайта www.day.ua

Хотят ли русские

Виталий Портников, 08.05.2015

Общество больше не сопротивляется милитаристской пропаганде властей даже на уровне инстинкта выживания. Победа во Второй мировой воспринимается поддерживающими режим россиянами не как обеспечение прочного мира, а как фундамент реванша, который можно обеспечить, если надо, и военным путем.
Владимир Абаринов

О ликующих, праздно шагающих

Владимир Абаринов, 08.05.2013

Смотреть парад 9 мая я не буду. Я чужд милитаризму и государственничеству и не вижу смысла в бряцании оружием – в современном мире международный престиж означает нечто совершенно иное, а вся эта амуниция, включая ядерную, не преимущество, а обуза. Эстетически меня парад тоже не привлекает – куда приятнее полюбоваться на смену караула полосатой ватиканской гвардии.

Лев Рубинштейн. Фото Граней.Ру

Папа или Сталин?

Лев Рубинштейн, 05.05.2008

Все они прошли через все и встретились уже в конце сорок пятого года. И все это для того, чтобы через полтора года появился на свет тот, кто пишет эти строки. И вопрос о том, кто главнее – папа или Сталин, для меня не стоит за очевидностью ответа.
Валерия Новодворская. Фото А.Карпюк/Грани.Ру

Парад мародеров

Валерия Новодворская, 11.05.2010

Убить Дракона можно, если с ним не садиться на одну трибуну. Иначе он влезет тебе в душу, во внешнюю политику, в учебники и сядет незваным за праздничный стол. Когда-нибудь тем, кто приехал 9 мая в Москву, станет очень стыдно, а их потомки поймут, что ехать на Красную площадь после Грузии и Чечни, под портреты Сталина, это было все равно что участвовать в том самом жутком параде в Бресте, вместе с гитлеровцами и красноармейцами, согласно пакту Молотова-Риббентропа.

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