Реклама

Основную выгоду от революции 1917 года в России извлек Запад, заявил президент Владимир Путин на заседании Валдайского клуба в Сочи.

"Разве нельзя было развиваться не путем революции, а эволюционным путем? Вместе с тем общественная модель, во многом утопичная, породила конкуренцию во всем мире, выгоду из которой извлек так называемый Запад. Ответом на вызовы СССР стало формирование мощного среднего класса, развитие образования, гарантии прав человека, преодоление прав сегрегации (так! - Ред.)", - цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

Кроме того, Путин обвинил ЕС в двойных стандартах из-за непризнания референдума о независимости Каталонии. По его мнению, признание некоторыми западными странами независимости Косово спровоцировало конфликты в других частях мира. "А сейчас Каталония, потом Курдистан. И что мы будем делать? Для некоторых коллег есть правильные борцы за свободу, а есть сепаратисты, которые не могут отстаивать свои позиции даже путем демократических методов", - отметил президент.

Также Путин призвал решать проблему КНДР путем переговоров. "Да, мы безусловно осуждаем ядерные испытания, проводимые КНДР, полностью выполняем при этом все решения в отношении Северной Кореи, принятые в рамках Совета Безопасности ООН, - я хочу это подчеркнуть, коллеги, чтобы здесь не было никакого двойного толкования: мы выполняем все решения Совбеза ООН, - сказал российский лидер. - Но решать эту проблему безусловно нужно путем диалога, а не загонять Северную Корею в угол, не угрожать применением силы, не опускаться до откровенного хамства и ругани. Нравится это или не нравится, нравится кому-то северокорейский режим или не нравится, нельзя забывать, что Корейская Народно-Демократическая Республика - это суверенное государство".

Путин ежегодно выступает на Валдайском клубе в последний день заседаний. На прошлой неделе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что на этот раз речь главы государства будет "очень важной".