Сегодня в Киеве прощались с 26-летним мариупольцем Алексеем Кисилишиным. Он любил и выхаживал всех живых существ. Но взял в руки оружие, когда война пришла к нему в дом. Алексей попал в плен, он погиб в Еленовке - по всей видимости, в результате подлого преступления оккупантов.







Мечтой жизни Алексея Кисилишина было стать ветеринаром. Но когда он запланировал после школы поступать в аграрный университет, началась гибридная агрессия России на Донбассе. Его отца, Александра Кисилишина, взяли в плен в Горловке. И вместо аграрного университета Алексей пошел на фронт добровольцем. В возрасте 17 лет. Совершеннолетие встретил под Иловайском. В 19 лет он уже командовал взводом. Вернувшись к мирной жизни, Алексей открыл в Мариуполе приют для диких животных.











В 23 года он в одиночку поймал льва - идти по следам сбежавшего из частного зоопарка хищника, которого он когда-то спас львенком, пришлось два дня. Алексей дважды давал себя укусить гадюкам - чтобы выработать иммунитет. В его приюте были в том числе змеи и пауки. А также волки, лисы, еноты, енотовидные собаки. Одного из подопечных - лиса по кличке Рыжий - фактически спасли от плена и пыток. Из-за переломов и деформации сросшихся тазобедренных костей лис не мог стоять на задних лапах и передвигаться. Никого к себе не подпускал, потому что ожидал от любого человека только плохого. Вернуть ему способность ходить медики не смогли, Алексей оставил лиса у себя и выхаживал его. Через какое-то время Рыжий ел у него с рук. Когда Алексей опять задумался о поступлении в аграрный университет, в его дом снова пришла война. И снова он взял в руки оружие. Но даже в катакомбах "Азовстали" мечтал об открытии настоящего зоопарка в Мариуполе. Голодал, но подкармивал прибившихся к солдатам собак и кошек.





Слева и справа - сын и отец Кисилишины



Алексей погиб в плену. Через три дня после своего дня рождения. Накануне они смогли увидеться с отцом - на этот раз в плену они оказались вместе. Обнялись, пожелали друг другу держаться. Отца из колонии в Еленовке увезли в Донецкий СИЗО. Больше сына он не видел.



Отец и сын Кисилишины были среди защитников Мариуполя, которые оставались в уже разрушенном городе до последнего, пока не получили приказа сложить оружие. Они не сдались, вышли из катакомб сталелитейного комбината ради своих раненых товарищей, которых оккупанты не соглашались выпустить даже по обмену. Россияне устроили им месяцы издевательств и унижений. Демонстративно готовились к судилищу над ними, грозя смертной казнью, монтировали клетки в подвале Мариупольской филармонии. А потом, зная о переговорах про будущий обмен на Медведчука, часть украинских военнопленных просто убили. Цинично заявив, что это был ракетный удар со стороны Украины.





Александр Кисилишин на прощании с сыном



Алексей был одним из тех пленных, кого перевели в постройку на территории промзоны за день или за два до взрыва, который унес жизни свыше 50 человек. В день теракта посольство России в Лондоне опубликовало твит, где говорилось, что защитниики Мариуполя заслуживают "унизительной смерти". Созданная ООН комиссия по расследованию обстоятельств их гибели была распущена 5 января этого года, поскольку ее не допустили на место. Украина отреагировала резко. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что если ООН не получила гарантий безопасности для допуска международных экспертов в Еленовку, то организации необходимо "прямо сказать: Россия нас не допустила, мы ее осуждаем". Этого сделано не было. Отделались дежурными фразами.



По данным украинской разведки, пленные вероятнее всего погибли из-за взрывного устройства, заложенного внутри здания группой ЧВК "Вагнер". Что подтверждается перехватами телефонных разговоров, а также косвенно тем, что в свидетельствах очевидцев нет упоминания обстрела и сопровождающих его звуков. Ряд международных экспертов пришли к такому же или схожему выводу.



В пользу этого вывода говорит и градус истерики, который был поднят в российском информационном пространстве в связи с возможным обменом защитников Мариуполя на Медведчука. Видимо, кто-то придумал такой людоедский "компромиссный" вариант. Странно слышать о каких-то переговорах с теми, кто все равно всегда обманет - самым подлым и кровавым способом.