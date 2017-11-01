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Украина внесла в ООН новый проект резолюции о нарушениях прав человека в аннексированном Крыму. Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на ​ пресс-секретаря постоянного представительства Украины при международной организации Олега Николенко.

"Делегация Украины внесла в секретариат Третьего комитета (по социальным, гуманитарным вопросам и вопросам культуры. - Ред.) Генассамблеи ООН проект обновленной резолюции "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и г. Севастополь, Украина". Сейчас соавторами документа выступили 34 страны", - сказал украинский дипломат. Голосование по резолюции в комитете запланировано на середину ноября. После этого в декабре документ будет вынесен на всеобщее голосование в Генеральной Ассамблее.

"Обновленная резолюция имеет целью консолидировать поддержку Украины в вопросе деоккупации украинского полуострова. В частности, в ней содержится требование к России выполнить временные меры приказа Международного суда ООН относительно отмены запрета Меджлиса крымскотатарского народа, а также подчеркивается необходимость обеспечения обучения на украинском и крымскотатарском языках", - заявил Николенко.

Кроме того, в документе подчеркивается "необходимость доступа международных организаций в оккупированный Крым".

20 декабря прошлого года Генассамблея ООН приняла резолюцию о положении с правами человека в Крыму. Россия была обозначена в тексте документа как "оккупирующая держава", а Крым - как "временно оккупированная" территория. В резолюции осуждаются нарушения прав "крымских татар, а также украинцев и лиц, принадлежащих к другим этническим и религиозным группам".В документе осуждаются "ущемления прав человека и дискриминационные меры" со стороны "российских оккупационных властей" на аннексированном полуострове.

Предложенную Украиной резолюцию поддержали 70 государств. Представители 26 стран, в том числе России, Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Ирана, Китая, КНДР, Кубы, Сербии, Сирии, голосовали против. 77 государств при голосовании воздержались.

19 апреля Международный суд ООН в Гааге обязал Россию отменить запрет Меджлиса крымскотатарского народа и снять иные ограничения на представительство крымскими татарами своих интересов. Это одна из обеспечительных мер, принятых судом на время рассмотрения иска Киева к Москве в части нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Другой мерой стало возложение на Россию обязанности восстановить в аннексированном Крыму обучение на украинском языке.

"На данный момент суд пришел к выводу, что крымские татары и этнические украинцы в Крыму пребывают в уязвимом положении", - пояснялось принятие таких мер в решении суда.