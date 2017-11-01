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Россия предоставила убежище гражданину Черногории Анание Никичу, обвиняемому на родине по делу о терроризме и попытке государственного переворота в октябре 2016 года. Об этом сообщает правительственное черногорское издание Pobjeda со ссылкой на Министерство юстиции страны.

Таким образом, Никич не может быть выдан черногорским властям, которые направили соответствующий запрос в апреле. Письмо из российской Генпрокуратуры с уведомлением о предоставлении Никичу убежища было отправлено в Черногорию 9 октября. Как говорится в сообщении, Никич находится в России на свободе.

Российские власти отрицают причастность к незаконным действиям в Черногории и не комментируют сообщения о предоставлении убежища одному из обвиняемых.

В среду ключевой свидетель по делу о попытке перевороте гражданин Сербии Саша Синджелич дал показания в суде, назвав основным организатором операции российского гражданина Эдуарда Шишмакова (псевдоним Широков), сообщает RTCG. Синджелич рассказал суду, что получал приказы и деньги напрямую от Шишмакова. По словам свидетеля, россиянин требовал доставить в Подгорицу колючую проволоку, слезоточивый газ, противогазы, рогатки с металлическими шариками, наручники и иное снаряжение, которое предполагалось использовать при штурме госучреждений.

В октябре прошлого года в Черногории была предотвращена попытка государственного переворота, планировалось убийство премьера Мило Джукановича. Черногорская прокуратура обвиняет российские власти в причастности к преступлению. Власти Черногории выдали ордера на арест двух россиян - Шишмакова и Владимира Попова.

4 апреля Никич по запросу Интерпола был задержан в в России. Ордер на арест Никича выдал Высокий суд в Подгорице. Никич - переводчик с русского языка, сотрудничавший с политиками из сербской оппозиционной коалиции "Молодой фронт". О его участии в заговоре рассказал бывший сотрудник сербской разведки Славко Никич. По его словам, Анание Никич беседовал с ним в присутствии человека, представившегося агентом ФСБ. После провала попытки переворота Анание Никич выехал в Россию.

24 мая в Черногории начался суд по делу о попытке пророссийского переворота в стране. В обвинительном заключении говорится, что объявленные в розыск Шишмаков и Попов с начала 2016 года руководили созданной на территории Черногории, Сербии и России преступной организацией. Попова называют агентом ГРУ. Обвинения предъявлены также гражданам Сербии и Черногории, в том числе лидерам пророссийской партии "Демократический фронт" Андрии Мандичу и Милану Кнежевичу.