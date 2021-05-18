Немногие знаменитости во Франции осмелились подписаться под текстом в поддержку Израиля. Газета Le Figaro опубликовала сегодня обращение 76 публичных интеллектуалов. Среди них - бывший премьер-министр Мануэль Вальс, философы Люк Ферри и Пьер-Андре Тагиефф, демограф Мишель Трибала, журналист Филипп Валь и живущий во Франции русский писатель и предприниматель Сергей Кузнецов.

Приводим полный перевод их обращения.

В то время как Израиль отказался от какого-либо присутствия в секторе Газы с 2005 года, оттуда осуществляются спорадические атаки. Уже несколько дней Израиль подвергается нападению невиданного масштаба: ХАМАС запускает тысячи смертоносных ракет по израильскому населению.

ХАМАС не ставит целью создание государства для арабского народа Палестины, его цель - уничтожение еврейского государства. Перед лицом этой агрессии СМИ освещают события в сюрреалистическом ключе. Да, некоторые журналисты уже решаются говорить об "атаках исламистов из ХАМАСа", но большинство делят ответственность поровну между воюющими сторонами, в то время как другие упоминают об очередной провокации Израиля (например, конфликты вокруг недвижимости в Восточном Иерусалиме или так называемое вторжение в мечеть аль-Акса), которая якобы послужила поводом для обострения, хотя мы прекрасно знаем, что запас ракет (оплаченных, в частности, иранскими заказчиками ХАМАСа) и туннели давно уже ждали своего часа.

Что касается некоторых французских политических партий, их поспешные выступления в защиту ХАМАСа доказывают их исламо-левацкий уклон (в оригинале использован термин "исламо-гошизм", вызывающий много споров. - Ред.), хотя сами они это вяло отрицают. При этом их возмущения не вызывают ни 400 тысяч убитых в Сирии, ни многочисленные жертвы исламского терроризма на Ближнем Востоке, в Пакистане, в Афганистане или в Африке.

Попытки объяснить и оправдать исламистское насилие тем, что это якобы следствие праведного гнева униженных, оскорбленных и угнетенных, безосновательны и лживы. Потому что "палестинская борьба" никогда не была борьбой экономически и политически обреченного "третьего мира". Арабские несчастья реальны, но их причина - в природе правящих арабских режимов, а не в Израиле. Палестинские несчастья реальны, но их причина - ХАМАС, а не Израиль.

Пока европейцы не начнут учитывать исламистское мировоззрение при анализе мусульманского пространства и арабского мира, они не поймут сути происходящего. Смертоносные идеи "Братьев-мусульман", чьим воплощением является ХАМАС, мы видим в действии во Франции, в Европе, как и в Северной Африке и в Сахеле. Именно эта идеология вложила оружие в руки убийце Самюэля Пати (учитель средней школы, которого обезглавил юный исламист в пригороде Парижа осенью прошлого года из-за карикатур на пророка Мухаммеда. - Ред.) и превратила в фанатика Кобили Траоре, который жестоко расправился с Сарой Алими, потому что еврейка в больном воображении исламиста - пособница Сатаны (убийца пожилой еврейской женщины был освобожден от наказания, поскольку в момент преступления был в невменяемом состоянии после приема наркотиков; это судебное решение вызвало массовые протесты во Франции. - Ред.).

В нынешнем противостоянии Израиль в своем праве. В каких бы ошибках ни пытались упрекнуть его руководство, Израиль имеет право жить и продолжать существовать. В данном случае он дает бой агрессору. Сегодня он сражается, защищая свою территорию и свое население (еврейское и арабское - ведь ракеты не разбирают, на кого падать).

Но Израиль делает не только это. Вступая в бой с упоротым исламизмом в Газе, Израиль приближает поражение исламского тоталитаризма, который свирепствует и на нашей территории. Не нужно быть серьезным экспертом, чтобы это понять, а также догадаться, что наряду с будущим Ближнего Востока сейчас, возможно, решается и наше будущее - будущее Франции и Европы. Проявим же солидарность с израильским народом!