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новость Сотруднику РИА "Новости" на пять лет запретили въезд на Украину

07.11.2017
Захар Виноградов. Фото: ria.ru
Захар Виноградов. Фото: ria.ru
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Служба безопасности Украины на пять лет запретила въезд в страну сотруднику РИА "Новости" Захару Виноградову. Об этом нс своей странице сообщает официальный представитель СБУ Елена Гитлянская.

"Решение о запрете въезда в Украину принимается, если есть наличие достаточной информации, полученной в установленном законом порядке, о факте совершения лицом общественно опасного деяния, независимо от территории его совершения, которое противоречит интересам обеспечения безопасности Украины", - сообщила пресс-секретарь СБУ. По словам Гитлянской, решение в отношении Виноградова было принято 5 ноября.

Как рассказал сам Виноградов, работающий обозревателем в редакции сайта РИА "Новости", его в 6 утра (7:00 мск) в Конотопе при проверке документов высадили из поезда Москва - Одесса. "Обратный поезд будет в 18 часов, до этого времени я буду находиться здесь. Сейчас готовят документы", - сообщил Виноградов.

В июле СБУ выдворила из страны сотрудницу ВГТРК Марию Князеву, делавшую репортажи для телеканалов "Россия-1" и "Россия-24". Князевой на три года запретили въезжать на Украину. Сотрудница российского телевидения работала на Украине под псевдонимом Саушкина. В СБУ ее обвинили в том, что она, "используя связи с пророссийски настроенными представителями украинских медиа и экспертами", собирала информацию о ситуации на Украине, деятельности органов власти и силовых структур страны, используя ее для "тенденциозного освещения ситуации". Решение о выдворении, говорилось в заявлении СБУ, было принято "в рамках противодействию вмешательству страны-агрессора в отечественное медиапространство".

30 августа Гитлянская сообщила, что украинские власти депортируют сотрудницу российского "Первого канала" Анну Курбатову. "Российская пропагандистка Анна Курбатова будет принудительно возвращена в РФ, - написала Гитлянская. - Так будет с каждым, кто позволяет себе позорить Украину". В октябре СБУ выдворила из страны сотрудника телеканала НТВ Вячеслава Немышева.

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07.11.2017
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