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новость Антиримское право

Итальянские области Ломбардия и Венето проголосовали за расширение автономии
23.10.2017
Плакат к референдуму в Венето. Фото: agvilvelino.it
Плакат к референдуму в Венето. Фото: agvilvelino.it
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Жители самых богатых итальянских областей Ломбардии и Венето проголосовали на консультативном референдуме за расширение автономии, сообщает Reuters. Результаты плебесцита не имеют юридически обязывающей силы для правительства страны.

В Ломбардии явка составила 40 процентов, в Венето - 57. Более 90 процентов проголосовавших высказались за расширение автономии областей.

Одна из главных претензий регионов в том, что они платят значительно больше налогов, чем получают из бюджета. Их доля в ВВП страны составляет 30 процентов. Ломбардия, куда входит финансовая столица Италии Милан, ежегодно перечисляет в бюджет на 54 миллиарда евро, Венето со столицей в Венеции - 15,5. Области хотят сократить свои выплаты Риму по меньшей мере вдвое.

Глава джунты (правительства) Ломбардии Роберто Марони и его коллега в Венето Лука Дзайа состоят в правой антииммигрантской партии "Лига Севера". В партии постоянно заявляют, что север Италии не должен "кормить" значительно более бедный юг. В середине 1990-х годов "Лига Севера" выступала за выход северных регионов Италии из состава страны и образование самостоятельного государства Падания со столицей в Милане. Однако сейчас партия настаивает только на федерализации Италии.

Марони подчеркивает, что ситуация в Италии отличается от испанской. "Мы не Каталония, - сказал он. - ы остаемся частью итальянского государства с большей автономией, в то время как Каталония хочет стать 29-м членом Евросоюза. Мы - нет. Не сейчас, во всяком случае".

В правительстве Италии с неодобрением отзываются о референдумах, заявляя, что в них нет необходимости. Однако итальянская Конституция разрешает проведение таких согласований. Из 20 областей Италии пять, где компактно проживают этнические и языковые меньшинства, в том числе Сицилия и Сардиния, имеют особый автономный статус

1 октября в испанской автономии Каталония прошел референдум по вопросу о независимости. По данным каталонских властей, за отделение от Испании выступили свыше 90 процентов проголосовавших. 21 октября испанское правительство провело чрезвычайное заседание. Премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил, что предложит Сенату страны распустить правительство Каталонии, уволить его главу Карлеса Пучдемона и назначить перевыборы каталонского парламента. Сенат Испании рассмотрит инициативу правительства 27 октября.

Комментарии 6 комментариев | Оставить комментарий Обсудить
23.10.2017
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