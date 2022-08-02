Чудный остров навестить
Фото: @SpeakerPelosi
Визит Нэнси Пелоси на Тайвань - драматический поворот важнейшего сюжета мировой политики. Спикер нижней палаты Конгресса прилетела в Тайбэй, не убоявшись китайских угроз и не прислушавшись к мнению Белого дома. Тайвань официально не был включен в маршрут ее азиатского турне.
Красная ковровая дорожка, радостная толпа на улицах Тайбэя, ярость в Пекине, анонс китайских военных учений и неких "прицельных операций", тревожные сообщения о военной активности в воздушном пространстве близ Тайваня... И первые комментарии - возможно, слишком оптимистичные.
Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителейВизит делегации нашего Конгресса на Тайвань - это знак того, что Америка непоколебимо поддерживает демократический Тайвань. Сегодня, когда мир оказался перед выбором между автократией и демократией, как никогда важно продемонстрировать солидарность Америки с 23-миллионным народом Тайваня.
https://edition.cnn.com/2022/08/02/politics/nancy-pelosi-visit-taipei-taiwan-trip/index.html
Перед лицом усиливающейся агрессии со стороны КПК визит нашей делегации конгрессменов должен рассматриваться как недвусмысленное заявление о том, что Америка поддерживает Тайвань, нашего демократического партнера, который защищает себя и свою свободу.
https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/08/02/nancy-pelosi-taiwan-visit-op-ed/
МИД КНР
Это (визит Пелоси. - Ред.) серьезное нарушение принципа "одного Китая" и положений трех совместных коммюнике Китая и США. Оно оказывает серьезное воздействие на политическую основу отношений между Китаем и США и серьезно посягает на суверенитет и территориальную целостность Китая. Оно серьезно подрывает мир и стабильность в Тайваньском проливе и посылает серьезный неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за "независимость Тайваня". Китай решительно выступает против этого и сурово осуждает это, и обратился к Соединенным Штатам с серьезным демаршем и решительным протестом.
...США постоянно искажают, затушевывают и выхолащивают принцип "одного Китая", наращивают официальный обмен с Тайванем и поощряют сепаратистскую деятельность "независимости Тайваня". Эти шаги, как игра с огнем, чрезвычайно опасны. Те, кто играет с огнем, погибнут от него.
...Ни одна страна, ни одна сила и ни один человек не должны недооценивать твердую решимость, сильную волю и огромную способность китайского правительства и народа защищать государственный суверенитет и территориальную целостность и добиваться национального воссоединения и омоложения. Китай обязательно примет все необходимые меры для решительной защиты своего суверенитета и территориальной целостности в ответ на визит спикера США. Все вытекающие из этого последствия должны быть возложены на американскую сторону и сепаратистские силы "независимости Тайваня".
https://english.news.cn/20220802/df586fce79c04a9282c05cd26e997bb3/c.html
Джон Кирби, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности
Нет никаких причин для того, чтобы этот визит стал толчком для кризиса или конфликта, или предлогом, который китайцы могут попытаться создать для каких-то военных действий. Конечно, мы обеспокоены этим, поэтому неотъемлемой частью ее (Пелоси. - Ред.) поездки является подтверждение обязательства Соединенных Штатов в соответствии с Законом об отношениях с Тайванем помочь Тайваню в его самообороне. Опять же, нет причин для того, чтобы это вылилось в конфликт. В нашей политике нет никаких изменений. Это абсолютно соответствует ей. И мы просто будем наблюдать за развитием событий.
Анналена Бербок, министр иностранных дел ФРГ
Мы не приемлем, когда большой сосед в нарушение международного права нападает на своего меньшего соседа - это касается, разумеется, и Китая.
Иван Яковина, украинский журналист
Си Цзиньпину не позавидуешь. Диктатору, который 10 лет культивировал образ могучего, великого и мудрого правителя, публично, на всю планету указали, где его место. Все увидели, что помимо непомерно раздутого самомнения и огромных амбиций у него вообще ничего нет.
Он сам пошел на это обострение, заявив, что приезд Пелоси - это "красная черта". Ну вот, американцы ее пересекли, и что теперь?
Войну начинать? Страшно.
Захватить пару островов тайваньских? Можно, но за это против Китая введут жесткие санкции. Поэтому тоже страшно.
Промолчать и утереться? Это - самое страшное, так как в этом случае в ноябре свои же товарищи с позором снимут его с поста главы страны и партии.
Ох, не завидую я ему!
Владислав Иноземцев, экономист, социолог
Нэнси Пелоси прилетела на Тайвань - это, на мой взгляд, прекрасный шаг, показывающий местному бункерному диктатору реальное положение США в современном мире. Пекин, конечно, достойно отреагировал - запретил импорт с Тайваня продовольственной продукции. А почему, хочется знать, не микрочипов? Неужели такая великая страна их не может импортозаместить? А то как разогналась бы экономика! А то ведь всего 0,4% роста ВВП во втором квартале как-то не очень убедительно выглядят в канун исторического съезда КПК, где в ноябре Си станет генсеком на третий срок...
В общем, Пелоси большая молодец. Хоть я и не сторонник ее левацких идей.
Остап Кармоди, журналист
Но самое интересное только начинается.
Вероятность того, что Си решится сбить самолет со спикером Конгресса США, все же была очень мала - это бы означало фактически неминуемую ядерную войну. Вероятность того, что Китай что-то предпримет уже после отлета Пелоси, значительно выше.
Китайцы уже анонсировали масштабные военные учения вокруг Тайваня в конце этой недели, и это, возможно, только начало: Си надо показать товарищам по партии, что его угрозы хоть чего-то стоят.
Борислав Береза, украинский политик
Дело в том, что Китай заинтересован не в войне с США, а в полном контроле над Тайванем в рамках доктрины Единого Китая. Более того, официальный Пекин никогда не скрывал, что планирует брать Тайвань под контроль именно военным путем. Поэтому визит Пелоси может стать тем самым катализатором, который ускорит все процессы, и мы уже в ближайшее время можем увидеть, как Китай начнет военную операцию против Тайваня.
Если в Китае посчитают, что такое развитие ситуации должно выглядеть оскорбительно для США, то вторжение начнется в ближайшее время, а может, и сразу после отлета Пелоси. Если захотят лучше подготовиться, то возьмут пару месяцев на подготовку. Но для Пекина важно УСПЕШНО провести военную операцию до начала выборов... И контроль над Тайванем может дать Си возможность переизбраться.
Поэтому я бы не торопился выдыхать и считать, что ситуация уже не критична для всего мира. Ведь США скорее всего не станут стоять в стороне и смотреть на вторжение и оккупацию Тайваня. А значит, угроза большой войны никуда не делась. Конечно же, дипломаты будут делать все, чтоб избежать этой войны, но у Китая слишком много причин и соблазнов, чтобы сделать все по-своему.
Николай Митрохин, Научный сотрудник Центра изучения Восточной Европы при Бременском университете
...Cегодняшнее видео китайских гаубиц посреди пляжа и пляжной публики - и напротив Тайваня - заставляет вспомнить те периоды китайской истории, которые мудростью, глубиной и терпением не отличались.
На самом деле логика проста. Страна после периода "геополитического унижения" на волне экономического (и патриотического) подъема и резкого усиления армии, а также назревающих внутренних проблем всегда имеет искус эту армию применить, чтобы утихомирить внутренние проблемы и усилить экономический рост.
Никита Соловьев, харьковский политактивист, блогер
Подскажите, а как пригласить Пелоси в Харьков?
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