

После бомбежки в Николаевской области. Фото: Нацполиция

География бомбежек и обстрелов расширяется. В ночь на субботу российские войска выпустили ракеты по Луцку, Днепру и Ивано-Франковску. В Луцке в результате ударов по местному аэродрому погибли четыре человека, шестеро ранены. В Ивано-Франковске оккупанты также били по аэропорту. Тогда же был полностью уничтожен аэродром и поврежден склад с боеприпасами в Василькове Киевской области.

В ночь на субботу Россия нанесла удар по гостинице "Украина" в Чернигове, в результате обстрелов в Киеве загорелись административное здание на Подоле и гаражи на окраинах. Еще с вечера субботы россияне обстреливали Северодонецк и Рубежное (Луганская область), а ночью стали стрелять еще и по Попасной и Лисичанску.

В воскресенье утром в Чернигове в результате авиаудара было разрушено общежитие - один человек погиб. А в Николаевской области российская авиация нанесла удар по помещению школы - люди оказались под завалами. В самом Николаеве в результате российских бомбардировок погибли 9 человек.

Девять мирных жителей убиты русскими оккупантами в Николаеве pic.twitter.com/e0crVAtvil — Грани.Ру (@GraniTweet) March 13, 2022

В ночь на понедельник в Сумской области российская авиация бомбила частный сектор в городе Ахтырка - погибли 3 человека. В Николаевской области пять домов оказались повреждены в результате авиационного обстрела города Снигиревка, один человек погиб.

Снигиревка (Николаевская область). Место очередного военного преступления рашистов. Под завалами находятся люди pic.twitter.com/8HjJMTRNlh — Грани.Ру (@GraniTweet) March 14, 2022

В Киеве обстреляли девятиэтажку в Оболонском районе (один человек погиб) и завод "Антонов". На еще один дом попали обломки сбитой ракеты - они разрушили пятиэтажку. Также обломки попали на дорогу. Погиб один человек, ранены шестеро.

Рашисты нанесли удар по жилому дому в Оболонском районе Киева pic.twitter.com/A7JXoNu0rL — Грани.Ру (@GraniTweet) March 14, 2022

В Харькове всю ночь оккупанты вели огонь по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. Есть погибшие и раненые.

Кадыров под Киевом?

В воскресенье ЧГТРК "Грозный" распространило видеозапись с Рамзаном Кадыровым и чеченскими силовиками, находящимися в каком-то подвале; как утверждалось, Кадыров приехал в Украину. Силовики доложили ему об успешном "взятии" детского дома.

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что если подтвердится, что Кадыров находится под Киевом, ВСУ уничтожат его. В ответ Кадыров выступил с угрозами в адрес Арестовича: "Почему "если"? Ты не видел съемки - или я должен постучать в твои двери?"

В понедельник Кадыров заявил, что на видео он и другие чеченцы были в Гостомеле, а сейчас находятся "еще ближе".

Прибытие кадыровцев под Ирпень связывают с предстоящим новым наступлением на столицу с северо-запада. Мэр Ирпеня Александр Маркушин утверждает, что город находится под украинским контролем на 70 процентов.

Яворовский полигон

В воскресенье Россия выпустила восемь ракет по Яворовскому военному полигону в селе Старичи Львовской области. На этом объекте, известном также как Международный центр миротворчества и безопасности, с 2015 года американские инструкторы обучают украинских военных, через него же страны НАТО ведут поставку в Украину вооружений. Как сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий, в результате ракетных ударов погибли 35 человек, еще 134 госпитализированы. Минобороны России утверждает, что уничтожило "до 180 иностранных наемников и крупную партию иностранных вооружений".

Мариуполь

В Мариуполе умерла беременная женщина, раненная в результате авиаудара по роддому 9 марта - все мировые СМИ обошло ее фото на носилках. Как сообщил хирург, у женщины был раздроблен таз, а ее ребенок после кесарева сечения не подавал признаков жизни. Погибшую пытались реанимировать 30 минут.

В окруженном городе, по данным горсовета по состоянию на вечер воскресенья, от российских авианалетов погибли 2187 человек. За 24 часа было как минимум 22 бомбардировки Мариуполя. В городе продолжаются бои.

Чудовищное массовое убийство мариупольцев продолжается на глазах у всего мира. Рашисты не могут взять город, поэтому уничтожают его вместе с жителями. Погибших уже больше 2500.



16-й день беспрерывных обстрелов. 13-й день блокады pic.twitter.com/C4OVxdAkvt — Грани.Ру (@GraniTweet) March 14, 2022

Донецкий фронт

Российские войска после взятия Волновахи продвигаются вглубь украинской территории по направлению на Днепр. За последние сутки они активно наносили бомбовые удары в районе Краматорска, Славянска и Святогорья.

Рашисты нанесли удар по о Святогорской лавре pic.twitter.com/CcP0Ew6JMQ — Грани.Ру (@GraniTweet) March 13, 2022

Боевики "ЛНР" утверждают, что взяли Попасную.

Морпехи-отказники

По сведениям издания "Ґрати", после высадки в Херсонской области до 80 военнослужащих российской морской пехоты из Крыма отказались участвовать в войне против Украины. Им объявили, что они будут участвовать в учениях, после чего морским путем доставили на украинскую территорию. Среди морпехов были срочники, не прослужившие и нескольких месяцев, некоторые из них даже не успели принести присягу. Часть подразделений понесла потери от минометного огня украинских сил.

После этого морпехов вернули в Крым. Там военные написали рапорты об отказе участвовать в боевых действиях. После этого контрактников все равно отправили на войну. Срочников же сотрудники военной прокуратуры принуждали отозвать рапорта, угрожая уголовными делами. Давление на них прекратилось после выступления Владимира Путина, который 5 марта заявил, что срочников не будут задействовать в войне против Украины. Тогда отказникам сказали, что их направят продолжать службу из Крыма в Россию.

Переговоры

В понедельник по видеосвязи проходит четвертый раунд российско-украинских переговоров. Как и прежде, российскую делегацию возглавляет помощник Владимира Путина Владимир Мединский. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявлял в преддверии нового раунда, что оценивает ход переговоров "со сдержанным оптимизмом". Член российской делегации Леонид Слуцкий также говорит о "существенном прогрессе", который "может перерасти в самые ближайшие дни в единую позицию обеих делегаций, в документы для подписания".