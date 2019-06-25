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Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию в США украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Мультимиллионер, один из соучредителей (вместе с "Газпромом") компании "РосУкрЭнерго", обвиняется американскими властями в подкупе индийских чиновников, что могло задевать интересы корпорации Boeing. Известно также, что лет десять назад он занимался инвестициями в бизнес Пола Манафорта, тесно связанного с экс-президентом Украины Януковичем и отбывающего ныне срок за мошенничество. Последнее слово теперь остается за австрийским министром юстиции, который должен решить судьбу Фирташа.

Мультимиллионерам тоже нелегко жить на свете. Особенно тем из них, кто в течение долгих лет делал большие деньги на поставках транзитного газа из России на Украину и в Европу. Такого рода бизнес обязывал олигарха стремиться к тесным контактам и с окружением президента РФ, и с украинским руководством. Не различая, кто там клянется идеалами Оранжевой революции, а кто идет им на смену, смертельно переругавшимся между собой, и зовется Виктором Януковичем.

Куда важнее другое: схемы. Серые схемы распределения миллиардных потоков, и чтобы люди, от которых зависит процветание этого бизнеса и многих других, сопутствующих или отдельных гешефтов, были в доле и оказывали содействие. И если это зависит от президента сверхдержавы или влиятельного уголовника, то необходимо работать с ними со всеми - и с Путиным, и с Могилевичем. А ежели для пользы дела надо поучаствовать в больших политических играх и, допустим, помочь американцу, лоббирующему интересы Януковича, то как не помочь? Даже когда догадываешься, что твои бизнес-партнеры не слишком умны и в среднесрочной перспективе могу заиграться и проиграть все на свете. Отправившись в изгнание либо в тюрьму - кому как повезет.

Иными словами, складывается впечатление, что Индия тут ни при чем и украинский олигарх, почти уже выданный американцам австрийским судом, расплачивается вовсе не за то, что подкупал каких-то чиновников в Дели. И уж, разумеется, не за то, что ему вменяют в Киеве, где против Фирташа выдвинуты обвинения в нанесении убытков государству в размере около 6 миллиардов гривен. Скорее уж Фирташа ждут не дождутся в США, чтобы всерьез порасспросить о Януковиче с Манафортом, а еще более серьезно поговорить вот об этих серых схемах глобального значения. О том, какую выгоду из них извлекали, к примеру, в Кремле, и как звали главного бенефициара, и действуют ли ныне старые методы получения и отмывания денег или они были со временем успешно усовершенствованы?

Впрочем, не факт, что даже в случае своей экстрадиции Дмитрий Васильевич захочет делиться этими деликатными сведениями с кем попало - с прокурорами и судьями. Не факт, что он непременно проиграет процесс, ибо у богатого человека адвокаты всегда очень хорошие, американская же Фемида слепа и не только карает, но и милует людей без разбора. Не факт, что его вообще выдадут, поскольку министр юстиции в Австрии тоже человек и милосердие порой стучится в его сердце. Тем не менее мультимиллионерам все-таки нелегко жить на свете, эта мысль напрашивается сама собой, когда читаешь свежие новостные сводки из жизни соучредителя компании "РосУкрЭнерго".