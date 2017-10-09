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новость США и Турция взаимно прекратили выдачу виз

09.10.2017
Посольство США в Турции
Посольство США в Турции
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Посольство США в Турции прекратило выдачу неиммиграционных виз гражданам страны после ареста турецкими властями сотрудника американского генконсульства в Стамбуле, сообщается в твиттере посольства.

Новые ограничения введены, чтобы уменьшить число посетителей посольства. Изучается, насколько власти Турции обеспечивают безопасность работы дипмиссии и ее сотрудников, говорится в заявлении посольства. Запрет на выдачу виз будет действовать, пока ведется проверка безопасности.

Турция в ответ также запретила выдачу гражданам США всех неиммиграционных виз, сообщается на сайте посольства страны в Вашингтоне. В заявлении турецкой дипмиссии также говорится о необходимости обеспечить безопасность своих работников в США, оно дословно повторяет сообщение американского посольства.

5 октября суд в Стамбуле арестовал сотрудника генконсульства США, гражданина Турции Метина Топуза. Его обвинили в шпионаже и участии в военном перевороте.

Как сообщает Sabah, в воскресенье Генпрокуратура Турции выдала ордер на арест еще одного работника генконсульства США в Стамбуле. Этого человека подозревают в причастности к FETO, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, которого турецкие власти обвиняют в организации прошлогодней попытки военного переворота. Он не покидает территорию консульства, чтобы избежать задержания.

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09.10.2017
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