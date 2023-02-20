

Фото пресс-службы Владимира Зеленского



Россия не воюет с США. Таков главный вывод из визита Джо Байдена в Киев. В Кремле хотят думать, что делают они именно это. И россиянам объясняют, что именно это они и делают. Как и в августе 2008-го. Граждане с этим как будто согласны. По крайней мере, виновником войны в Украине большинство из них называли США. Но тогда у них должен возникнуть закономерный вопрос. Поскольку слова им никто не дает, за них этим вопросом задается Скабеева в телевизоре: а почему мы Байдена не угрохали-то? И не просто не угрохали, а вообще притихли по всей линии фронта, пока хозяин Белого дома был в Украине. Не спишешь на то, что не знали: Джейк Салливан подтвердил, что американская сторона предупредила россиян об этом визите. А все, на что те оказались способны, это "включить" в Киеве тревогу: в Беларуси поднялся в воздух МиГ-31К ВС РФ, носитель гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал". Из-за чего по всей Украине была объявлена воздушная тревога. А Байден словил киевский вайб. Поход в Михайловский собор завершался под вой сирены.



Задается Скабеева этим вопросом, конечно, не всерьез. А для того чтобы объяснить народонаселению парадокс, который может вызвать у них всякие-разные нехорошие мысли. Кое-как объяснили. Мол, ну грохнем мы Байдена, так его место займет Камала Харрис, а это вообще уже совсем. Вряд ли рядовой российский зритель понял, чем так страшна Камала Харрис. Тогда ему растолковали, что это "мы" дали Байдену гарантии, нашею милостью он в Киев съездил безнаказанно. Так-то мы, конечно, запросто. То есть Путин снова всех переиграл, и мы победили. В чем тут победа, массовидный обыватель, вероятно, задумываться не стал. Наши победили - и ура!





Коллаж: Ирина Батакова



В августе 1991 года Джордж Буш-старший выступил в Украине, по некоторым оценкам, с "худшей речью, когда-либо произнесенной американским президентом". Ему словно подсунули написанную в Москве методичку - речь была пронизана страхом перед национализмом, который заставил американского президента уговаривать Украину не уходить из-под власти Москвы. До приезда в Киев ему подавали соответствующие аналитические записки: Москву беспокоит то, Москву беспокоит се. В 2008 году его сын приедет в Киев уже с другим посланием: место Украины - в НАТО. Но вместо того чтобы настаивать, будет "выражать надежду", что Россия не станет этому препятствовать. Ну конечно, не станет. Буквально через несколько дней Путин произнесет в кулуарах свою угрозу аннексировать Крым и назовет Украину "вообще не государством". Приему Украины в НАТО воспротивятся Германия и Франция. "Как бы чего не вышло". Уже в августе того года прозвенит первый звоночек - агрессия против Грузии. Но его услышат в том смысле, что таки не надо провоцировать Москву.



И вот она "воюет" с США и НАТО. Они не прекратят об этом говорить. Будут воевать, как "воевал" с ними Иди Амин, кровожадный и в то же время комичный угандийский диктатор, "черный Гитлер", которого СССР снабжал оружием. Носивший титул повелителя всех животных на земле и рыб в море, а заодно победителя Британской империи. В русскоязычном информационном пространстве существует бог знает откуда взявшийся миф, что однажды он объявил войну США, пригрозив стереть их с лица земли, и на следующий день - провозгласил себя победителем в этой войне. Никто не утруждает себя проверкой этой байки, она так и кочует из одного текста в другой. Думается, отнюдь не случайно издание "Взгляд", которое называют "специальным идеологическим проектом Кремля", реабилитировало Иди Амина в 2021 году, написав, что он был "своего рода гением... оболганным британцами". Реальная война, развязанная Иди Амином против соседней Танзании, была им проиграна и вынудила его бежать из страны.



Хотя историю про его однодневную войну с США, следов которой нигде не найти, кроме как в русскоязычном сегменте интернета, рассказывают обычно как анекдот, кажется, это симптом фрустрации нереализованного желания. Воплощенный в жалком "сарматомобиле" и нелепом марше "На Вашингтон!". Надо понимать: это все, что они могут.



От них ядерного апокалипсиса ждали, а они в гудок погудели. Мир может выдохнуть: в кремлевском бункере сидит не только псих, но и трус. Только так это нужно интерпретировать. Ни в коем случае не как проблеск рациональности и признак договороспособности. Нет, это обыкновенная боязнь "прыгнуть" на сильного. Что должно стать весомым аргументом для того, чтобы навсегда покончить с политикой "как бы чего не вышло". Она слишком дорого обошлась Украине.