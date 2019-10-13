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Инициированная Эмманюэелем Макроном "перезагрузка" отношений с Россией и предстоящий саммит нормандской четверки попахивают новым Мюнхенским сговором. Напомнить об истинных причинах кровавого конфликта в центре Европы, о "вынесенной за скобки" аннексии Крыма и трагедии крымских татар, предупредить о последствиях умиротворения агрессора, предложить альтернативу пресловутой "формуле Штайнмайера" - моральный долг западных интеллектуалов.

Мы публикуем итоговую декларацию 4-й сессии украинско-российско-французской рабочей группы "Истина, правосудие и примирение между Украиной и Россией при посредничестве Европейского союза". Независимые гуманитарии из Киева, Львова, Москвы и Парижа вырабатывают общую позицию по вопросам исторической памяти и урегулирования в Донбассе.

Мир в Донбассе и деоккупация Крыма возможны



Комиссия "Правда, справедливость и примирение между Россией, Украиной, совместно с Европейским союзом" (далее - "ПСП"), четвертое заседание которой прошло в Париже 10-12 октября 2019 года, убеждена, что долгосрочный и справедливый мир в Донбассе и деоккупация Крыма возможны и необходимы, для того чтобы положить конец кровопролитному конфликту между Россией и Украиной, длящемуся уже шестой год в центре Европейского континента.

Члены коммиссии "ПСП", организованной сотрудниками Украинского католического университета, Киево-Могилянской академии (Украина), "Международного Мемориала" (Россия) и Колледжем бернардинцев (Франция, Париж), считают, что для установления долгосрочного мира необходимо назвать и устранить глубинные первопричины конфликта между Росcией и Украиной, Россией и Западом.

Прежде всего следует признать, что идет гибридная война, развязанная Россией против Украины в Крыму и в Донбассе, на суше и на море. С февраля 2014 года война унесла более 13 тысяч жизней, оставила десятки тысяч раненых и искалеченных, заставила покинуть родные места почти 2 миллиона внутренних переселенцев и беженцев. Российская арессия дестабилизировала не только Восточную Европу, но и Ближний Восток и Африку. Как показала катастрофа малайзийского самолета рейса МН17, сбитого в июле 2014 года в небе над Донбассом российскими военными, эта война изменила судьбы многих людей во всем мире.

Следует безоговорочно признать, что Россия является участницей конфликта на востоке Украины и ведет гибридную войну против Украины, а потому не может претендовать на роль посредника и миротворца. Уступки со стороны Запада, отсутствие реакции на прямые акты агрессии и замалчивание статистики не способствуют нормализации, а наоборот, усугубляют ситуацию.

Члены комисcии считают, что для реального урегулирования конфликта необходимо понять истинные причины российской агрессии против Украины, а именно - желание ограничить суверенитет Украины, остановить ее продвижение по пути евроинтеграции и желание кремлевского руководства не допустить распостранения демократии.

Как показывает многолетний опыт, тактика нынешнего российского режима состоит в том, чтобы достигать своих целей силовым путем на постсоветском пространстве: в Приднесторвье, Абхазии и Южной Осетии, а теперь в Крыму и в Донбассе, а затем начинать мирные переговоры с целью легализации своих территориальных захватов и установления нового статус-кво. При этом Москва, игнорируя международное право и права человека на оккупированнях территориях, подвергает активной пропагандистской обработке европейское общество, убеждая его "ради достижения мира" повлиять на жертву агрессии.

Мы считаем, что нынешние усилия по организации встречи в "нормандском формате" и навязывание Украине "формулы Штайнмайера", которая рассматривает политическую составляющую решения конфликта в отрыве от ее главной составляющей - безопасности, продиктованы желанием поскорее "нормализовать" отношения с Россией для снятия санкций и возобновления торговли, то есть желанием достичь "быстрых", а не долгосрочных результатов.

Мы убеждены, что искусственное замирение ни в коем случае не даст положительных результатов. Невозможно восстановить международный порядок в сотрудничестве с теми, кто его нарушает. Тем более нарушениe правил не должно стать основанием для изменения международного права. Измениться должно наше отношение к нарушителям права. Прежние международные институты и процедуры сыграли важную роль, однако сегодня они парализованы, поскольку неспособны реагировать на деструктивные действия России. Прежняя тактика, которую по инерции использует Европа и которая уже доказала свою неэффективность, представляет собой угрозу. Настало время выйти с новыми полиическими инициативами, которые могли бы усилить международное партнерство на основе европейских демократических ценностей.

Европейские государства должны привлекать к ответственности лица и компании, нарушающие санкции против России, чтобы в итоге национальные и европейские парламенты приняли аналог "списка Магнитского" - перечень физических и юридических лиц, вовлеченных в противоправную деятельность.

Что касается Украины, нас тревожит готовность ее олигархических элит, стремящихся к восстановлению своего влияния, утраченного после Революции достоинства 2014 года, пойти на компромисс по вопросу "возвращения Донбасса" на услових, продиктованных из Москвы, - при этом судьба Крыма выносится за скобки.

В связи с этим мы считаем важным различать официальные позиции сторон и реальные долгосрочные интересы российского и украинского общества, а также, в более широком смысле, интересы Европы.

Европейским странам необходимо признать, что, помогая достичь мира в Украине, Европа не является ни сторонним наблюдателем, ни нейтральным посредником, но защищает фундаментальные европейские ценности - верховенство права, права человека и правосудие, а также безопасность Европы, поскольку Россия систематически подрывает европейскую солидарность и безопасность.

Мировое сообщество должно выработать долгосрочную стратегию в отношении России, которую не могут заменить эпизодические импровизации отдельных мировых лидеров, даже если они продиктованы благими намерениями. Сдача позиций перед лицом российской угрозы и путинского блефа гораздо опаснее прочерчивания "красных линий", которые Кремль не может безнаказанно нарушать.

Украину следует включить в европейскую систему безопасности и выделить финансирование для обучения украинской армии через представительство ЕС в Украине. Необходимо добиваться достижения консунсуса по поводу принятия Украины в НАТО, несмотря на продолжающуюся оккупацию Донбасса и Крыма. Это не приведет к конфликту альянса с Россией, более того - это позволит избежать ошибки, совершенной накануне Второй мировой войны, когда политика умиротворения агрессора привела к глобальной катастрофе.

В преддверии переговоров в "нормандском формате" стоило бы напомнить, что продвижение российских войск вглубь украинской территории было остановлено решимостью украинцев защищать свою страну, что сделало уровень потерь неприемлемым для кремлевского режима. На территории Украины продолжается "горячий" конфликт, и минские соглашения, в рамках которых идут нынешние переговоры, смогли лишь снизить его интенсивность. Также следует помнить, что, поскольку Москва продолжает отрицать свое очевидное участие в войне против Украины, минские соглашения представляют собой всего лишь условия перемирия, но не мирного урегулирования.



Слева направо: Никита Петров, Константин Сигов, Антуан Аржаковский

Для достижения долгосрочного справедливого мира мы рекомендуем предпринять следующие шаги:

привлечь к переговорам в "нормандском формате" координатора внешней политики Европейского союза, который поддержал территорильную целостность Украины, ввел режим санкций против России и поддержал реформы в Украине, выделив для этого значительные средства

продолжать политику реинтеграции оккупированных территорий Донбасса после выработки четкого плана обеспечения безопасности территорий

вернуться к рассмотрению вопроса о направлении на оккупированные территории Донбасса международного миротворческого контингента под эгодой ООН или ОБСЕ. Участие европейских государств в такой миссии усилило бы доверие к ней и подтвердило бы приверженность и способность Европы к установлению мира на своем континенте

после долгосрочного прекращения огня отправить в оккупированные районы временную администрацию c мандатом ОБСЕ или ООН, которая бы следила за демилитаризацией, подготовила условия для проведения демократических выборов, свободной работы медиа, политических партий, возврщения беженцев и переселенцев

международным организациям следует отправить максимально возможное количество наблюдателей за выборами

роль международных институций, опеределяющих сергодняшнюю архитектуру безопасности Европы, следует реформировать и усилить, для того чтобы они могли реально исполнять свои функции

европейским странам и международным институциям важно продолжать и усиливать поддержку исследовательских, образовательных и просветительских программ для граждан и политиков ЕС, используя современные методы коммуникации, чтобы завоевать умы и сердца новых поколений

создать сеть авторитетных экспертных центров Украины, России и других стран по вопросам развития независимых СМИ, демократии, изучения и анализа политической истории, усилению евроатлантической безопасности, популяризации общечеловеческих ценностей и защиты прав человека в глобализированном и цифровом мире

Европейскому союзу необходимо выработать доглосрочную стратегию трансформации России для ее реальной демократизации

Украина должна предпринять более действенные усилия по поддержке населения, оказавшегося в оккупации, облегчить доступ к информации, социальным службам, сократить количество документов, необходимых для получения доступа к системе соцзащиты

обеспечить международную финансовую поддержку усилиям Украины по восстановлению разрушенной экономики и инфраструктуры Донбасса, физической и психологической реабилитации жертв оккупации

через представительство ЕС в Украине следует увеличить финансирование миротворческих проектов в Украине.

Следует помнить, что установление мира в Донбассе - это лишь первый шаг к долгосрочному урегулированию между Россией и Украиной, а также между Россией и Западом.

Нас беспокоит, что проблема Крыма вынесена за скобки сегодняшних политических переговоров. Это не только позволяет Кремлю надеяться, что мир наконец смирится с аннексией этой части Украины. Это ставит в безвыходное положение коренной народ полуострова - крымских татар, которые подвергаются систематическому давлению и приследованию на своей родине. Мир должен по достоинству оценить длительную приверженность этого народа принципу ненасильственного сопротивления.

Необходимо остановить негативное влияние России на международные организации, чью работу она блокирует, в особенности это касается Совета Безопасности ООН, где Россия имеет право вето. Это право следует сбалансировать механизмом преодоления вето голосованием Генеральной Ассамблеи ООН.

Снятие санкций против России и ее интеграция в мировую систему безопасности станут возможными только после урегулирования проблемы Крыма в рамках восстановления суверенитета Украины в ее международно признанных границах. Для решения этого вопроса необходимо будет включить в процесс его обсуждения представителей гражданского общества и экспертов, способных работать над вопросами исторической памяти, а также реалистичными проекциями будущего.

Необходимо продолжить и усилить поддержку гражданского общества в России, помня о том, что это работа на перспективу, поскольку только построение истинно демократического государства в России даст возможность стабильного экономического развития страны в интересах ее граждан, избавит ее от имперского мировоззрения и обеспечит безопасность ее соседей и европейских стран. Следует поддержать усилия различных организаций гражданского общества, выступающих за соблюдение прав человека в России и за ее пределами.

Опыт четырех наших сессий показывает, что доверие создается в процессе совместной работы. Мы не боялись правдивого разговора по самым острым вопросам. Сегодня расширение аудитории, заинтересованной в правде, связано с международным вниманием к освобождению политических заложников России. Бесстрашие и мужество, продемонстрированные Олегом Сенцовым, Романом Сущенко, Игорем Козловским, Ириной Довгань, Ахтемом Чийгозом, Ильми Умеровым и другими узниками совести, могут дать важный импульс политической философии, влиянию этики на принятие стратегических решений. Публичные встречи политиков, интеллектуалов с освобожденными узниками совести в Париже, Берлине, Брюсселе и других европейских столицах призваны привлечь внимание гражданских обществ и лидеров государств к более согласованным и солидарным формам сопротивления циничным нарушениям норм международного права.

Для европейского сообщества настало время взять на себя новую ответственность за будущее Восточной Европы, за мир на ее границах, где сейчас решается судьба всего европейского мира.

Общественное мнение в странах Европейского cоюза должно способствовать переходу от общих разговоров о системе безопасности ЕС к практической реализации этой безопасности посредством общих военных усилий по контролю границы между Россией и Украиной. Это и есть реальный путь к миру. Такие совместные действия способны покончить с эскалацией конфликта и предотвратить опасность большой войны на востоке Европы. Возвращение к соблюдению норм международного права всеми без исключения странами должно объединить усилия лидеров гражданского общества и демократических государств Европы. Новые формы солидарности граждан Европы смогут объединить усилия всех, кому небезразличны права на свободу, достоинство и безопасность, кто сопротивляется их циничному попранию.

Западные страны, прежде всего европейские, должны сдержать свое обещание, данное при подписании Будапештского меморандума 1994 года, когда они гарантировали Украине безопасность в обмен на отказ от ядерного вооружения.

Антуан Аржаковский, историк, руководитель научного отдела Колледжа бернардинцев, Париж

Торнике Горгадзе, бывший член правительства Грузии, профессор Института политических исследований, Париж

Владимир Казарин, ректор Таврического национального университета, Крым

o. Георгий Коваленко, ректор Университета Св. Софии, Киев

Ольга Мальчевская, журналист русской службы Би-Би-Си, Лондон

Мирослав Маринович, заместитель ректора Украинского католического университета, Львов

Александр Мельник, политолог, бывший российский дипломат, профессор ICN Business School, Франция

Александр Морозов, политолог, содиректор Академического центра Бориса Немцова, Прага

Никита Петров, историк, сотрудник "Мемориала", Москва

Константин Сигов, философ, директор Центра европейских гуманитарных исследований Киево-Могилянской академии, Киев