МИД КНР

Это (визит Пелоси. - Ред.) серьезное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Китая и США. Оно оказывает серьезное воздействие на политическую основу отношений между Китаем и США и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая. Оно серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает серьезный неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай решительно выступает против этого и сурово осуждает это, и обратился к Соединенным Штатам с серьезным демаршем и решительным протестом.

...США постоянно искажают, затушевывают и выхолащивают принцип "одного Китая", наращивают официальный обмен с Тайванем и поощряют сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня". Эти шаги, как игра с огнем, чрезвычайно опасны. Те, кто играет с огнем, погибнут от него.

...Ни одна страна, ни одна сила и ни один человек не должны недооценивать твердую решимость, сильную волю и огромную способность китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и добиваться национального воссоединения и омоложения. Китай обязательно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны быть возложены на американскую сторону и сепаратистские силы "независимости Тайваня".

https://english.news.cn/20220802/df586fce79c04a9282c05cd26e997bb3/c.html