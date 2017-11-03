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В Петербурге отменена историческая реконструкция взятия Зимнего дворца к столетию Октябрьской революции, которую готовились провести 4-7 ноября участники проекта "Судьба отечества". Об этом сообщается на ВК-странице мероприятия.

Организаторы реконструкции подчеркивают, что мероприятие "не получило поддержки" по "независящим от них причинам". В имитации штурма Зимнего дворца должны были принять участие несколько сотен людей в костюмах революционных матросов и солдат, а также техника.

Вместо реконструкции штурма администрация Петербурга анонсировало световое шоу, которое пройдет 4 и 5 ноября. "Эпическое полотно, посвященное событиям 1917-го года, развернется на фасаде здания Главного штаба, - говорится в анонсе. - На Петроградской набережной развернется вторая часть осеннего фестиваля света - знаковое мероприятие "100 лет Октябрьской революции".

Некоторые элементы шоу реконструкторов все же сохранятся. "Фестиваль предполагает несколько площадок и форматов демонстрации культурно-исторического материала, включая и небольшие постановки с участием реконструкторского сообщества", – сообщили на сайте проекта.

В Москве 5 и 7 ноября ФСО закроет для посещения мавзолей Владимира Ленина. В спецслужбе это объяснили проведением торжественного марша в честь 76-й годовщины военного парада 1941 года.