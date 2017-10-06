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Нобелевскую премию мира в 2017 году присудили Международной кампании за уничтожение ядерного оружия (International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, ICAN). Об этом сообщается на сайте премии.

Как отмечается в сообщении, награда присуждена ICAN "за ее работу по привлечению внимания к катастрофическим гуманитарным последствиям любого применения ядерного оружия и за ее новаторские усилия по достижению запрета на такое оружие на основе договоров".

Основанная в 2007 году ICAN - это содружество неправительственных организаций более чем из 100 стран мира. По мнению Нобелевского комитета оно играет ведущую роль в гражданском обществе в стремлении добиться запрета ядерного оружия в соответствии с международным законодательством.

Организаторы премии отмечают, что ядерное оружие представляет собой постоянную угрозу для человечества и всей жизни на земле, однако некоторые страны, например, Северная Корея, стремятся модернизировать ядерное оружие.

Нобелевский комитет подчеркивает, что следующие шаги по достижению мира, свободного от ядерного оружия, должны включать действия со стороны государств, обладающих таким оружием. Таким образом вручение Нобелевской премии мира 2017 года призывает эти страны начать переговоры о постепенной ликвидации оставшихся в мире 15 тысяч единиц ядерного оружия.

В прошлом году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Сантос за его "решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны".