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"Суд" террористов ЛНР в Луганске приговорил двух ультрас луганского футбольного клуба "Зоря" - 21-летнего Владислава Овчаренко и 20-летнего Артема Ахмерова - к 17 и 13 годам строгого режима соответственно по обвинениям в государственной измене в форме шпионажа (статья 335 "уголовного кодекса" ЛНР) и в публичном надругательстве над "государственным флагом" ЛНР (часть 1 статьи 338). О решении, оглашенном еще 25 октября, в субботу сообщило "Радіо Свобода".

Первым о приговоре написал в четверг на своей ФБ-странице журналист Роман Бочкала; он, однако, упомянул лишь случай Овчаренко. О том, что приговор вынесен и Ахмерову, на другой день написал в комментарии к посту один из читателей.

"Парни с достоинством встретили приговор и, понимая сложность ситуации, вряд ли рассчитывают на чудо освобождения, - отмечалось в субботу на ФБ-странице ультрас "Зорі". - Но мы делаем все возможное для их спасения".

О деле Овчаренко и Ахмерова террористы объявили 6 ноября 2016 года. Были распространены записи признательных показаний фигурантов, а также кадры обысков в гараже. Согласно фабуле дела, Овчаренко и Ахмеров в августе - октябре 2016-го передавали военные секреты ЛНР сотруднику Главного управления разведки Минобороны Украины, а саму группировку, в которую входили фигуранты, создали офицеры СБУ.

На момент появления информации о деле о судьбе Овчаренко не было известно уже около месяца. Фанат исчез, после того как в соцсетях появились его фото с флагом Украины в центре Луганска, а также видео, на котором он с друзьями сжигает флаг ЛНР.

Первоначально, по данным "Радіо Свобода", в деле было еще два фигуранта - Вячеслав Украинский и Дмитрий Крамаренко. Однако они, как утверждали боевики, извинились перед жителями "республики" и даже отказались от обмена, предложенного полком "Азов". Обоих освободили после "разъяснительных бесед".

В мае, при отправке дела в "суд", террористы заявляли, что Овчаренко и Ахмеров также полностью признали вину. Однако Бочкала в своем посте писал об Овчаренко: "Даже под пытками не сменил своей позиции. Для Влада Луганск - это Украина".

Первый вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко, занимающаяся вопросами обмена задержанных и осужденных боевиков на украинских заложников, заверила, что попросит представителя ОБСЕ на следующей неделе встретиться с Овчаренко. Ей напомнили также об Ахмерове, а кроме того - о блогере Эдуарде Неделяеве, которому летом дали 14 лет по обвинениям в экстремизме и шпионаже.