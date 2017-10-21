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новость В Мюнхене неизвестный с ножом ранил пятерых

21.10.2017
На месте нападения в Мюнхене. Фото: abendzeitung-muenchen.de
На месте нападения в Мюнхене. Фото: abendzeitung-muenchen.de
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В Мюнхене неизвестный с ножом ранил шестерых прохожих и скрылся с места преступления на велосипеде, сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

Пострадали пять мужчин и одна женщина. Угрозы жизни никому из них нет.

В полиции описывают нападавшего как небритного тучного мужчину возрастом около сорока лет. По каким мотивам совершено нападение, неизвестно.

Как передает Abendzeitung München, в полиции заявили о задержании подозреваемого в причастности к нападению. Подозреваемого задержали в районе улицы Отто-Брунер-Штрассе, когда он попытался скрыться от правоохранителей. Неизвестно, был ли это нападавший, но его внешность подходит под описание.

Накануне, как сообщила радиостанция BFM, 27-летний местный житель напал с ножом на посетителей торгового центра в польском городе Сталева Воля. Он убил одну женщину и ранил еще восемь человек. Мужчину задержали. Позже власти заявили, что нападавший лечился у психиатра и не был связан с радикальными организациями.

Последнее время нападения с использованием ножей происходят в Европе регулярно, чаще всего их устраивают исламисты. 1 октября в Марселе на вокзале Сен-Шарль преступник с криком "Аллах акбар!" зарезал двоих прохожих и был застрелен военным.

15 сентября в метро Парижа 39-летний гражданин Франции марокканского происхождения напал с отверткой на военного, который патрулировал станцию. Террорист кричал: "Аллаху акбар, вы неверные!". Солдат задержал преступника; пострадавших не было.

31 августа мужчина ударил полицейского ножом в шею в Стокгольме. Другой полицейский задержал нападавшего.

25 августа 26-летний мужчина с ножом ранил двоих полицейских у Букингемского дворца в центре Лондона. Правоохранители задержали преступника за нарушение по делу о терроризме, расследование стало вести контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

18 августа в центре финского города Турку мужчина с ножом напал на прохожих. Он убил двоих человек, еще восемь пострадали. Полиция ранила нападавшего в ногу, он был задержан. Преступником оказался 18-летний гражданин Марокко, который находился в процессе получения статуса беженца. Его имя не раскрывалось. Полиция признала атаку терактом, по подозрению в причастности к нападению были задержаны еще четверо граждан Марокко.

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21.10.2017
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