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Сегодня победобесие - главная скрепа режима и единственно верное учение. Это триумф агитпропа. Это оправдание прошлых и нынешних преступлений. Это милитаристская истерика. Это шовинизм и сталинизм. Это инструмент репрессий и гибридной агрессии. В нашем спецпроекте - разбор фейков, хроника скандалов, подборка перлов пропаганды, анализ культурных и психологических аспектов.

Почему и зачем Россия предается победобесию на площадях и в парках, в кино и по телевизору, по разнарядке и по зову сердца?

Андрей Архангельский - о современном смысле Победы, Михаил Калужский - о России для мертвых, Елена Волкова - о религиозном культе 9 мая, Ксения Полуэктова-Кример - о российском восприятии Холокоста, Владимир Ермоленко - о политике памяти в России и на Украине.