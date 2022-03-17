

Путин и Си Цзиньпин в 2018 году. Фото: kremlin.ru

Китай начал высказываться по поводу украинской войны достаточно определенно - и эта определенность должна сильно огорчить Москву. Посол в Вашингтоне говорит о том, что война "не идет на пользу Китаю" и что устав ООН, принципы территориальной целостности и суверенитета должны соблюдаться; посол в Украине однозначно заявил о поддержке Украины.

Между тем еще недавно китайская позиция была более чем двусмысленной: 8 марта постпред КНР в ООН призывал Россию и Украину к "переговорам", которые должны учитывать интересы "обеих сторон", а США и ЕС - учитывать "озабоченности" Москвы расширением НАТО. На этой неделе практически одновременно появились две противоречащих друг другу утечки: что китайцы почти договорились с Байденом об условиях своего перехода на сторону "сил света" - и что китайцы дали положительный ответ на просьбу Путина о помощи.

На самом деле противоречия тут никакого нет. Естественно, для успешной торговли с Байденом Китай не должен был заранее захлопывать дверь перед Путиным - тогда исчез бы самый предмет торговли. Теперь же, судя по всему, сделка заключена, Путин продан и куплен за полновесные доллары, аукционист откладывает молоточек, а стороны идут обмывать событие.

Это было совершенно предсказуемо. Китай слишком тесно связан с США в экономическом отношении, тогда как Россия для него - не более чем сырьевой придаток. Странно, с чего вообще кто-то, где-то мог вообразить, что великая экономическая держава (ВВП ППС - 18,4 трлн долларов) будет ссориться с экономической сверхдержавой (ВВП - 24,8 трлн долларов) из-за хотелок сырьевой полуколонии (ВВП - 4,3 трлн). Конечно, Китай может разыгрывать "русскую карту" в играх против США, если пожелает - но РФ точно не может разыграть "китайской карты". Не та весовая категория.

Однако в Москве этого явно не понимают. Они не считают себя сырьевым придатком большой мировой экономики - они считают себя сверхдержавой, равной США и Китаю, которую обидели и обделили в результате предательства и удара в спину, и теперь она силой возвращает подобающее ей место под солнцем.

С другой стороны, ненависть к либеральному западному миру, соединенная с завистливым восхищением Китаем (так разные фашизоидные деятели Восточной Европы в 30-е годы восхищались образцовым фашистским государством в Германии), застит им глаза. Они и китайцам зеркально приписывают эту ненависть как ведущую пламенную страсть, ради которой китайцы (подобно им самим) готовы отморозить себе уши. Им не приходит в голову, что никакой ненависти к западной либеральной цивилизации у Китая нет и быть не может, просто потому что Китай действительно (а не на словах) представляет собой особую цивилизацию и с Западом предпочитает не бороться, а использовать его сильные стороны и его слабости.

Обитатель Кремля никогда не поймет китайского политика, а китайский политик видит обитателей Кремля насквозь и умеет управлять ими, как марионетками. Объясняется это тем, что в Пекине сидят реальные организаторы современной экономики, а в Кремле - сырьевые рантье, благосостояние которых никак не зависит от качества принимаемых ими решений. В конце концов, "сырьевая игла" - это не только экономический, но и психологический феномен: контроль над углеводородами при высоких ценах на них дает эффект сродни наркотическому - в мозгах политиков возникают безумные химеры, море становится по колено, они начинают воображать, что держат за хвост Золотую рыбку и вот-вот станут царями морскими.

А хитрые китайцы, посмеиваясь, глядят на это из Пекина. У китайцев хорошая память. Они в подробностях помнят все унижения от северного соседа, начиная от захвата Приморья, экстерриториальные концессии, оккупацию Маньчжурии, "аренду" Порт-Артура и т.д., и т.п. И они молча ждут, когда в результате путинского геополитического безумия эта обширная, мало освоенная, но богатая ресурсами территория просто упадет к ним в сумку, как перезрелое яблоко. Для начала они уже осуществляют на ней экстерриториальные концессии, а со временем, можно не сомневаться, исполнят и все остальное по историческому списку.