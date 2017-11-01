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В Нью-Йорке водитель пикапа наехал на прохожих и велосипедистов, сообщает CNN. Погибли восемь человек, 11 получили ранения. Происшествие признано терактом.

Шестеро пострадавших погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - гражданин Бельгии и пятеро аргентинцев, приехавших в Нью-Йорк на встречу выпускников. Раненые в теракте госпитализированы с различными травмами, но их жизни находятся вне опасности.

Нападение произошло в нижнем Манхэттене. Пикап проехал по отведенной для велосипедистов и пешеходов дорожке на протяжении семи кварталов. Затем водитель пикапа врезался в школьный автобус и еще один автомобиль. После этого он выбрался из автомобиля, держа в руках оружие и крича "Аллаху акбар". Подоспевший полицейский открыл огонь, ранив нападавшего в живот. Сейчас мужчина находится под охраной в больнице. Ему сделали операцию, и его жизни ничего не угрожает.

Задержанный - 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он приехал в США в 2010 году и жил в городе Тампа во Флориде. Саипов женат, у него двое маленьких детей.

Саипов взял пикап напрокат в Нью-Джерси. Саипов оставил в грузовике записку, где заявил о том, что действовал во имя "Исламского государства". Полицейские нашли на месте теракта пейнтбольное ружье и пневматическую винтовку.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что террорист, судя по всему, действовал в одиночку. "Нет оснований предполагать наличие более обширного заговора или плана. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - сказал губернатор на пресс-конференции. По его словам, у Саипова не было серьезного криминального прошлого.

После теракта в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп распорядился усилить проверки иностранцев. "Мы не должны позволять ИГ возвращаться или въезжать в нашу страну после победы над ними на Ближнем Востоке и в других местах. Достаточно! - написал Трамп в Твиттере. - Только что поручил (Министерству) национальной безопасности усилить программу и без того крайне тщательных проверок. Политическая корректность - это хорошо, но не для такого случая".

Трамп выразил соболезнования в связи с терактом. "Мои мысли, соболезнования и молитвы жертвам террористического акта в Нью-Йорке и их семьям. Бог и ваша страна с вами!", - написал Трамп.