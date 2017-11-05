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В Саудовской Аравии по подозрениям в коррупции задержаны 11 членов королевской фамилии, а также четыре действующих и десятки бывших министров. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Al Arabiya.

Решения о задержаниях вынес антикоррупционный комитет, образованный в субботу указом короля Салмана бин Абдул-Азиза. Председателем комитета назначен сын Салмана - наследный принц Мухаммад.

В числе задержанных - племянник короля аль-Валид бин Таляль, один из богатейших людей мира. По информации The New York Times, 62-летний аль-Валид владеет долями в сервисе микроблогов Twitter, популярном американском сервисе поиска попутчиков Lyft, финансовой корпорации Citigroup, американском медиахолдинге 21st Century Fox. Он сотрудничал с основателем Microsoft Биллом Гейтсом и финансистом Рупертом Мёрдоком. Состояние аль-Валида оценивается в 18 миллиардов долларов.

Кроме того, король Салман сместил с поста министра Национальной гвардией другого своего племянника - 65-летнего Мутаиба, любимого сына предыдущего короля Абдаллы. Одно время Мутаиб считался наиболее вероятным дальнейшим претендентом на королевский трон, пока два года назад неожиданно не возвысился Мухаммад.

Ранее в Саудовской Аравии трон после смерти короля переходил к старшему из оставшихся в живых сыновей Абдул-Азиза ас-Сауда - основателя королевства. Предусматривалось, что после смерти всех сыновей Абдул-Азиза трон должны в таком же порядке наследовать его внуки. Однако Салман в апреле 2015 года, через несколько месяцев после коронации, изменил порядок престолонаследия. Вместо своего брата Мукрина он назначил наследником более молодого племянника - Мухаммада бин Найефа. В июне 2017-го наследник вновь сменился - теперь 81-летний Салман назначил таковым собственного сына Мухаммада, которому сейчас 32 года.