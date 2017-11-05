Неизвестный преступник расстрелял прихожан баптистской церкви в городке Сазерленд-Спрингс в штате Техас. По предварительным данным CNN, погибли более 20 человек, многие ранены. Число жертв уточняется.

Как сообщили в местной полиции, преступник убит после непродолжительной погони на территории соседнего округа Гвадалупе. Неизвестно, был ли он застрелен или покончил с собой.

На месте трагедии работают агенты ФБР.

Президент США Дональд Трамп, находящийся в Японии, написал в твиттере, что следит за ситуацией, и выразил соболезнования жителям Сазерленд-Спрингс.