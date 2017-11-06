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новость Расстрел в Техасе: мотив убийцы пока не установлен

06.11.2017
Девин Патрик Келли. Источник: CBS News
Девин Патрик Келли. Источник: CBS News
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Мотив массового расстрела, совершенного в воскресенье в баптистской церкви в техасском поселке Сазерленд-Спрингс, пока не установлен. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Джо Тэккита, шерифа округа Уилсон.

Выяснена личность преступника. Это 26-летний белый американец Девин Патрик Келли, живший в городе Нью-Бронфелс примерно в 55 километрах к северу от Сазерленд-Спрингс. С 2010 года Келли служил в ВВС, в логистическом подразделении авиабазы Холломэн, штат Нью-Мексико. Однако в 2012-м его отдали под трибунал по обвинению в насилии над своими женой и ребенком. Келли получил год тюрьмы и был понижен в звании.

В воскресенье утром по местному времени Келли в тактическом снаряжении подъехал на своей машине к церкви в Сазерленд-Спрингс и, зайдя внутрь, открыл по молящимся стрельбу из автомата. Погибли как минимум 26 человек, пострадали еще 20. Жертвами и пострадавшими оказались люди в возрасте от 5 до 72 лет.

Когда преступник вышел из церкви, один из местных жителей открыл по нему огонь из винтовки. Келли выронил автомат, но сумел сесть в машину и уехать. У границы с соседним округом машина попала в аварию. Вскоре автомобиль обнаружили; внутри находился труп Келли.

Пока не выяснено, покончил ли преступник с собой или умер от раны, нанесенной местным жителем.

Комментарии 9 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
06.11.2017
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