О проекте
Нас блокируют. Что делать?

Зарегистрироваться | Войти через:

Дело 12 июня | Дело 26 марта | Политзеки | Свобода слова | Акции протеста | Украина
Читайте нас:
Доступные в России зеркала Граней: https://grani-ru-org.appspot.com/Events/Terror/m.265226.html | http://mirror715.graniru.info/Events/Terror/m.265226.html
Также: Террор, США, Религия, Ксенофобия, Происшествия, Мир, Общество, Политика | Персоны: Дональд Трамп

новость Теракт в Нью-Йорке: восемь погибших

01.11.2017
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
На месте теракта в Нью-Йорке. Кадр CNN
Реклама

В Нью-Йорке водитель пикапа наехал на прохожих и велосипедистов, сообщает CNN. Погибли восемь человек, 11 получили ранения. Происшествие признано терактом.

Шестеро пострадавших погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Среди погибших - гражданин Бельгии и пятеро аргентинцев, приехавших в Нью-Йорк на встречу выпускников. Раненые в теракте госпитализированы с различными травмами, но их жизни находятся вне опасности.

Нападение произошло в нижнем Манхэттене. Пикап проехал по отведенной для велосипедистов и пешеходов дорожке на протяжении семи кварталов. Затем водитель пикапа врезался в школьный автобус и еще один автомобиль. После этого он выбрался из автомобиля, держа в руках оружие и крича "Аллаху акбар". Подоспевший полицейский открыл огонь, ранив нападавшего в живот. Сейчас мужчина находится под охраной в больнице. Ему сделали операцию, и его жизни ничего не угрожает.

Задержанный - 29-летний уроженец Узбекистана Сайфулло Саипов. Он приехал в США в 2010 году и жил в городе Тампа во Флориде. Саипов женат, у него двое маленьких детей.

Саипов взял пикап напрокат в Нью-Джерси. Саипов оставил в грузовике записку, где заявил о том, что действовал во имя "Исламского государства". Полицейские нашли на месте теракта пейнтбольное ружье и пневматическую винтовку.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что террорист, судя по всему, действовал в одиночку. "Нет оснований предполагать наличие более обширного заговора или плана. Это были действия одного человека, призванные причинить боль, увечья и, возможно, смерть", - сказал губернатор на пресс-конференции. По его словам, у Саипова не было серьезного криминального прошлого.

После теракта в Нью-Йорке президент США Дональд Трамп распорядился усилить проверки иностранцев. "Мы не должны позволять ИГ возвращаться или въезжать в нашу страну после победы над ними на Ближнем Востоке и в других местах. Достаточно! - написал Трамп в Твиттере. - Только что поручил (Министерству) национальной безопасности усилить программу и без того крайне тщательных проверок. Политическая корректность - это хорошо, но не для такого случая".

Трамп выразил соболезнования в связи с терактом. "Мои мысли, соболезнования и молитвы жертвам террористического акта в Нью-Йорке и их семьям. Бог и ваша страна с вами!", - написал Трамп.

Оставить комментарий Обсудить
01.11.2017
новость Новости по теме
21.10.2017 В Мюнхене мужчина с ножом ранил пятерых →
17.09.2017 В Лондоне задержан второй подозреваемый по делу о теракте в метро →
16.09.2017 Теракт в лондонском метро: задержан первый подозреваемый →
15.09.2017 В парижском метро уроженец Марокко напал на военного с ножом →
27.08.2017 Арестован второй подозреваемый по делу об атаке у Букингемского дворца →
25.08.2017 Преступник ранил полицейских у Букингемского дворца →
17.08.2017 Теракт в Барселоне: не менее 13 погибших →
19.06.2017 В Лондоне грузовик врезался в толпу возле мечети →
06.06.2017 Перед собором Нотр-Дам в Париже неизвестный напал на полицейских с молотком →
06.06.2017 Названо имя третьего лондонского террориста →
04.06.2017 Трамп: Пора покончить с политкорректностью →
03.02.2017 В центре Парижа неизвестный с мачете напал на военнослужащего →
08.01.2017 В Иерусалиме грузовик врезался в толпу людей →
23.12.2016 В Милане застрелен подозреваемый в нападении на ярмарку в Берлине →
Фото и Видео
31441
Play own
Табличка на доме Немцова
29513
Play own
В поддержку геев Чечни
29017
Play own
Скорбь на скорую руку
28598
Play own
Акция памяти Немцова в Петербурге
Реклама


Выбор читателей
статья Мюллеру верить можно
Владимир Абаринов
новость НКО и генетическое оружие
Дмитрий Песков и Владимир Путин. Фото: adi19.ru
новость Ленобласть: автоматчики против сантехников
Автоматчики у офицерского общежития в Агалатове. Фото: 47news.ru
новость Диссиденты против "Стены скорби"
Памятник "Стена скорби" Георгия Франгуляна. Источник: gmig.ru
статья Жаль слушателей "Эха"
статья "Экстремисты": Дарья Полюдова
Дарья Полюдова на свободе. Фото: Юрий Тимофеев/Грани.Ру
РЕКЛАМА
статья Журналисты на ножах
Илья Мильштейн. Courtesy photo
в блоге Путин и черная магия
383
новость Стомахина забрали на крытку
Борис Стомахин. Кадр интервью "Граням", июнь 2017
новость Российский след в убийстве Окуевой
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
новость Срок за неучастие в "Азове"
Станислав Рычагов. Фото: telefakt.ru
новость Атака "фабрики троллей"
Штаб-квартира Facebook. Фото: pcworld.com
новость Штаб Трампа и "племянница Путина"
Джордж Пападопулос. Фото из личного твиттера
новость Убита Амина Окуева
Амина Окуева. Фото с личной ФБ-страницы
в блоге Несанкционированный крест
24675
в блоге Чем пахнет Киселев
383
новость Авария на полигоне в КНДР
Ядерный полигон Пунгери в КНДР. Фото: 38north.org
новость Нальчик: ОМОН вместо мэра
Разгон митинга у мэрии Нальчика. Кадр видео Ислама Текушева
новость Бывшев: обвинение по третьему делу
Александр Бывшев. Фото Сары Хёрст
новость Пригожин против "Фонтанки"
Евгений Пригожин. Источник: rupolit.net