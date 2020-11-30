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Зарубежные гастроли российских киллеров продолжаются. Московские СМИ почти не обратили внимания на арест в Грузии гражданина России по обвинению в подготовке покушения на известного тележурналиста Георгия Габунию, который летом 2019 года, в разгар протестов против оккупации грузинских территорий, обматерил Владимира Путина в эфире телеканала "Рустави-2". Габунии стали угрожать, в том числе лично Рамзан Кадыров.

Изначально сообщалось, что арестованный - уроженец Ингушетии Васамбек Боков. На днях Служба госбезопасности Грузии сообщила, что паспорт на имя Бокова, которым пользовался россиянин, - фальшивый, а его настоящее имя - Магомед Гуциев. Как выяснили "Грани", это разыскиваемый за убийство уроженец Грозного, а паспорт на новое имя ему помогли получить российские спецслужбы.

Соглядатай



Габунию официально признали потерпевшим по уголовному делу. До этого спецслужбы официально не подтверждали, что жертвой киллеров должен был стать именно он.

Гуциеву ужесточили обвинение: изначально ему вменялось только приобретение и использование фальшивого документа (часть 1 статьи 362 УК Грузии) - за такое преступление предусмотрено до 3 лет лишения свободы. Теперь ему предъявили новые обвинения - по первым частям статей 151.1 (преследование; до 2 лет тюрьмы), 157 (посягательство на личную информацию; до 3 лет) и 344 (незаконное пересечение границы Грузии; от 3 до 5 лет).

Как заявляют в СГБ, Гуциев неоднократно пересекал грузинскую границу по фальшивому паспорту, систематически следил за Габунией и получал информацию о нем.

На этом скупая официальная информация заканчивается. Как утверждает, ссылаясь на собственный источник, Ника Гварамия, гендиректор телеканала "Мтавари архи", где работает Габуния, Гуциев был не киллером, а одним из членов группы, следившей за журналистом, и у него были сообщники - возможно, граждане Грузии.

Вскоре после задержания "Бокова" подробности о человеке с такими анкетными данными попытались выяснить журналисты "ТВ Пирвели". В сюжете телеканала демонстрируется досье на Бокова из системы "Российский паспорт" - из него следует, что 37-летний обладатель паспорта родился в селе Сагопши Малгобекского района Чечено-Ингушской АССР.

"Грани" независимо от грузинских коллег получили такой же документ. Он содержит ряд необъяснимых странностей: во-первых, первый внутренний паспорт на имя Бокова был выдан только в 2010 году. Основанием выдачи документа указано "достижение 14 лет". Сложно представить, что взрослый человек мог вплоть до 2010 года жить в России и не иметь никакого документа - если бы Боков менял советский паспорт на российский, это было бы указано в системе.

Интересно, что этот первый паспорт в тот же день был объявлен недействительным. Далее на имя Бокова были оформлены еще три внутренних и два заграничных паспорта, причем следующий внутренний он получил только в 2012 году. Первый загранпаспорт Бокову выдали в 2012 году в Ставропольском крае, а второй - в 2016 году в Москве. Все внутренние паспорта он получал в родном Малгобекском районе.

Место действующей регистрации Бокова - дом на улице Карабулакской в том же селе Сагопши. Следующая странность заключается в том, что в качестве предыдущего места прописки в базе указан несуществующий адрес - улица Почтовая, дом 49. Не то что такого дома, а самой Почтовой улицы в селе нет. Улица с таким названием есть в городе Малгобек - районном центре (но на ней нет 49-го дома) и в селении Пседах в том же районе.

Наконец, в систему просто не внесены важные элементы: скан формы 1П, которая в обязательном порядке заполняется заявителем при получении нового паспорта, а также фото Бокова.

Так как паспорт, выданный на имя Бокова, грузинские власти уже признали фальшивым, странности в паспортном досье можно объяснить тем, что в систему для оформления подложного документа неаккуратно внесли изменения - создали абсолютно новую личность или поменяли данные реально существовавшего человека. Это, очевидно, мог сделать только сотрудник органов МВД или спецслужб.

Призрак Васамбека



В поисках информации о Васамбеке Бокове журналисты "ТВ Пирвели" вышли на след его предполагаемых родственников. Они связались с главой администрации села Курейшом Цокиевым: тот рассказал, что семья Боковых переехала из Сагопши, а в соседнем селе живет двоюродный брат Васамбека, мулла. По словам Цокиева, после задержания "Бокова" ему звонили из ФСБ - интересовались Васамбеком и его семьей.

Наконец, телеканал связался с родным братом Бокова Мухарбеком. Тот сообщил, что не узнал своего родственника на кадрах задержания из Грузии. По словам Мухарбека Бокова, он не видел брата больше года. "Насколько я знаю, он взял несколько чужих машин и разбил их. Я его отругал за это, и он отправился на заработки", - рассказал Мухарбек "ТВ Пирвели".

Мухарбек Боков - реальный человек; согласно базе паспортно-визовой службы Ингушетии, он зарегистрирован в Сагопши.

По загранпаспорту Бокова были совершены два авиаперелета: 26 июля 2016 года по его документам летали из Стамбула в Баку, а 16 октября того же года - из Сочи в Москву.

Сообщение СГБ Грузии не позволяет однозначно установить личность арестованного россиянина. В российских базах данных можно найти информацию о нескольких Магомедах Гуциевых. "Грани" обратили внимание на одного из них - он родился в Грозном в 1982 году (это год рождения "Бокова") и, судя по паспортному фото, очень похож на человека, арестованного в Грузии.

Функция сравнения лиц облачного сервиса Microsoft Azure показывает, что степень сходства лиц Гуциева и "Бокова" - 74 процента, то есть перед нами один человек.

Проблема в том, что этот Гуциев c 2008 года находится в федеральном розыске за убийство (часть 1 статьи 105 УК России).

Фабулу дела также можно узнать из базы МВД: Гуциев обвиняется в том, что днем 3 сентября 2007 года около дома №4 на улице Бориса Галушкина в Москве убил некоего М. Е. Альтудова. В декабре 2007 года уголовное дело приостановили в связи с пропажей Гуциева.

Далее события развивались очень странно: до июля 2020 года Гуциева, несмотря на наличие у него загранпаспорта, почему-то искали только в России. Лишь 8 июля, то есть как раз после задержания Гуциева (его схватили в Тбилиси в ходе контртеррористической операции 12 июня), следователь Останкинского межрайонного следственного отдела СК в Москве объявил его в международный розыск, 23 июля расследование возобновили, и в тот же день Останкинский райсуд Москвы арестовал его. Это следует из апелляционного постановления от 21 августа - Мосгорсуд признал арест законным. Отсутствие в розыске Интерпола на протяжении 12 лет, по всей видимости, позволяло Гуциеву беспрепятственно находиться за границей.

Тот факт, что международный розыск Гуциева начался именно после ареста "Бокова", свидетельствует в пользу того, что эти два события связаны, а "Боков" и Гуциев - один и тот же человек, которого российские власти хотят вернуть на родину. Следует ожидать, что российская Генпрокуратура вскоре пошлет в Грузию запрос об экстрадиции Гуциева.

В документе "Служебные отметки" из паспортного файла Гуциева в графе "другие сведения" есть странная запись, в которой упоминаются УБОП, "КМ ОМ №1 УВД г. Грозный" (то есть криминальная милиция; отдел милиции №1 обслуживает Ленинский район Грозного) и стоят две даты - 25.04.08 и 09.12.09.

Значит, чеченская милиция в 2008 и 2009 годах (на момент второй даты Гуциев уже находился в розыске) зачем-то интересовалась Гуциевым, причем по линии организованной преступности. Возможно, у силовиков были сведения, что на тот момент он находился в родном городе.

25 марта 1999 года Гуциев получил свой первый в жизни, советского образца, паспорт в ОВД Октябрьского района Грозного. На тот момент город был столицей непризнанной Ичкерии. С начала 2000-х Гуциев жил в Москве, по состоянию на 2001 год у него было внушительное место работы - Управление по эксплуатации административных зданий и жилищного фонда при Управлении делами президента.

14 апреля 2003 года его имя первый раз упоминается в сводках московской милиции - в этот день Гуциева задержали и доставили в ОВД "Марьинский парк" для "проверки личности" и поставили на учет по категории "кавказец". Вместе с ним тогда же в ОВД привезли еще одного уроженца Чечни, Хамзата Сигури. 12 мая того же года Гуциева арестовали по уголовному делу: по версии милиции, в этот день он и Сигаури нанесли некоему Лякшиву М.Б. телесные повреждения "из хулиганских побуждений", при этом нецензурно выражаясь. Следствие по делу велось в том же ОВД "Марьинский парк". 21 ноября 2003 года Люблинский райсуд Москвы назначил Гуциеву 3 года лишения свободы, признав его виновным по пункту "а" часть 2 статьи 213 УК (хулиганство, совершенное группой лиц). Однако 15 января нового 2004 года Мосгорсуд переквалифицировал ему обвинение на статью 116 УК (побои) и снизил срок до 9 месяцев - уже 11 февраля он вышел на свободу.

25 апреля 2005 года Гуциева еще раз задержали в столице, доставили в ОВД "Зябликово" и составили протокол за проживание без регистрации.

Киллер с историей



Сам "Боков" в письме из грузинской тюрьмы, которое в августе опубликовал телеканал "Рустави-2", настаивает, что прибыл в Грузию из Украины, чтобы примирить две живущие в Панкисском ущелье (месте компактного проживания чеченцев-кистинцев) семьи, чей конфликт перерос в вооруженное противостояние, в результате которого уже "непредумышленно умер один человек". Кроме того, пишет "ингуш", он якобы собирался начать в Грузии автомобильный бизнес и для этого изучал местный рынок. По словам "Бокова", он купил за средства своей семьи в Грузии машину - черный Mercedes, ездил на ней несколько месяцев и собирался приобрести еще одну, чтобы перегнать ее на Украину, но из-за закрытия границ в связи с коронавирусной пандемией был вынужден остаться в Грузии. Арестант категорически отрицает, что был каким-то образом связан с Габунией.



Георгий Габуния. Кадр видео "Радио Свобода"

Как выяснили журналисты "Рустави-2", "Боков" собирался вскоре вернуться на Украину: на 14 июня он купил билет на паром из Батуми, но арест сорвал эти планы.

Телеканал проверил и остальные утверждения "Бокова": в автосалоне "BI motors", где он якобы работал, никто не знает о таком человеке. В Панкиси его по фотографии тоже почти никто не узнал, там он преимущественно общался с членами семьи Хангошвили. Глава Совета старейшин Панкиси Хасо Хангошвили рассказал, что за несколько дней до ареста "Боков" гостил у него и также говорил, что собирается вернуться на Украину на пароме. По неподтвержденной информации, одновременно с "Боковым" был арестован и сын Хангошвили.

В интервью грузинскому агентству "Праймтайм" Хангошвили рассказал, что при общении с ним "Боков" представился "Ахмедом". "Он представился как чеченец. Я думаю, что это правда и он на самом деле чеченец, поскольку я ничего ингушского в разговоре не заметил. При разговоре он не упоминал Кадырова", - заметил глава Совета старейшин. При этом другие чеченцы-кистинцы сказали грузинским журналистам, что "Боков" "бежал из Чечни из-за разногласий с Рамзаном Кадыровым".

О своем опыте общения с "Боковым" ("Ахмедом") в интервью чеченскому блогеру-диссиденту Тумсо Абдурахманову рассказал живущий в Грузии чеченский беженец Хасан Халитов. Его с "Ахмедом" свел друг. Халитов сначала купил для него и отправил на Украину автомобильный двигатель, а потом, когда "Ахмед" приехал в Грузию, помог ему купить тот самый Mercedes. Затем "Ахмед" вернулся на Украину, оставив машину на хранение Халитову, а потом снова приехал в Грузию и забрал автомобиль. "Ахмед" сказал беженцу, что не может вернуться на Украину из-за карантина. Он жил по соседству с Халитовым в Тбилиси, периодически приходил к нему в гости и говорил, что собирается заняться автомобильным бизнесом.

Халитов и двое его знакомых были задержаны одновременно с "Ахмедом" по делу о покушении на Габунию. На второй день после задержания Халитова и его знакомых освободили.

Потом с Халитовым связался человек, представившийся двоюродным братом Бокова. Он послал Халитову 5 тысяч долларов и поручил найти адвоката арестованному.

В дальнейшем грузинская полиция изъяла у Халитова "на экспертизу" эти деньги, телефон и компьютер. Силовики настоятельно посоветовали ему прекратить общение с "этими людьми", из-за которых у него могут быть проблемы.

После этого "кузен Бокова" позвонил Халитову второй раз и велел ему передать деньги адвокату, которого нашел. Узнав, что деньги изъяты, этот человек обвинил Халитова в том, что он его "кинул". Затем он сказал, что его настоящее имя - Казбек Дукузов. Так зовут бежавшего в ОАЭ и затем вернувшегося в Чечню непосредственного исполнителя убийства главного редактора русской версии Forbes Пола Хлебникова.



Казбек Дукузов. Кадр видео

По словам Халитова, Дукузов пригрозил ему, что будет "заниматься" им "на высшем уровне", и упомянул, что делает "гревы на зоны". Впоследствии знакомые из Украины сообщили Халитову, что "Боков" и Дукузов якобы вместе сидели в тюрьме в Дубае. "Им по 10 лет дали, по 5 лет они отсидели, их депортировали в Чечню", - рассказал Халитов. Дукузов на самом деле был приговорен в Дубае к 10 годам тюрьмы за организацию разбойного нападения на двух бизнесменов, но летом 2015 года его освободили по амнистии. По словам беженца, после депортации из ОАЭ "Боков" уехал из России, а Дукузов договорился, чтобы ему позволили остаться в Чечне. "Еще его слова я помню: я нахожусь 20 лет в федеральном розыске и живу здесь дома", - пересказал беженец разговор с Дукузовым.

Впоследствии кадыровцы оказывали давление на родственников Халитова: по словам беженца, к его отцу приходили "какие-то военные" и сказали, что его сын их "кинул" и должен им 5 тысяч долларов. Потом, рассказал Халитов, его старшего брата "вызвал" в Чечню начальник ОМВД по Ачхой-Мартановскому району Ибрагим Дадаев. Обо всем этом Халитов узнал от матери - с другим родственниками он не общается. Когда брат Халитова вернулся из Чечни, он рассказал матери, что, как он узнал со слов начальника полиции, к Дадаеву в Ачхой-Мартан приезжал депутат Госдумы Адам Делимханов. Делимханов в разговоре с Дадаевым обвинил Халитова в том, что тот способствовал аресту "Бокова". Халитов утверждает, что не знает о том, что "Боков" делал в Грузии.

При чем тут Украина



По неофициальной информации, которую сообщал Ника Гварамия, сведения о "Бокове" грузинским силовикам передали украинские правоохранители. Это косвенно подтверждали и в СГБ Грузии: в первом сообщении о задержании "Бокова" упоминалось "международное сотрудничество по линии Интерпола". История с покушениям на Габунию уже стала на Украине поводом для политических спекуляций: так, украинский сайт "Обозреватель" опубликовал прослушку телефонного разговора, якобы состоявшегося между бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили и экс-министром юстиции Зурабом Адеишвили. В этом разговоре Саакашвили высказывает недовольство тем, что Гварамия предал огласке сведения о готовившемся покушении на Габунию. В связи с этим украинские журналисты обвинили Саакашвили в сокрытии информации о преступлении.

Выдвигались и более сенсационные, но ничем не подтвержденные версии: так, живущий на Украине полковник запаса грузинской армии Давид Макишвили назвал "Бокова" действующим бойцом спецназа ФСБ "Вымпел" и связывал появление информации о покушении на Габунию с арестом по обвинению в госизмене в пользу России генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова.

На публичность расследования "дела Габунии" рассчитывать не приходится: грузинские власти ограничиваются скупыми сводками, а украинские и вовсе ничего не комментируют.