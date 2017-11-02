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новость По делу о теракте в Нью-Йорке разыскивается уроженец Узбекистана Кадиров

02.11.2017
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
Мухаммадзоир Кадиров. Источник: ФБР
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По делу о теракте в Нью-Йорке, который 31 октября совершил уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов, разыскивается его земляк - 32-летний Мухаммадзоир Кадиров. Об этом сообщает CNN со ссылкой на карточку Кадирова, опубликованную ФБР.

В чем именно подозревается Кадиров, не уточняется. На сайте самой ФБР утром в четверг по Москве карточка иммигранта по ссылкам в СМИ не открывается - запрос перенаправляется на главную страницу ресурса.

Во вторник в Нижнем Манхэттене Саипов проехал на арендованном пикапе семь кварталов по тротуару и велосипедной дорожке, сбивая прохожих и велосипедистов. Затем террорист врезался в школьный автобус и еще одну машину, после чего вышел из пикапа с оружием в руках, крича "Аллаху акбар!". Подоспевший полицейский открыл огонь, ранив нападавшего в живот.

Шестеро пострадавших погибли на месте, еще двое умерли в больнице. 12 человек выжили, но получили серьезные травмы. В числе погибших один бельгиец и пятеро аргентинцев.

На месте теракта обнаружены пневматическая винтовка и пейнтбольное ружье, а в пикапе террориста - записка о том, что он действовал во имя "Исламского государства".

Виновника атаки под охраной доставили в больницу и прооперировали. Как сообщалось, в своей больничной палате он попросил вывесить флаг ИГ. В среду Саипова в инвалидном кресле привезли в федеральный суд в Манхэттене. Там террорист был арестован.

Саипову 29 лет. В США он прибыл в 2010 году, жил в городе Тампа во Флориде. Женат, отец двух малолетних детей.

Президент США Дональд Трамп заявил в своем твиттере, что террорист заслуживает смертной казни.

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02.11.2017
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