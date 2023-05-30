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статья Обостряющий пас

Дмитрий Галко, 30.05.2023

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НАТО осудило "совершенно неприемлемые" нападения демонстрантов в Косово на миротворцев. Около 25 натовских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Всего в столкновениях пострадало около 90 человек.

Противостояние в северных районах Косово обострилось в понедельник, когда местные сербы вступили в стычки с полицией, пытаясь помешать началу работы мэров, избранных на муниципальных выборах, которые бойкотировало сербское большинство. Бойкот был поддержан Белградом. На фоне столкновений Сербия заявила о приведении армии в состояние полной боевой готовности. А глава МИД РФ Сергей Лавров пригрозил "большим взрывом" в Европе из-за ситуации в Косово, традиционно обвинив во всем Запад.

В конце прошлого года, воспользовавшись как предлогом решением Приштины заменить сербские автомобильные номера на косовские, сербские политики вышли из всех госучреждений Косово. Что создало вакуум власти в районах, где сербы составляют большинство. Косовские сербы бойкотировали досрочные муниципальные выборы, которые прошли в конце апреля этого года. В результате мэрами были избраны этнические албанцы. Которым теперь не дают вступить в должность, ссылаясь на то, что они избраны абсолютным меньшинством населения. Сербы заблокировали административные здания. А после того как полиция Косово попыталась их разблокировать и начались столкновения, вынуждены были вмешаться миротворцы КФОР. По некоторым данным, в толпе протестующих были замечены белградские "титушки" и сотрудники сербской полиции. Протестующие оставляли знак "Z" на автомобилях миротворцев.



Реальная причина нынешнего обострения - продолжающаяся блокада Сербией участия Косово в международных организациях. Белград силой пытается продавить так называемое "Сообщество сербских муниципалитетов". По сути - создание сербской автономии на территории Косово. Приштина, в свою очередь, опасается "боснизации" - дробления страны по национальному признаку. Россия всячески подогревает этот конфликт, поскольку он, помимо прочего, препятствует сближению Сербии с ЕС.

Нынешняя вспышка насилия - одна из самых жестоких за последние годы. Президент Сербии Александр Вучич заявляет, что сдержит свое обещание "защитить сербское меньшинство", которое составляет менее 7 процентов населения Косово, насчитывающего 1,8 миллиона человек. "Мы не потерпим погрома сербов", - сказал Вучич. При этом он сравнил главу Косово, премьер-министра Альбина Курти, с Зеленским. Дескать, Курти пытается быть "каким-то Зеленским". Вучич не пояснил, что конкретно он имеет в виду.

Вучич также подчеркнул, что сербы не остановятся и будут требовать возвращения муниципальных зданий, которые "узурпировал и отобрал у них режим Альбина Курти с брутальным применением полиции". Очевидно, что сам Вучич хотел бы быть "каким-то Путиным".

По данным на утро 30 мая, сотни сербов на севере Косово снова собираются у муниципалитетов, где вчера происходили ожесточенные столкновения.
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Дмитрий Галко, 30.05.2023
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